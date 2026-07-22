Никакая не 'Грузия': украинцам объяснили, как на самом деле правильно называть страну

Тбилиси уже более 15 лет призывает мир отказаться от названия "Грузия", которое считается имперским наследием России.

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Почему неправильно говорить "Грузия" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

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Почему Грузию следует называть Сакартвело

Какие страны уже отказались от названия "Грузия"

Что мешает Украине официально изменить название

Международное сообщество всё активнее пересматривает топонимы, навязанные российской имперской и советской традицией. Один из самых ярких примеров - борьба Тбилиси за возвращение своей стране аутентичного названия Сакартвело.

Более 15 лет официальный Тбилиси призывает мировых партнеров отказаться от варианта "Грузия", подчеркивая его непосредственное русское происхождение, пишет 24 Канал.

Как Сакартвело вытесняет имперский топоним в мире

Первой среди европейских государств на этот шаг решилась Литва. В 2021 году Вильнюс официально закрепил в документах название Sakartvelas, оставив прежнее "Gruzija" только для повседневного употребления, а впоследствии полностью завершил этот переход.

Подобные изменения уже произошли или продолжаются в ряде других стран:

Япония, Южная Корея и Израиль полностью исключили русифицированный вариант из официального документооборота.

полностью исключили русифицированный вариант из официального документооборота. Большинство стран мира используют латинский эквивалент - Georgia .

используют латинский эквивалент - . Однако около 20 стран (среди которых, к сожалению, до сих пор остаётся и Украина) продолжают пользоваться навязанным россиянами названием.

Что означает "Сакартвело"

Сами картвелы (самоназвание народа) называют свою родину Сакартвело, что буквально переводится как "страна картвелов" - от названия исторического ядра государства, региона Картли. Процесс активного отказа от экзонима "Грузия" в мире разгорелся с новой силой после российской агрессии 2008 года.

Контекст для Украины: почему это важно сейчас

Журналист и бывший пресс-атташе посольства страны в Украине Бачо Корчилава подчеркивает, что топоним "Грузия" - это чистейший имперский штамп, а привычный англоязычный перевод "Georgia" в своё время также формировался под влиянием российских транскрипций.

Шаги по дерусификации этого названия в Украине уже предпринимаются. В 2023 году в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о введении в украинском официальном обороте исторического названия Сакартвело. Впрочем, как отмечают эксперты, окончательный переход в публичном и официальном пространстве может занять некоторое время.

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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