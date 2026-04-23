В РФ небо затянуло черным дымом: дроны СБУ нанесли сокрушительный удар по НПС

Кратко:
- СБУ атаковала нефтеперекачивающую станцию "Горький" в РФ
- Повреждены резервуары, возник крупный пожар
- Объект является ключевым для транспортировки нефти
В ночь на 22 апреля СБУ атаковала нефтеперекачивающую станцию "Горький" в населенном пункте Мешиха Нижегородской области РФ. Возник масштабный пожар. Об этом сообщило УНИАН со ссылкой на источники в спецслужбе.
По данным собеседников издания в СБУ, станция является важной частью нефтетранспортной системы РФ и входит в структуру "Транснефть – Верхняя Волга". Она обеспечивает транспортировку нефти по магистральным трубопроводам, в частности в направлении Сургут – Горький – Полоцк, а также поставку сырья на НПЗ "Лукойл" в Кстово.
По предварительной информации, в результате атаки беспилотников Центра спецопераций "Альфа" СБУ повреждены три резервуара с нефтью. На территории объекта возник пожар площадью около 20 тысяч квадратных метров.
"Поражение таких системообразующих станций создает серьезные перебои в логистике поставок нефти внутри РФ. Нарушается работа магистральных трубопроводов, снижается эффективность переработки на НПЗ и растут затраты на транспортировку. В итоге это напрямую влияет на доходы российского бюджета, которые используются для финансирования войны против Украины", — отметил источник в СБУ.
Удары по объектам РФ - последние новости
Как сообщал Главред, 11 апреля Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении нефтебазы "Гвардейская" во временно оккупированном Крыму и нефтеперекачивающей станции "Крымская" в Краснодарском крае РФ. Отдельно зафиксированы удары по логистическим и военным объектам в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
Также в ночь на 18 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по четырем важным объектам нефтеперерабатывающей инфраструктуры России. Под удар попали нефтеперерабатывающие заводы "Новокуйбышевский" и "Сизранский" в Самарской области, нефтеналивной терминал РПК-Высоцк "Лукойл-2" в Ленинградской области и нефтеперекачивающая станция "Тихорецк" в Краснодарском крае.
Кроме того, в ночь на 19 апреля бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поразили два крупных десантных корабля РФ во временно оккупированном Крыму — "Ямал" и "Николай Фильченков".
Об источнике: УНИАН
