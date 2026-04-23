В РФ небо затянуло черным дымом: дроны СБУ нанесли сокрушительный удар по НПС

Огромные столбы густого черного дыма поднялись над Нижегородской областью.

https://glavred.info/war/v-rf-nebo-zatyagnulo-chornim-dimom-droni-sbu-zavdali-nishchivnogo-udaru-po-nps-10758971.html Ссылка скопирована

СБУ нанесла удар по нефтеперекачивающей станции в РФ

Кратко:

СБУ атаковала нефтеперекачивающую станцию "Горький" в РФ

Повреждены резервуары, возник крупный пожар

Объект является ключевым для транспортировки нефти

В ночь на 22 апреля СБУ атаковала нефтеперекачивающую станцию "Горький" в населенном пункте Мешиха Нижегородской области РФ. Возник масштабный пожар. Об этом сообщило УНИАН со ссылкой на источники в спецслужбе.

По данным собеседников издания в СБУ, станция является важной частью нефтетранспортной системы РФ и входит в структуру "Транснефть – Верхняя Волга". Она обеспечивает транспортировку нефти по магистральным трубопроводам, в частности в направлении Сургут – Горький – Полоцк, а также поставку сырья на НПЗ "Лукойл" в Кстово.

видео дня

По предварительной информации, в результате атаки беспилотников Центра спецопераций "Альфа" СБУ повреждены три резервуара с нефтью. На территории объекта возник пожар площадью около 20 тысяч квадратных метров.

НПЗ в России

"Поражение таких системообразующих станций создает серьезные перебои в логистике поставок нефти внутри РФ. Нарушается работа магистральных трубопроводов, снижается эффективность переработки на НПЗ и растут затраты на транспортировку. В итоге это напрямую влияет на доходы российского бюджета, которые используются для финансирования войны против Украины", — отметил источник в СБУ.

Видео последствий атаки

Видео последствий атаки смотрите в нашем телеграм-канале по ссылке.

Как сообщал Главред, 11 апреля Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении нефтебазы "Гвардейская" во временно оккупированном Крыму и нефтеперекачивающей станции "Крымская" в Краснодарском крае РФ. Отдельно зафиксированы удары по логистическим и военным объектам в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Также в ночь на 18 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по четырем важным объектам нефтеперерабатывающей инфраструктуры России. Под удар попали нефтеперерабатывающие заводы "Новокуйбышевский" и "Сизранский" в Самарской области, нефтеналивной терминал РПК-Высоцк "Лукойл-2" в Ленинградской области и нефтеперекачивающая станция "Тихорецк" в Краснодарском крае.

Кроме того, в ночь на 19 апреля бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поразили два крупных десантных корабля РФ во временно оккупированном Крыму — "Ямал" и "Николай Фильченков".

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред