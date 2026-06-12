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Россия выбирает ракеты: украинцев призвали реагировать на воздушные тревоги

Мария Николишин
12 июня 2026, 14:54обновлено 12 июня, 15:25
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Зеленский подчеркнул, что у России нет никаких других козырей.
Россия выбирает ракеты: украинцев призвали реагировать на воздушные тревоги
Зеленский предупредил украинцев / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Зеленского:

  • Украинцам нужно быть особенно внимательными в ближайшие дни
  • Военным повысят выплаты уже в ближайшее время
  • Привлечение иностранцев в ВСУ планируют расширить

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев обращать внимание на воздушные тревоги сегодня и в ближайшие дни. Об этом глава государства сказал в своем обращении.

"Мы понимаем, с кем имеем дело и на что рассчитывают в России. Вместо мира они выбирают ракеты, других карт у них нет. Мы должны рассчитывать на свою силу, свою бдительность. Обязательно берегите жизнь", — подчеркнул он.

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Также Зеленский анонсировал ряд изменений для украинской армии. Среди них — упрощение переводов для военных и расширение механизмов привлечения иностранных добровольцев.

По его словам, накануне состоялись совещания с участием премьер-министра Украины Юлии Свириденко, министра обороны Украины Михаила Федорова, министра финансов Сергея Марченко, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова.

"Согласован путь — увеличить финансовую устойчивость нашей обороны и обеспечить дальнейшую трансформацию украинской армии", — подчеркнул президент.

Новые выплаты военнослужащим

Глава государства рассказал, что государство готово увеличить денежное обеспечение военнослужащих.

"Есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимум 30 тысяч гривен в тылу. Чем больше именно боевых задач, тем выше уровень выплат", — отметил он.

Также планируется введение новых контрактов для военнослужащих пехоты.

"Будут новые, ощутимо более выгодные контракты для пехотинцев. 300 тысяч гривен в среднем на первой линии. Все держится на украинской пехоте, на нашем украинском пехотинце", — добавил Зеленский.

Известно, что контракты будут предусматривать четкие сроки службы — 10, 14 или 24 месяца, а также гарантированные условия и отсрочки после завершения службы.

Россия выбирает ракеты: украинцев призвали реагировать на воздушные тревоги
Контракт 18-24 / Инфографика: Главред

Кроме того, будут увеличены выплаты для украинских боевых командиров. Это, по его мнению, должно создать положительный стимул для сохранения опыта управления в армии.

Президент уточнил, что Кабинет министров утвердит конкретный механизм реализации этих решений, а первые новые доплаты должны начать выплачиваться уже в июне.

Привлечение иностранных добровольцев

Отдельно глава государства сообщил о решении расширить возможности для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию.

"Я поручил открыть значительно больше возможностей для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию, и в связи с этим будет больше механизмов рекрутинга", — заявил он.

Также власти планируют упростить процедуру перевода военнослужащих между подразделениями и создать больше возможностей для карьерного роста в армии.

"Я рассчитываю, что каждый элемент изменений, которые сейчас внедряются, за это лето покажет свою эффективность. Министерство обороны представит детали решений", — подытожил Зеленский.

Угроза удара "Орешником" по Украине

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что существует большая угроза применения баллистической ракеты средней дальности.

Отмечается, что враг может нанести удар "Орешником" по Украине уже сегодня.

"В течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона "Капустин Яр". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — подчеркнули в ВС.

Россия выбирает ракеты: украинцев призвали реагировать на воздушные тревоги
Ракета "Орешник" / Инфографика: Главред

Реформа армии в Украине — что известно

Как сообщал Главред, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности Соломия Бобровская отметила, что в Украине могут расформировать ТЦК и СП, ведь Министерство обороны не хочет видеть эту структуру в том виде, в каком она существует сейчас.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны предлагает повысить базовое денежное обеспечение военных с 20 до 30 тысяч гривен. Также говорилось, что для военнослужащих, находящихся на передовой, выплаты могут достигать 400 тысяч гривен.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что рассматривалась возможность введения краткосрочных контрактов на 6–9 месяцев для тех, кто уже уволился со службы по состоянию здоровья после ранения, но желает снова вернуться в армию.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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