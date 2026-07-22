Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Никакая не "Грузия": украинцам объяснили, как на самом деле правильно называть страну

Дарья Пшеничник
22 июля 2026, 11:40
google news Подпишитесь
на нас в Google
Тбилиси уже более 15 лет призывает мир отказаться от названия "Грузия", которое считается имперским наследием России.
Никакая не 'Грузия': украинцам объяснили, как на самом деле правильно называть страну
Почему неправильно говорить "Грузия" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему Грузию следует называть Сакартвело
  • Какие страны уже отказались от названия "Грузия"
  • Что мешает Украине официально изменить название

Международное сообщество всё активнее пересматривает топонимы, навязанные российской имперской и советской традицией. Один из самых ярких примеров - борьба Тбилиси за возвращение своей стране аутентичного названия Сакартвело.

Более 15 лет официальный Тбилиси призывает мировых партнеров отказаться от варианта "Грузия", подчеркивая его непосредственное русское происхождение, пишет 24 Канал.

Как Сакартвело вытесняет имперский топоним в мире

Первой среди европейских государств на этот шаг решилась Литва. В 2021 году Вильнюс официально закрепил в документах название Sakartvelas, оставив прежнее "Gruzija" только для повседневного употребления, а впоследствии полностью завершил этот переход.

Подобные изменения уже произошли или продолжаются в ряде других стран:

  • Япония, Южная Корея и Израиль полностью исключили русифицированный вариант из официального документооборота.
  • Большинство стран мира используют латинский эквивалент - Georgia.
  • Однако около 20 стран (среди которых, к сожалению, до сих пор остаётся и Украина) продолжают пользоваться навязанным россиянами названием.

Что означает "Сакартвело"

Сами картвелы (самоназвание народа) называют свою родину Сакартвело, что буквально переводится как "страна картвелов" - от названия исторического ядра государства, региона Картли. Процесс активного отказа от экзонима "Грузия" в мире разгорелся с новой силой после российской агрессии 2008 года.

Контекст для Украины: почему это важно сейчас

Журналист и бывший пресс-атташе посольства страны в Украине Бачо Корчилава подчеркивает, что топоним "Грузия" - это чистейший имперский штамп, а привычный англоязычный перевод "Georgia" в своё время также формировался под влиянием российских транскрипций.

Шаги по дерусификации этого названия в Украине уже предпринимаются. В 2023 году в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о введении в украинском официальном обороте исторического названия Сакартвело. Впрочем, как отмечают эксперты, окончательный переход в публичном и официальном пространстве может занять некоторое время.

Интересное по теме:

Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
украинский язык новости Грузии культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинский F-16 впервые сбил истребитель РФ в воздушном бою — генерал США

Украинский F-16 впервые сбил истребитель РФ в воздушном бою — генерал США

13:16Война
В центре Киева заработала сеть 5G: какой город будет следующим

В центре Киева заработала сеть 5G: какой город будет следующим

12:54Техно и IT
"Армия ему доверяет": Буданов сделал важное заявление о Драпатом и Сырском

"Армия ему доверяет": Буданов сделал важное заявление о Драпатом и Сырском

12:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Скончался звезда криминальных российских кино и сериалов

Скончался звезда криминальных российских кино и сериалов

Доллар и евро синхронно взлетели: официальный курс валют на 22 июля

Доллар и евро синхронно взлетели: официальный курс валют на 22 июля

Семья разбогатела на мусоре: вещи с помойки принесли целое состояние

Семья разбогатела на мусоре: вещи с помойки принесли целое состояние

Запутанная головоломка со спичками, которую не все могут решить с первой попытки

Запутанная головоломка со спичками, которую не все могут решить с первой попытки

Пол будет идеально чистым: лучший лайфхак против пыли и грязи

Пол будет идеально чистым: лучший лайфхак против пыли и грязи

Последние новости

13:39

"Произошло столкновение": Анатолий Анатолич попал в ДТП

13:29

Стиральная машина расходует лишнее: как экономно стирать летомВидео

13:23

Биологическая дочь Питта и Джоли нанесла удар по своему отцу

13:16

Украинский F-16 впервые сбил истребитель РФ в воздушном бою — генерал США

13:02

В США в 18 лет скончалась популярная актриса

Россия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - ГардусРоссия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - Гардус
12:54

В центре Киева заработала сеть 5G: какой город будет следующим

12:51

Кот проживет на несколько лет дольше: какой частой ошибки следует избегать хозяевам

12:50

Орнелла Мути цинично решила получить гражданство РФ: "Подаем заявление"

12:16

Кто цепляется за отношения до последнего: как ведут себя знаки зодиака после разрыва

Реклама
12:11

КНУ — среди лидеров вступительной кампании: Валерий Копийка объявил о начале года инноваций для студентов

12:04

"Армия ему доверяет": Буданов сделал важное заявление о Драпатом и Сырском

11:58

Какой церковный праздник в Украине 23 июля: что можно и нельзя делать

11:57

Незнакомец скрывался за стеной: семья пережила кошмар в съемном доме

11:40

Никакая не "Грузия": украинцам объяснили, как на самом деле правильно называть страну

11:39

Китайский гороскоп на завтра, 23 июля: Змеям - неожиданность, Лошадям - щедрость

11:35

Спасет урожай или сожжет грядки: как правильно использовать луковую шелуху в огородеВидео

11:04

Гороскоп на завтра, 23 июля: Тельцам — награда, Рыбам — перемены

10:56

"Тошнило, как собаку": Шэрон Стоун рассказала о сложном лечении после инсульта

10:54

Бандуристка и педагог: что известно о жене нового главкома Михаила Драпатого

10:37

Три знака зодиака добьются большого успеха уже сегодня: кого ждет прорыв

Реклама
10:35

"Буферные зоны" вместо возврата земель: Bloomberg назвал новый ультиматум Путина

10:29

В РФ объявили в розыск нового главкома ВСУ: в чем "обвиняют" Драпатого

09:55

Владимир Остапчук с женой уезжают из Канады — что произошло

09:52

На Одессу обрушился мощный ливень: затоплены улицы и ограничено движение

09:42

Технологии подавления "Шахедов": Украина тестирует новые средства РЭБ

09:03

"Надеюсь, что наступление будет продолжено": Сырский сделал заявление после увольнения

08:55

"Ему будет тяжело": Залужный отреагировал на назначение Драпатого главкомом ВСУ

08:33

"Для нас это плохо": россияне запаниковали после назначения Драпатого главкомом ВСУ

08:22

Дроны ударили по Крыму: горит большая электроподстанция, Алушта и Ялта без светаВидео

07:08

Два региона РФ - в огне: дроны ударили по НПЗ и складам Wildberries

05:50

Начинается период большой удачи: три знака зодиака окажутся в вихре процветания

05:09

Почему россияне хотят уничтожить Украину: историк назвал главное различие между народамиВидео

05:09

Жара может уничтожить урожай: чем срочно обработать помидоры, чтобы их спасти

04:41

Зачем в СССР намеренно строили тесные квартиры: ответ удивит многих

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке альбатроса за 27 с

03:20

Подарки судьбы и рост доходов: какой знак зодиака станет главным богачом августаВидео

02:57

Пол будет идеально чистым: лучший лайфхак против пыли и грязи

02:34

Тест на IQ: нужно найти курицу среди петухов за 10 секунд

02:05

Шаг к разгадке главной тайны Вселенной: сенсационное открытие "темного фотона"

01:06

Полотенца снова станут мягкими и свежими: раскрыт всего один простой фокусВидео

Реклама
00:07

От легендарного прорыва до громкой отставки: что известно о главкоме ВСУ ДрапатомВидео

21 июля, вторник
23:32

"Снялся - лето прожил": известный актер рассказал о своих доходах во время войны

23:17

Курникова показала старших детей от Иглесиаса

23:10

Яичница больше не будет обычной: всего один ингредиент удивит новым вкусомВидео

22:49

Запутанная головоломка со спичками, которую не все могут решить с первой попыткиВидео

22:47

Девушку из села превратили в нереальную красотку: умопомрачительное преображение

22:43

Гороскоп для Стрельца на август 2026 года — когда настанет время больших перемен

22:29

Очень загадочные: названы месяцы рождения людей, которых сложнее всего разгадать

22:16

Огурцы по-чумацки на зиму: как простерилизовать, чтобы они остались хрустящими

22:14

РФ готовит новое наступление: майор назвал опасное направление на севере

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости Черкассы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять