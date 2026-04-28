Продажа авто обернулась нападением: в Польше украинцу нанесли 14 ножевых ранений

Двое мужчин притворились покупателями и напали на украинца с ножом. Пострадавший чудом выжил.

Во Вроцлаве украинца заманили под видом сделки и атаковали ножом

В Польше произошло нападение на 32-летнего украинца - мужчина получил 14 ножевых ранений. Нападение совершили двое поляков.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 апреля, в польском городе Вроцлав во время продажи автомобиля, пишет издание inPoland. Нападавшие притворились покупателями.

Украинец Дмитрий выставил собственный автомобиль на продажу. Вскоре двое мужчин изъявили желание осмотреть его.

Когда они прибыли на место и осмотрели машину, то их все устраивало. После этого украинец поехал домой, чтобы прихватить документы для оформления продажи.

Дмитрий рассказал, что "покупатели" с самого начала вели себя странно. Они попросили его поехать к банкомату, чтобы снять наличные. Однако не смогли этого сделать ни в одном из 15 мест, куда подъехали. Тогда поляки предложили поехать в магазин Zabka, чтобы снять деньги там, однако и здесь это сделать не удалось: мол, слишком большая очередь.

Когда украинец уже начал заполнять документ о купле-продаже, мужчины совершили на него нападение. Они схватили нож и принялись наносить ему ножевые ранения. Дмитрий едва успел отстегнуть ремень безопасности и выскочить из автомобиля. На улице украинец начал кричать, чтобы ему помогли. В общей сложности злоумышленники успели нанести украинцу 14 ножевых ранений.

Нападавшие скрылись с места инцидента, однако один из них по дороге потерял телефон. Раненый украинец подобрал его, позвонил своей девушке, договорившись о встрече на АЗС. Туда же вызвали медиков и полицию.

Первую помощь мужчине оказали украинцы. Дмитрий успел дать показания полицейским, однако потерял сознание, когда сел в карету скорой помощи.

Впоследствии правоохранители задержали нападавших. Дмитрий остался жив и находится под наблюдением медиков. Всего ему наложили около 50 швов.

О ресурсе: inPoland inPoland — это нишевое польское онлайн-издание, ориентированное прежде всего на украинцев и других мигрантов, живущих в Польше. Основано как локальный портал для Вроцлава и Нижней Силезии, а с 2019 года расширилось до общепольского уровня. Само издание позиционирует себя как крупнейший украиноязычный информационный портал о Польше с аудиторией около 240 тысяч уникальных пользователей в месяц. Основная тематика: новости Польши, миграционное законодательство, легализация пребывания, работа, социальные выплаты, образование, бытовые вопросы для иностранцев. Публикуется преимущественно на украинском и русском языках, ориентируясь на диаспору. Часто освещает локальные происшествия, криминальные истории и изменения в польском законодательстве, которые касаются иностранцев.

