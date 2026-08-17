В Польше напали на брата и сестру из-за украинского языка: мальчику выкрутили руку

Нападение на украинских детей в Быдгоще расследует полиция.

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В Быдгоще напали на украинских детей из-за того, что они говорили по-украински / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Что произошло:

Брат и сестра подверглись агрессии в парке

Детям угрожали и выкрутили руку мальчику

После нападения в полицию подали заявление

В польском городе Быдгощ мужчина и женщина напали на двух украинских подростков из-за того, что те общались на украинском языке. Об этом 16 августа сообщили в Генеральном консульстве Украины в Гданьске.

Инцидент произошел с несовершеннолетними детьми 14 августа в парке возле железнодорожного вокзала города Быдгощ.

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"Двое несовершеннолетних украинцев, 14-летняя девочка и 12-летний мальчик, которые являются братом и сестрой, подверглись агрессии со стороны взрослых только потому, что общались между собой на украинском языке", - говорится в сообщении.

Нападающие - мужчина и женщина с маленькой собачкой - прибегли не только к нецензурной брани и угрозам расправой на почве национальной нетерпимости, но и к физическому насилию.

"Они выкрутили руку ребенку, сломали игрушечный дрон и бросили обломки в мальчика", - сообщили в дипмиссии.

Генеральное консульство Украины в Гданьске сообщило, что следит за ситуацией. Консулы поддерживают постоянную связь с матерью пострадавших.

После инцидента в полицию подали заявление. В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение людей, подозреваемых в нападении.

Как заявили в консульстве, физическому здоровью детей сейчас ничего не угрожает, однако они перенесли "сильный эмоциональный стресс".

"Мы решительно осуждаем любые проявления ксенофобии. Вопрос противодействия нетерпимости и обеспечения безопасности украинцев является одним из ключевых во время запланированной в ближайшие дни в Консульстве встречи с руководством Поморского воеводства, мэрами городов и комендантами полиции. Мы не оставим этот случай без надлежащего правового реагирования", - говорится в сообщении Генерального консульства Украины в Гданьске.

Нападения на украинцев в Польше - новости

Как писал Главред, трое мужчин напали на украинскую пару после того, как услышали их украинский акцент. Инцидент вызвал широкий резонанс - мэр Вроцлава осудил нападение, а Генеральное консульство Украины потребовало полного расследования.

В Польше украинцу нанесли 14 ножевых ранений. Двое мужчин притворились покупателями и напали на украинца с ножом. Пострадавший чудом выжил.

В польском городе Радом произошел серьезный инцидент с участием гражданина Украины. После бытового спора мужчина стал жертвой группового нападения.

К чему привели нападения на украинцев в Польше: мнение эксперта

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что рост числа нападений на украинцев в Польше может быть связан с многолетним усилением антиукраинской риторики во внутренней польской политике. В результате тема, которую раньше преимущественно использовали крайне правые силы, постепенно вошла в политический мейнстрим.

По его словам, существует серьезная диспропорция в том, какое место украинско-польские отношения занимают в общественной дискуссии двух стран.

"На самом деле же украинско-польские отношения не входят даже в топ-10 главных тем в нашем обществе. Зато в Польше отношения с Украиной стабильно входят в топ-3 главных тем. Именно поэтому польское общество перегрето гораздо сильнее, чем наше", - заявил Кулик в интервью Главреду.

Кулик считает, что исправить ситуацию исключительно заявлениями политиков будет крайне сложно. Украине необходимо искать в польском обществе политиков и общественных деятелей, выступающих за рациональный диалог между двумя государствами.

Особую опасность эксперт видит в ситуации, когда жесткая политическая риторика начинает влиять на поведение отдельных людей.

"Проблема заключается в том, что использование антиукраинских нарративов переходит от контролируемой эскалации к неконтролируемым уличным погромам", - отметил Кулик.

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О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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