Польские власти пока не установили мотивы студента, однако полиция проверяет информацию о его требованиях относительно равного отношения к украинцам.

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Что известно о 22-летнем украинце после самосожжения в Варшаве / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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видео дня

22-летний украинец поджег себя возле дворца президента Польши

Студент находится в реанимации с тяжёлыми ожогами

Полиция проверяет информацию о его политических требованиях

22-летний гражданин Украины, который вечером 25 ноября совершил самоподжог напротив Президентского дворца в Варшаве, до сих пор находится под наблюдением врачей. О самочувствии пострадавшего рассказал министр юстиции Польши Вальдемар Журек во время встречи с украинскими журналистами, сообщает NV.

"Он жив, но сейчас находится в тяжелом состоянии, борется за жизнь", - сказал Журек.

Причины поступка украинца в польском министерстве пока не установлены.

Что известно о пострадавшем

По данным издания Fakt, мужчине 22 года, он учится в Варшавском политехническом университете. Как сообщили власти, ему удалось выжить только благодаря тому, что поблизости находилась бригада скорой помощи.

26 ноября посольство Украины в Польше уточнило, что студента доставили в отделение интенсивной терапии. Он находится в критическом состоянии и имеет тяжелые ожоги.

Полиция проверяет политические мотивы

Официально мотивы украинца не разглашаются. В то же время польские СМИ пишут, что он требовал, чтобы к украинцам в Польше относились так же, как к полякам.

Эти данные о политических требованиях студента сейчас проверяют польские правоохранительные органы.

Украинцы в Польше - новости по теме

Как сообщал Главред, в августе эксперты предупреждали о риске новых нападений на украинцев в Польше. Виталий Кулик заявил, что антиукраинская риторика вошла в польский мейнстрим. По его словам, обострение отношений между соседями выгодно прежде всего стране-агрессору - России.

В сентябре Польшу потрясло резонансное преступление с участием украинца. В городе Ярослав гражданин Украины напал с ножом на людей возле аббатства. Погиб священник, ещё четверо человек получили ранения, полиция задержала 31-летнего подозреваемого.

Генеральное консульство Украины в Гданьске сообщило о нападении на двух украинских несовершеннолетних в Быдгоще. Консульство отметило, что нападение на подростков произошло 14 августа в парке возле железнодорожного вокзала.

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