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"Хуже, чем в СССР": какую новую роль Китай приготовил для России и почему россияне уезжают

Юрий Берендий
4 июня 2026, 19:02
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Публицист Эйдман считает, что экономические проблемы России продолжают усугубляться из-за оттока капитала, кадров и отсутствия инвестиций в развитие.
Какую новую роль Китай приготовил для России и почему россияне уже уезжают из страны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем сказал Игорь Эйдман:

  • В России массово подавляют экономические и политические свободы
  • Интеллектуальная элита и целые отрасли массово уезжают из РФ
  • Путинская Россия деградирует значительно быстрее, чем Советский Союз

В России усиливается тенденция к жесткому ограничению доступа граждан к информации и цифровому пространству, где все больше контента контролируется государством. Параллельно с этим происходит сворачивание экономических, политических и информационных свобод, что формирует среду изоляции и централизованного контроля. О том, что в дальнейшем ждет Россию, рассказал в интервью Главреду социолог и публицист Игорь Эйдман.

"Блокировка интернета — это не изолированная история. В России подавляется свобода во всех формах: экономическая, политическая, информационная свободы. А современная экономика может развиваться только за счет творческих и инициативных людей, а такие из России уезжают. Я вижу это на примере того же Берлина: если раньше русский язык можно было услышать разве что в русскоязычных районах, например, в районе Марцан, то сейчас он звучит повсюду, причем по произношению понятно, что это говорят москвичи и питерцы, и что это интеллигентные и интеллектуальные люди. Такие из России уезжают массово. Целые отрасли уезжают из страны!", — заявил он.

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По словам Эйдмана, в условиях усиления авторитаризма, ограничения свобод и длительной войны против Украины Россия теряет возможности для развития науки, творчества, экономики и общественного мнения. По его мнению, страна уже демонстрирует признаки все большего отставания.

Публицист также обратил внимание на проблему отсутствия инвестиций. Он подчеркнул, что современная экономика нуждается как в человеческом потенциале, так и в финансовых вложениях, однако и квалифицированные кадры, и капитал продолжают покидать Россию. Западные инвесторы, по его словам, уже ушли с российского рынка, а Китай не заинтересован в финансировании высокотехнологичных и конкурентоспособных отраслей. По мнению Эйдмана, Пекину устраивает роль России как "сырьевого придатка", поэтому его интерес сосредоточен преимущественно на закупке ресурсов, таких как нефть, газ, лес, золото и алмазы, а не на развитии современной промышленности или инновационных секторов экономики.

"Поэтому в России уже кризис и застой. И в дальнейшем все это будет только усугубляться. Мы прекрасно помним, как деградировал СССР во времена застоя, но путинская Россия деградирует гораздо стремительнее, чем Союз, что приведет к катастрофическим для нее последствиям", — подытожил он.

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Позиция Китая по войне РФ против Украины / Инфографика: Главред

Обстановка в РФ — последние новости по теме

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак указал на важность сокрытия Кремлем ударов по Москве, поскольку они оказывают значительное военное и психологическое влияние на российское общество. Он подчеркнул, что в Кремле считают атаки разовой акцией, хотя и усиливают систему ПВО вокруг столицы. Уникальный подход Москвы приводит к проблемам в восприятии войны среди граждан.

В ночь на 22 мая в Ярославле прогремели десятки взрывов из-за атаки дронов, что заставило власти срочно перекрыть трассу на Москву и остановить работу аэропорта. Местный губернатор Михаил Евраев отметил меры безопасности и подтвердил отсутствие пострадавших. Этот инцидент подчеркивает обострение напряженности в центральных регионах России.

Как ранее сообщал Главред, СБУ нанесла удар по ключевой нефтебазе во Владимирской области, поставляющей топливо в Московский регион. После атаки произошел масштабный пожар, а украинские спецоперации по поражению критической инфраструктуры продолжаются. Это усиливает войну на истощение на экономическом фронте страны-агрессора.

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О личности: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995 по 2002 год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002 по 2005 год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Никколо М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010 году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011 году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014 году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016 году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая российская империя?".
Игорь Эйдман — автор множества публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно анализирует современную российскую политику, выступает против войны в Украине, безжалостно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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