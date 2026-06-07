В Кремле заявили о секретных переговорах с Украиной: кто в них участвовал

В России заявили, что этого олигарха "многие знают".

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В Кремле сообщили о закрытых контактах с Киевом / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Кратко:

В РФ заявили о неофициальных каналах связи с Украиной

Там признали, что привлекали для диалога с Киевом известного олигарха

Имя бизнесмена в Кремле официально не назвали

Помощник диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков сказал российским СМИ, что контакты между Россией и Украиной не ограничиваются официальными переговорами.

"У нас и открытые, и закрытые (контакты с Украиной, — ред.). Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров", — отметил он. видео дня

Ушаков также прокомментировал слова Путина о том, что Зеленский просил о встрече с ним через одного российского олигарха.

По его словам, в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским якобы приезжал "достаточно крупный" российский бизнесмен.

Помощник диктатора добавил, что этого предпринимателя "многие знают", однако его имя или какие-либо другие подробности о поездке он не назвал.

Стоит добавить, что, по данным Financial Times, речь идет о бизнесмене Романе Абрамовиче.

Издание пишет, что его встреча с Зеленским состоялась 21 мая. И именно через него президент Украины передал послание Путину, по содержанию похожее на открытое письмо.

Когда могут состояться мирные переговоры с РФ

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявлял, что Украина хотела бы, чтобы переговорный процесс по завершению войны стартовал уже летом, однако РФ рассчитывает на успехи своей наступательной кампании и надеется укрепить позиции за счет массированных обстрелов украинских городов и критической инфраструктуры.

По его словам, если летом не удастся активизировать переговорный процесс, осенью появится дополнительный политический фон для его начала.

"Помимо выборов в Конгресс США, запланированных на 3 ноября, важным фактором станут и псевдовыборы в Государственную думу РФ, запланированные на 18-20 сентября", — отметил он.

Мирный план США / Инфографика: Главред

Письмо Зеленского Путину — что известно

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский направил Путину открытое письмо с предложением мира, в котором призвал к прямым переговорам и прекращению войны. Президент подчеркнул готовность Украины прекратить огонь на время переговоров.

Реакция Кремля на послание оставалась неясной в течение длительного времени. Дмитрий Песков сообщал, что Путин получил письмо Зеленского, но не комментировал его содержание и не давал откровенных ответов.

Позже Путин назвал публичное обсуждение переговоров преждевременным и заявил, что не видит смысла встречаться без конкретных решений по урегулированию войны.

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О персоне: Юрий Ушаков Юрий Ушаков — российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова — внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999 год, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

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