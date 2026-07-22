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Зачем в СССР намеренно строили тесные квартиры: ответ удивит многих

Дарья Пшеничник
22 июля 2026, 04:41
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Миллионы украинцев и сегодня живут в квартирах, спроектированных в духе советской экономии и личных вкусов Никиты Хрущева.
Почему в хрущевках нет балконов на первом этаже?
Почему советское жилье делали таким тесным / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему в СССР строили тесное жилье
  • Откуда взялся миф о слежке на кухнях
  • В чём настоящая причина маленьких кухонь

Миллионы квартир в хрущевках десятилетиями строились с кухнями, на которых едва помещался один человек, - и это было сознательным решением государства, а не ошибкой проектировщиков. Сначала под кухню в таких домах выделяли 7,5 квадратных метра, затем площадь сократили до 6,3, а впоследствии - и до 4,5 метра, пишет Oboz.ua.

Небольшие размеры советского жилья имели двойную причину - идеологическую и сугубо практическую. В первые годы существования СССР большое личное пространство считалось буржуазным пережитком: система ценностей выстраивалась вокруг коллективного быта - общей кухни, общей ванной, общих соседей, тогда как желание замкнуться в собственных четырех стенах выглядело подозрительно и антисоциально.

Однако уже в 1950-х годах эта модель столкнулась с реальностью массовой урбанизации. Миллионы людей переезжали в города, и государство было вынуждено срочно и недорого расселить их - так появилось целое архитектурное явление, названное впоследствии "хрущевками".

Придя к власти, генеральный секретарь КПСС Никита Хрущев поставил перед собой цель предоставить каждой семье отдельное жилье, пусть и тесное, зато своё, - и именно отдельность квартиры, а не её площадь, стала главным приоритетом.

Меньший метраж означал меньшие затраты на строительство и обслуживание, что идеально вписывалось в логику плановой экономики, поэтому государство даже законодательно закрепило заниженные нормы жилой площади на человека.

Миф о кухне как инструменте слежки

Сокращение площади кухонь до 4,5 квадратных метра породило среди советских граждан отдельную теорию. Запуганным спецслужбами людям казалось, что государство намеренно уменьшало кухни, чтобы на них просто физически не могли собраться компании для опасных разговоров, а некоторые даже утверждали, что видели секретные документы с таким указанием.

Эта версия остается распространенной и сегодня, хотя никаких архивных подтверждений ей нет. Нет, это почти наверняка городская легенда: никаких официальных документов, регламентирующих размер кухонь с целью слежки, до сих пор не найдено, несмотря на то, что в интернете регулярно появляются люди, которые якобы их "видели".

Настоящая причина - эстетика Хрущева

Реальные мотивы уменьшения кухонь задокументированы гораздо лучше и не имеют ничего общего с конспирологией. Никита Хрущев лично восхищался американскими кухнями-"лабораториями", которые видел на выставках, и считал, что кухня должна быть сугубо функциональным местом для приготовления пищи, а не пространством для длительных посиделок.

Что касается деятельности КГБ, то агенты ведомства действительно следили за разговорами граждан - однако делали это с помощью гораздо более эффективных инструментов, чем квадратные метры кухни.

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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