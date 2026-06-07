Дерево засохнет вместе с корнями: как избавиться от поросли деревьев на участке

Если поросль просто спилить, то появятся новые побеги. Эксперты поделились способом, который решит проблему за один сезон.

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Садоводы рассказали, как уничтожить сорную поросль деревьев / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Простое скашивание поросли лишь ускоряет появление новых побегов

Уничтожить корни помогает инъекция яда

Система разносит гербицид по тканям и выжигает сорняк изнутри

Сорная поросль деревьев — одна из главных проблем дачников. Если просто спилить поросль, проблема не решится, ведь мощная корневая система продолжает выпускать сотни новых побегов, которые постепенно оккупируют территорию.

Авторы YouTube-канала Дачные секретики поделились простым, но крайне эффективным способом полного уничтожения диких деревьев вместе с их корнями.

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По словам экспертов, главная ошибка многих садоводов заключается в том, что они пытаются просто вырубать или скашивать поросль. На месте одного срезанного побега вскоре вырастает несколько новых. Единственный способ остановить этот процесс — уничтожить "материнское" дерево изнутри, причем вместе с подземной частью.

Для этого нужно использовать обычный системный гербицид от сорняков (подойдут препараты типа "Федерал", "Ураган", "Антибурьян" или любой другой концентрат, доступный в магазинах) и обычный строительный шуруповерт.

Как избавиться от поросли деревьев на участке

Пошаговая инструкция:

1. Подготовка отверстий. На стволе ненужного дерева, как можно ближе к земле (оптимально — на уровне 10–15 сантиметров), просверливаются отверстия. Использовать нужно сверло диаметром около 8–10 мм.

Сверлить необходимо строго под углом — сверху вниз, чтобы получился своеобразный "карман", из которого не будет выливаться жидкость.

Для гарантированного результата нужно сделать от 3 до 6 отверстий с разных сторон ствола.

Одного отверстия будет мало: в таком случае усыхают лишь отдельные ветки, к которым шел сок, а остальная часть дерева выживает.

2. Введение препарата. С помощью большого технического шприца (например, на 20 мл) в каждое отверстие заливается чистый, неразбавленный концентрат гербицида — до самого верха, пока раствор не начнет вытекать. Работать обязательно нужно в защитных перчатках.

Метод работает по принципу системного действия — дерево разносит яд по всей своей сосудистой системе. В результате засыхает не только основной ствол, но и вся связанная с ним поросль, даже если она успела прорасти сквозь кусты винограда или уйти далеко за забор на соседский участок.

Лучше всего проводить процедуру весной, в период активного сокодвижения, когда набухают почки и начинают распускаться листья. В это время препарат разносится по тканям растения быстрее всего — первые видимые результаты (скручивание и усыхание листвы) появляются уже через две недели.

Осенний подход тоже работает, но эффекта приходится ждать значительно дольше.

По словам экспертов, этот способ абсолютно универсален. Его можно использовать для уничтожения любых проблемных деревьев на участке — как фруктовых (дикая слива, вишня), так и лесных пород (береза, дуб). Если спустя 2–4 недели после процедуры дерево усохло лишь частично, дачники рекомендуют просто повторить инъекцию гербицида в те же отверстия.

Смотрите видео - Как избавиться от поросли деревьев:

Как писал Главред, выращивание фруктовых деревьев из косточек и семян — это доступный способ начать обустраивать свой собственный фруктовый сад. Некоторые плодовые деревья, такие как персики и вишни, легко выращиваются из отходов с минимальными усилиями. Детальнее читайте в материале: Экономия на саженцах: какие фруктовые деревья легко вырастить из косточки.

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Об источнике: Youtube-канал Дачные секретики Youtube-канал Дачные секретики ведет семейная пара из Украины. Елена и Сергей делятся своим опытом в садоводстве, огородничестве, строительстве, кулинарии и во многих лругих вопросах. "Дача – это место для отдыха и вдохновения. Поэтому приглашаем всех желающих, присоединиться к нашему уютному каналу", - говорят авторы. На канал подписаны уже почти 25 тысяч человек.

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