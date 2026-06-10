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Согласится ли Путин вести переговоры с Европой: Кулеба удивил заявлением

Мария Николишин
10 июня 2026, 10:25
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Кулеба говорит, что Путин презирает европейцев, но меньше, чем украинцев.
Согласится ли Путин вести переговоры с Европой: Кулеба удивил заявлением
Путин не будет вести переговоры с Европой / коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Главное из заявления Кулебы:

  • Путин вряд ли согласится вести переговоры с Европой
  • Россия стремится договариваться напрямую с США

Российский диктатор Владимир Путин не будет вести переговоры о прекращении войны в Украине с Европой. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Radio NV.

"Почему европейская инициатива заменить собой США, на мой взгляд, как говорится, не стоит и шкурки? Во-первых, у нас не Европейский Союз, а по сути Нормандия плюс. Германия, Франция, еще британцев подтянули. Но ситуация изменилась. Эти две страны, Германия и Франция, сегодня способны обеспечить общеевропейский консенсус вокруг того, о чем они теоретически могут договориться с Россией? Сомневаюсь, при всем уважении", — сказал он.

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По его словам, в ходе войны РФ против Украины значительно усилили свою политическую и военную роль страны Северной Европы и Польша.

"Поэтому Путин скажет: "Эммануэль, мой дорогой, и Фридрих, ты сейчас мне пообещал снять санкции. Ну это же решение Европейского Союза. А ты договоришься, чтобы эти сумасшедшие балтийцы или поляки, или норвежцы, шведы поддержали?" Такой гарантии дать никто не может. Поэтому у нас с вами не общеевропейская инициатива, а некая "Нормандия плюс". Франция, Германия отчаянно борются за сохранение статуса двух европейских стран, которые решают за всю Европу. Здесь все понятно, но для Путина гарантий нет", — добавил Кулеба.

По его мнению, для Путина Европа является объектом, а не субъектом. Кроме того, российский диктатор презирает европейцев чуть меньше, чем украинцев.

"Ты 20 лет рассказывал, что они — никто, а теперь садишься с ними за стол переговоров? Вся российская политика построена на картинке двух сверхдержав (США и России), которые принимают решения. Это их комплекс неполноценности, который ими движет. Для них Европа не является субъектным переговорщиком", — пояснил бывший министр.

Возможны ли переговоры с РФ без США

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил, что вряд ли может появиться отдельный формат переговоров с Европой без участия США.

По его словам, для Трампа привлечение европейцев было бы неплохим маневром, ведь это было бы продолжением его позиции, что за безопасность Европы должна отвечать сама Европа.

"Речь идет о дополнении нынешнего переговорного трека с привлечением четвертой стороны. Причем именно Европы, а не Европейского Союза, потому что формат E3 — это Германия, Франция, а также Великобритания", — подчеркнул он.

Мирные переговоры — последние новости Украины

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига говорил, что российский лидер Владимир Путин упустил шанс выйти из затяжной и неудачной войны, отказавшись от инициативы президента Украины Владимира Зеленского о прямых мирных переговорах.

Российский диктатор Владимир Путин заявлял, что страны Европы не могут выступать посредниками в переговорах о завершении войны в Украине, поскольку оказывают военную помощь Киеву.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что Вашингтон продолжает работать над организацией переговорного процесса между Украиной и Россией, однако пока существенного прогресса в этом направлении нет.

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О персоне: Дмитрий Кулеба

Кулеба Дмитрий Иванович — украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года по 5 сентября 2024 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, послом по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

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