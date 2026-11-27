Со временем натуральный мед может стать густым и твердым, однако это не повод отказываться от этого продукта.

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Как правильно растопить мед / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Кратко:

Почему натуральный мед кристаллизуется

Как вернуть засахаренному меду жидкую консистенцию

Как правильно нагревать мед, чтобы не испортить его

Натуральный мед со временем кристаллизуется, становится густым и твёрдым. Это нормальный процесс, который не свидетельствует о порче продукта. Если мед трудно набирать ложкой или добавлять в напитки, его можно легко вернуть к жидкой консистенции в домашних условиях.

Главред расскажет, как сделать засахаренный мед снова жидким за считанные минуты.

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Как растопить засахаренный мед

Для этого понадобится водяная баня. Такой способ позволяет постепенно нагреть мед и растворить кристаллы, не подвергая продукт чрезмерному нагреванию, пишет Ofeminin.

Налейте в кастрюлю воду температурой примерно 45 градусов и положите на дно сложенное полотенце. Поставьте на него банку с медом так, чтобы стекло не касалось дна кастрюли. Вода должна доходить до плечиков банки, но не покрывать её полностью.

Оставьте мед в теплой воде на два-три часа. Если вода остынет, замените её теплой. Время от времени перемешивайте мед чистой сухой ложкой, чтобы кристаллы растворялись равномерно. Когда продукт снова станет жидким, достаньте банку из водяной бани.

Почему мед нельзя перегревать

Не стоит использовать кипяток или нагревать мёд до высоких температур. Чрезмерный нагрев может изменить его вкус, аромат и повлиять на содержание чувствительных к температуре компонентов. Поэтому мёд лучше растапливать медленно, не пытаясь ускорить процесс.

Смотрите видео о том, почему мед кристаллизуется:

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