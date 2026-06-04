Зеленский отправил Путину открытое письмо — о чем в нем говорится

Зеленский написал письмо Путину, в котором призвал Россию прекратить войну, перейти к прямым переговорам и определить путь к достижению мира.

https://glavred.info/war/zelenskiy-napravil-putinu-otkrytoe-pismo-o-chem-v-nem-govoritsya-10770467.html Ссылка скопирована

Зеленский направил Путину открытое письмо — о чем в нем говорится / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Президент направил Путину открытое письмо с предложением о мире

Зеленский предложил прямую встречу для завершения войны

Украина готова к полному прекращению огня на время переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский направил российскому диктатору и военному преступнику Путину открытое письмо. Об этом сообщил Офис президента Украины.

видео дня

"Когда вы более 26 лет назад возглавили Россию, многие в Украине относились к вам положительно. Так было. Это уже в прошлом. Сейчас абсолютное большинство украинцев положительно воспринимает то, что наши дальнобойные дроны посетили открытие вашего форума в Петербурге, преодолев расстояние в более чем 1000 километров. Как вы хорошо знаете, это расстояние не является пределом наших возможностей. 26 лет вашего правления полностью изменили повестку дня в отношениях между Украиной и Россией. От обсуждений товарооборота и других гражданских вопросов наши народы перешли к тематике исключительно попаданий и потерь. Почти половину из ваших 26 лет власти в России вы провели в войне против Украины", — пишет президент.

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к Владимиру Путину, заявил, что независимо от его объяснений о НАТО, геополитике или защите русскоязычных, война против Украины является личным решением российского лидера и именно таким, по его убеждению, она останется в истории. Он подчеркнул, что этот период мог бы развиваться совсем по-другому.

Зеленский также отметил, что часто звучат утверждения о готовности Кремля продолжать войну, хотя наблюдается иной подход, когда речь идет о безопасности личных объектов Путина или проведении государственных мероприятий в России.

"Но сейчас мы все видим, что это наконец перестает устраивать россиян — то, что война приносит России все больше негатива. Им не нравятся наши дроны и ракеты. Им не нравится дефицит бензина и постоянный рост цен. Им не нравятся постоянные запреты. Им не нравится ваше намерение устроить вторую волну мобилизации, чтобы расширить войну на другое направление в Украине или направить против каких-то еще стран – соседей России. Им не нравится, что вашей войне не видно конца. Да, вы до сих пор можете заставлять россиян так существовать. Но ваши ресурсы существенно сокращаются. У вас не хватит денег и политической силы, чтобы и дальше покупать лояльность россиян, как вы это делали 26 лет. Мы будем делать все, чтобы мир об этом позаботился. Как вы сами говорите, "надо все подсчитать", — отметил глава государства.

Президент сообщил, что по итогам мая российская армия потеряла на фронте в Украине более 30 тысяч убитых и тяжелораненых. По его словам, подобный уровень потерь сохраняется ежемесячно, а украинская сторона располагает документальными подтверждениями этих данных. Он отметил, что среди российских потерь доля погибших значительно превышает количество раненых, что является нетипичным показателем для современных армий.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина прежде всего озабочена собственными потерями, ведь каждый погибший или раненый украинец имеет большое значение для государства. Он добавил, что даже при соотношении потерь в пользу Украины человеческие жертвы остаются болезненными.

Отдельно глава государства обратил внимание на то, что российское руководство уже неоднократно переносило сроки достижения своих военных целей, в частности в отношении полного захвата Донецкой области. По его мнению, Россия не сможет реализовать этот замысел и в этом году.

Зеленский подчеркнул, что Украина не стремится к бесконечной войне и хорошо осознает преимущества мирной жизни. Он выразил убеждение, что большинство граждан России также хотели бы прекращения войны, и в Кремле это понимают.

"Многие не верили, что Украина продержится столько времени в обороне. Вы не верили. И те, кто вам советовал, тоже не верили. Это было ошибкой. Вы не ожидали полномасштабного сопротивления со стороны Украины и не прогнозировали, что все зайдет так далеко. Но мы все здесь – на пятом году полномасштабного столкновения. Не бойтесь выйти из войны — это главное, что сейчас от вас требуется. Украина сохраняет независимость. И сохранит. Несмотря на любые другие прогнозы. Мы объединили многих в мире на защиту Украины и против вас. Мы нашли оружие и финансы. Мы получаем поддержку, вы — санкции. И так будет продолжаться, пока не будет справедливости для Украины, которой мы хотим и которая может быть достигнута. Мы не дадим добиться успеха тем, кто пытается вас убедить, что санкции против России будут ощутимо ослаблены и что поддержка Украины будет ощутимо сокращена без существенных изменений в вашей позиции по отношению к Украине", – говорится в письме.

Владимир Зеленский заявил, что пример венгерского премьер-министра демонстрирует, к каким репутационным последствиям может привести поддержка России во время войны против Украины.

Президент напомнил, что Украина пережила сложные зимы во время массированных атак на энергетическую инфраструктуру и смогла сохранить устойчивость общества даже в самых тяжелых условиях.

Он также отметил, что боевые действия частично были перенесены на территорию России, а Москва, по его словам, не смогла бы противостоять этому без поддержки Северной Кореи. Зеленский подчеркнул, что впервые в истории российский лидер был вынужден обращаться за помощью к Пхеньяну, а также заявил о росте зависимости России от Китая.

Глава государства подчеркнул, что Кремль рассчитывал на истощение Украины, однако украинские специалисты сегодня уже помогают партнерам на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива укреплять собственную безопасность.

Кроме того, Зеленский напомнил о мятеже ЧВК "Вагнер" в 2023 году, отметив, что внутренние потрясения произошли не в Украине, а внутри самой России. По его словам, этот эпизод остается важной страницей новейшей российской истории.

Президент также заявил, что в российских политических, деловых и медийных кругах все заметнее становится усталость от нынешнего курса Кремля. По его мнению, международное сообщество не утратило интереса к поддержке Украины, зато все больше признаков усталости наблюдается именно в отношении России, включая государства, которые помогают ей обходить санкции и поддерживать экономику. Зеленский добавил, что со временем эти настроения будут только усиливаться.

"Мы видели документы разведки, что вы сейчас рассматриваете планы войны еще и на 2027 и 2028 годы. Также мы знаем, что вы надеетесь, что баллистика сделает для вас то, чего не сделало все остальное. Вы хотите еще больше втянуть в войну Беларусь, и сейчас мы вынуждены готовиться и к этому. Мы видим, что вы разыгрываете какую-то партию с Приднестровьем. Ваши пропагандисты так или иначе угрожают всем соседям России. Действительно ли вы хотите пройти через все это? Выбор сейчас за вами. Хватит войны. Украина предлагает закончить эту войну. Надо сделать это честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны", — предлагает он.

В своем обращении к Владимиру Путину президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас основное внимание США сосредоточено на ситуации вокруг Ирана, поэтому, по его мнению, не стоит ждать, пока вопрос войны в Европе снова станет приоритетом для Вашингтона.

Зеленский предложил искать пути завершения войны через прямой формат взаимодействия между Украиной и Россией.

"Я предлагаю вам встречу. Все слышали, как ваши представители, улыбаясь, говорили, что я якобы могу приехать в Москву. Но после таких 26 лет украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Есть страны, которые традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира. Швейцария, Турция, страны арабского мира – многие могут и хотят принять эту встречу. Именно лидеры решают ключевые вопросы – так было и будет всегда. Я предлагаю определить четкую дату встречи. Мы слышали, что вам пообещали на Аляске решение каких-то вопросов, касающихся Украины и Европы. Но вы видите, что украинские и европейские вопросы решаются не в Анкоридже", – написал гарант украинской Конституции.

В то же время он подчеркнул, что к такому процессу могут присоединиться и другие участники, способные обеспечить реальные гарантии безопасности для обеих сторон.

Президент подчеркнул важность участия европейских государств, которые имеют влияние на ситуацию, а также Соединенных Штатов, роль которых может быть ключевой в формировании новой системы безопасности в регионе.

По словам Зеленского, предыдущий опыт договоренностей с Россией, в частности Минских соглашений, показал их неэффективность, поэтому необходимо напрямую решать спорные вопросы и не затягивать процесс из-за сложных процедур, технических механизмов или длительной посреднической дипломатии.

Также глава государства заявил, что развязанная Россией война окончательно отдалила Украину и Россию друг от друга и стала глубокой границей в отношениях между двумя странами.

"Линия фронта сейчас – это линия, с которой должна начаться дипломатия. Украина готова полностью прекратить огонь – на время, пока будут продолжаться переговоры. И это стандартная практика, которую подтверждают сейчас и обстоятельства вокруг Ирана. Попытка установить реальное затишье – это лучший старт, чтобы начать говорить друг с другом. Мы считаем, что это будет не просто попыткой, а реальным прекращением огня, если вы этого захотите. Вы знаете, что мониторинг прекращения огня по линии остановки могут обеспечить Соединенные Штаты. Украина готова к обмену военнопленными по принципу "всех на всех", и это может стать хорошим прологом к окончанию войны. Нужно сделать серьезные шаги для возвращения гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны. Нужно определить, каким будет будущее для всех следующих поколений украинцев и россиян. Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора заканчивать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто нас поддержит. Но и вам придется гораздо больше бороться за свое существование – не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете: когда Россия устает, происходят перемены. Мы можем работать на такую усталость. Вы можете остановить свою войну. Вечная память всем, чьи жизни были унесены этой войной", — подытожил президент Украины Владимир Зеленский в письме к Путину.

Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Как Путин получит это письмо

Глава МИД Украины Андрей Сибига в посте в X сообщил, что это письмо будет передано российскому диктатору по дипломатическим каналам.

"Это открытое письмо является серьезным и содержательным предложением о прекращении войны. Оно адресовано непосредственно от Президента Украины Президенту Российской Федерации. В нем изложены четкие, реалистичные шаги и приглашение на личную встречу. Мы также официально направляем это письмо по дипломатическим каналам. Мы ожидаем содержательного ответа на это предложение. Пришло время положить конец этой войне. Пришло время выбрать мир", — написал он.

Андрей Сибига / Инфографика: Главред

Что может заставить Путина пойти на мирные переговоры - мнение эксперта

Как писал Главред, политолог и эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский считает, что очевидный провал российского наступления, который будет сопровождаться большими и безрезультатными потерями, может запустить масштабные процессы как в самой России, так и на международном уровне.

По его мнению, в такой ситуации внешние партнеры Москвы, в частности Китай, могут усилить давление на Кремль, опасаясь окончательного военного поражения России, и будут склонять Владимира Путина к переговорам на условиях, которые еще останутся для него приемлемыми.

В то же время не исключен сценарий, при котором представители ближайшего окружения российского президента начнут активнее возлагать на него ответственность за провал наступательной кампании.

Эксперт также предполагает, что такое развитие событий может повлечь за собой серьезные экономические последствия для России. По его оценке, российский военно-промышленный комплекс в настоящее время в значительной степени удерживается за счет государственного финансирования и функционирует прежде всего благодаря подготовке к наступательным операциям.

"А если станет ясно, что наступать больше некуда и нет смысла, что фронт окончательно замер и серьезных движений больше не будет, тогда это может привести к эффекту карточного домика и гигантскому обвалу в российской экономике. Поэтому я вижу лишь одну возможность радикальных изменений", — подытожил он.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил о приостановке трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США, отметив отсутствие прогресса, однако выразил готовность вернуться при наличии реальных перспектив. Он также опроверг, что США якобы оказывали давление на Киев в переговорном процессе, и подчеркнул, что эта война может быть завершена только с помощью дипломатии.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил формат Е3 с лидерами Великобритании, Франции и Германии, подчеркивая важность поддержки со стороны Европы в мирных переговорах. Он ожидает ответа США относительно возможных новых встреч, отмечая, что Вашингтон сейчас сосредоточен на ситуации с Ираном и это влияет на динамику переговорного процесса

Как ранее сообщал Главред, Марко Рубио рассказал, что после телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым получил послание от президента России Владимира Путина, адресованное президенту США Дональду Трампу, и уже передал его.

Другие новости:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред