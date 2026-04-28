Продажа авто обернулась нападением: в Польше украинцу нанесли 14 ножевых ранений

Анна Ярославская
28 апреля 2026, 08:48
Двое мужчин притворились покупателями и напали на украинца с ножом. Пострадавший чудом выжил.
Во Вроцлаве украинца заманили под видом сделки и атаковали ножом / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

  • Во Вроцлаве двое мужчин напали на 32-летнего украинца
  • Нападавшие выдавали себя за потенциальных покупателей автомобиля
  • Украинец получил 14 ножевых ранений, но сумел спастись

В Польше произошло нападение на 32-летнего украинца - мужчина получил 14 ножевых ранений. Нападение совершили двое поляков.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 апреля, в польском городе Вроцлав во время продажи автомобиля, пишет издание inPoland. Нападавшие притворились покупателями.

Украинец Дмитрий выставил собственный автомобиль на продажу. Вскоре двое мужчин изъявили желание осмотреть его.

Когда они прибыли на место и осмотрели машину, то их все устраивало. После этого украинец поехал домой, чтобы прихватить документы для оформления продажи.

Дмитрий рассказал, что "покупатели" с самого начала вели себя странно. Они попросили его поехать к банкомату, чтобы снять наличные. Однако не смогли этого сделать ни в одном из 15 мест, куда подъехали. Тогда поляки предложили поехать в магазин Zabka, чтобы снять деньги там, однако и здесь это сделать не удалось: мол, слишком большая очередь.

Когда украинец уже начал заполнять документ о купле-продаже, мужчины совершили на него нападение. Они схватили нож и принялись наносить ему ножевые ранения. Дмитрий едва успел отстегнуть ремень безопасности и выскочить из автомобиля. На улице украинец начал кричать, чтобы ему помогли. В общей сложности злоумышленники успели нанести украинцу 14 ножевых ранений.

Нападавшие скрылись с места инцидента, однако один из них по дороге потерял телефон. Раненый украинец подобрал его, позвонил своей девушке, договорившись о встрече на АЗС. Туда же вызвали медиков и полицию.

Первую помощь мужчине оказали украинцы. Дмитрий успел дать показания полицейским, однако потерял сознание, когда сел в карету скорой помощи.

Впоследствии правоохранители задержали нападавших. Дмитрий остался жив и находится под наблюдением медиков. Всего ему наложили около 50 швов.

Нападение на украинцев за границей - последние новости

Как писал Главред, в Ирландии убили 31-летнего украинца, когда он вышел за продуктами. Инцидент произошел вечером 16 марта 2026 года в городе Корк. Полиция задержала 40-летнего мужчину по подозрению в смертельном нападении на гражданина Украины.

В Соединенных Штатах Америки 14 февраля убили 21-летнюю беженку из Украины Екатерину Товмаш. Ее застрелили в собственном доме в городе Васс в Северной Каролине - в том же штате, где ранее в метро убили 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую.

Вечером 22 августа 2025 года в США нашли мертвой девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках новой жизни. 23-летняя Ирина Заруцкая стала жертвой кровавого нападения в пригородном поезде South End в Шарлотте в штате Северная Каролина.

В Германии трагически погибла молодая украинка. 16-летнюю девушку толкнули под поезд. В 2022 году семья погибшей выехала из оккупированного Россией Мариуполя и нашла убежище в земле Тюрингия. Следователи считают, что подозреваемый - 31-летний Мухаммед - намеренно столкнул 16-летнюю Лиану с платформы прямо перед грузовым поездом.

О ресурсе: inPoland

inPoland — это нишевое польское онлайн-издание, ориентированное прежде всего на украинцев и других мигрантов, живущих в Польше.

Основано как локальный портал для Вроцлава и Нижней Силезии, а с 2019 года расширилось до общепольского уровня.

Само издание позиционирует себя как крупнейший украиноязычный информационный портал о Польше с аудиторией около 240 тысяч уникальных пользователей в месяц.

Основная тематика: новости Польши, миграционное законодательство, легализация пребывания, работа, социальные выплаты, образование, бытовые вопросы для иностранцев.

Публикуется преимущественно на украинском и русском языках, ориентируясь на диаспору.

Часто освещает локальные происшествия, криминальные истории и изменения в польском законодательстве, которые касаются иностранцев.

