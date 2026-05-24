Под Москвой вспыхнул масштабный пожар: СБУ разнесла ключевую нефтестанцию ​​РФ

Руслана Заклинская
24 мая 2026, 15:36
Объект поставляет топливо в Московский регион и является частью магистральной нефтетранспортной системы РФ.
СБУ нанесла удар по стратегической нефтеперерабатывающей станции РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/exilenova_plus

Кратко:

  • СБУ атаковала НПЗ "Второво" в Владимирской области РФ
  • Станция обеспечивает топливом Московский регион и ключевые аэропорты
  • После удара возник масштабный пожар

В ночь на 24 мая дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию во Владимирской области России, которая поставляет топливо в Московский регион. В результате атаки возник масштабный пожар. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Специалисты Центра специальных операций "Альфа" нанесли удар по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Второво", расположенной в Владимирской области РФ. Операция была выполнена в рамках задач, поставленных президентом Украины.

Станция является одним из ключевых элементов системы магистральных нефтепродуктопроводов России. Она транспортирует, в частности, дизельное топливо с нефтеперерабатывающих заводов центральной части РФ к внутренним потребителям и экспортной инфраструктуре. Объект обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково".

"В результате успешной атаки беспилотников СБУ на объекте вспыхнул масштабный пожар площадью 800 м². В отличие от врага, который целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру и мирных людей, Украина наносит точные удары исключительно по военным и стратегическим целям, связанным с обеспечением российской агрессии", - говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что операции по поражению критической инфраструктуры противника будут продолжаться.

"СБУ уже готовит новые спецоперации. Интенсивность ударов Украины по территории России будет только расти. Наши дальнобойные санкции будут действовать и в дальнейшем", - заявил руководитель СБУ Евгений Хмара.

Карта НПЗ / Инфографика: Главред

Сколько атак по НПЗ совершила Украина

Украина с начала полномасштабной войны системно наносит удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По подсчетам издания "Вот так", было совершено 158 атак по НПЗ РФ, а большинство ключевых объектов уже были поражены.

По данным аналитиков, под ударами оказались 24 из 33 крупных нефтеперерабатывающих заводов в России. Вне досягаемости украинских дронов остаются лишь два крупных НПЗ — Омский и Ангарский.

Чаще всего атаки фиксировались по Рязанскому и Саратовскому НПЗ, которые играют важную роль в обеспечении российского рынка и армии. 2025 год стал рекордным по интенсивности таких ударов.

Удары по российским НПЗ - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 19-20 мая Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военной инфраструктуре РФ. Поражены НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" и нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3".

Также 21 мая в Сизране Самарской области РФ прогремели взрывы после атаки беспилотников. На территории Сизранского НПЗ возник пожар.

Силы обороны Украины нанесли дальний удар по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, в частности по Сизранскому НПЗ на расстоянии более 800 км от украинской границы, сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, это очередная "дальнобойная санкция" против нефтяного сектора РФ.

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

