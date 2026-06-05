"Не вижу смысла нам встречаться": Путин ответил на письмо Зеленского

По словам российского диктатора, до момента встречи с Зеленским нужно найти конкретные решения по урегулированию конфликта.

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Путин ответил на письмо Зеленского / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

О чем сказал Путин:

Рассказал о просьбе Зеленского провести личную встречу

Раскритиковал публичное обсуждение переговоров

Заявил о необходимости согласовать условия заранее

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал письмо украинского президента Владимира Зеленского, в котором он призывает начать личные переговоры о прекращении войны.

Во время выступления на ПМЭФ Путин заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с Зеленским.

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"Недели три назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. Сказал: "владимир владимирович..." В принципе, человека знаю очень давно, у нас нет таких близких контактов, но я ему доверяю, он порядочный человек. Позвонил и говорит: "владимир владимирович, меня приглашают в Киев". Я говорю: "Ну, пожалуйста, поезжайте. Я-то здесь при чём?" "Ну, я хотел обязательно вам об этом... об этом сообщить, потому что наверняка речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами", — сказал он.

Якобы потом этот бизнесмен поехал в Киев и встретился с Зеленским.

"Вернулся, я с ним встретился. Ну, кроме всякой шелухи, самое главное — господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: "Я никогда не отказывался". Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать", — добавил он.

Судя по всему, Путин обиделся на упоминание Зеленским его возраста. Самого президента Украины он называл "автором письма".

"Первое: он упомянул там, автор письма, о моём возрасте. Значит, ну что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моём возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное — это не возраст... Это... Это очень... Это... Это на самом деле безусловно важно, но главное — это не возраст. Главное — дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, но они демонстрируют достаточно... достаточную энергию", — сказал Путин.

По словам российского диктатора, переход Киева к публичному обсуждению переговорных вопросов якобы является неправильным шагом, а до момента встречи с Зеленским нужно найти конкретные решения по урегулированию конфликта.

"Не вижу смысла нам встречаться, смысл украинской стороны остановить наше наступление, а нам нужны договоренности," - заявил Путин.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил о приостановке трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США, отметив отсутствие прогресса, однако выразил готовность вернуться при наличии реальных перспектив. Он также опроверг, что США якобы оказывали давление на Киев в переговорном процессе, и подчеркнул, что эта война может быть завершена только с помощью дипломатии.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил формат Е3 с лидерами Великобритании, Франции и Германии, подчеркивая важность поддержки со стороны Европы в мирных переговорах. Он ожидает ответа США относительно возможных новых встреч, отмечая, что Вашингтон сейчас сосредоточен на ситуации с Ираном и это влияет на динамику переговорного процесса

Как ранее сообщал Главред, Марко Рубио рассказал, что после телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым получил послание от президента России Владимира Путина, адресованное президенту США Дональду Трампу, и уже передал его.

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