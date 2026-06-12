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РФ может ударить по Украине "Орешником" уже сегодня — Воздушные силы ВСУ

Ангелина Подвысоцкая
12 июня 2026, 12:15обновлено 12 июня, 13:20
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Мониторы сообщают о готовности двух вражеских ракет к запуску.
Орешник
Россия может нанести удар по Украине ракетой "Орешник" / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот

Что известно:

  • Есть угроза удара "Орешником" по Украине
  • Враг может ударить двумя баллистическими ракетами

Существует большая угроза применения баллистической ракеты средней дальности. Враг может нанести удар "Орешником" по Украине уже сегодня. Это официально подтвердили Воздушные силы ВСУ.

"В течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона "Капустин Яр". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

видео дня

Мониторы отмечали, что в ближайшие часы может произойти запуск двух ракет.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко также подчеркнул необходимость реагировать на воздушные тревоги из-за угрозы ударов "Орешником".

"Относитесь к тревогам внимательно. Враг снова крутится на полигоне Капустин Яр", — написал он.

ЦПД
ЦПД / Инфографика: Главред

Удары "Орешником" по Украине — последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение Россией двух баллистических ракет средней дальности "Орешник" во время массированной атаки в ночь на 24 мая. Всего за этот период враг применил более 80 ракет различных типов и около 600 беспилотников.

РС-26 Рубеж Инфографика Главред
Ракета "Орешник" / Инфографика: Главред

Владимир Путин заявил, что удар ракетой "Орешник" по Белой Церкви был испытательным и направлен на оценку расположения боевых блоков после падения. Он признал, что удары наносились в районах городской застройки, чтобы проанализировать эффективность.

Как сообщал Главред, на полигоне "Капустин Яр" ведется активная подготовка к возможному запуску ракеты "Орешник". Пока неизвестно, будет ли это тренировочный запуск или использование в боевых действиях.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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