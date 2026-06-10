Украина начнет серийное производство собственных ракет для Patriot - FT

Украина разработала альтернативу американским ракетам, которые могут восполнить определенный дефицит.

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Украина намерена создать более значительные запасы ракет для повседневного использования в условиях интенсивных атак / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

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Украина успешно испытала ракету-перехватчик FP-7.x

Украинская ракета может стать более дешевой альтернативой американской

Серийное производство FP-7.x должно начаться летом

Украина провела первый испытательный полет новой ракеты-перехватчика FP-7.x для систем ПВО, которая должна стать более дешевой альтернативой американским ракетам Patriot.

Об этом в интервью Financial Times рассказал соучредитель украинской компании Fire Point Денис Штиллерман. По его словам, испытательный полет состоялся на прошлой неделе. Он прошел успешно.

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Штиллерман отметил, что FP-7.x создается для перехвата российских баллистических ракет и беспилотников на высоте до примерно 25 километров. Эти показатели соответствуют системе Patriot.

Patriot / Инфографика: Главред

В то же время цена такой ракеты составляет около 700 тысяч долларов. Для сравнения, ракета PAC-3 для системы Patriot стоит около 3,8 миллиона долларов.

За счет более низкой стоимости украинская компания хочет масштабировать производство новых ракет и начать серийный выпуск FP-7.x уже в августе текущего года.

При этом Штиллерман заявил, что для завершения проекта необходимо получить инфракрасные головки самонаведения от немецкого производителя Diehl Defence. В настоящее время компания планирует передать FP-7.x на вооружение в 2027 году.

В Украине возникли проблемы со снабжением ракет

Главред писал, что по словам полковника Воздушных сил Юрия Игната, Украина входит в новую фазу ракетного голода: боевые подразделения ПВО остаются с полупустыми пусковыми установками, а военным приходится буквально "выбивать" боеприпасы на международных встречах.

Несмотря на регулярные дипломатические усилия, украинские делегации на форматах типа Рамштайна вынуждены просить партнеров о минимальных партиях - по 5-10 ракет в каждую систему.

Усиление ПВО Украины — последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина ожидает получения первой партии шведских истребителей JAS 39 Gripen. Оснащение этих самолетов ракетами большой дальности "воздух-воздух" Meteor должно существенно повысить способность Украины противодействовать российской авиации еще на подлете к линии фронта.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с Германией о дополнительном усилении противовоздушной обороны и рассчитывает получить новые ракеты для систем Patriot уже в ближайшее время.

Накануне стало известно, что Украина наращивает собственное ракетное производство на фоне непоследовательной поддержки США. Киев активно развивает свою оборонную промышленность и ракетную программу в условиях строгой секретности.

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Об источнике: Financial Times Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

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