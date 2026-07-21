ВСУ взялись за Крым по-новому: 'Мадяр' объяснил, как Украина освобождает полуостров

Командующий Силами беспилотных систем "Мадяр" объяснил, как Украина постепенно изолирует оккупированный Крым, подрывая логистику и военное снабжение РФ.

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Удары по Крыму - "Мадяр" обещает сжечь ещё 221 танкер с топливом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём сказал "Мадяр":

Крым остается без стабильного электроснабжения

Танкеры с топливом горят на подступах к полуострову

Украинские удары достигают глубокого тыла России

Силы беспилотных систем ВСУ систематически лишают временно оккупированный Крым электроснабжения и топлива, чтобы сделать невозможным пребывание там российской военной машины - без наземной операции и потерь среди украинских военных. Об этом командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяр", рассказал в интервью ирландскому журналисту, ютуберу и инфлюенсеру Кейлану Робертсону.

По словам командующего, ключевой принцип операции - перекрывать именно пути снабжения на полуостров, а не возможность выбраться оттуда.

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"Вся военная машина нуждается в снабжении, ведь Крым не самодостаточен с точки зрения обеспечения ресурсами. Перекрывая сейчас пути доступа, мы не мешаем россиянам уезжать с полуострова", - отметил Бровди.

Удары по энергетике и топливу

"Мадяр" объяснил, на чем именно сосредоточены удары сил беспилотных систем.

"Мы занимаемся энергоузлами, ведь без электричества далеко не уйдешь, а любая воинская часть требует много энергии. Мы занимаемся их топливом, ведь без него практически ничего не происходит", - рассказал командующий.

По его словам, перебои с электричеством на оккупированной территории стали обычным явлением.

"Блэкаут на территории Крыма уже стал обычным явлением. Там, где удалось восстановить электроснабжение, это касается лишь небольшого участка вблизи Керчи - туда проложили новый кабель. Но мы с этим боремся", - сказал Бровди.

Отдельно командующий привел статистику последних ударов по логистическим маршрутам поставки ресурсов на полуостров.

"За три суток мы сожгли 21 танкер на подступах к Крыму. Сожжем ещё 121, а потом ещё 221 - сколько их будет, столько и сожжем. Это вопрос времени", - заявил "Мадяр".

Извинения перед жителями Крыма и удары вглубь России

Командующий обратился отдельно к гражданскому населению полуострова, признавая трудности, с которыми ему приходится сталкиваться.

"Я в очередной раз приношу извинения всем жителям Крыма, украинцам, за те неудобства, с которыми им приходится сталкиваться. Они испытывают ограничения в электроснабжении, связи, водоснабжении", - сказал Бровди.

По его словам, ситуация в Крыму не является исключительной по сравнению с другими регионами Украины.

"Они находятся не в худшем положении, чем жители Харькова, Днепра, Сум, Запорожья, Никополя, Херсона и сотен других городов, по которым ежедневно и целенаправленно наносятся удары. Мы себе такого не позволяем", - отметил командующий.

"Мадяр" также рассказал об увеличении дальности украинских ударов вглубь России.

"Мы начали с 200 километров, потом было 500, 700. Сегодня глубина ударов достигает 2500 километров. В европейской части России не осталось ни одной точки, куда не долетает украинский дрон", - подчеркнул он.

В заключение командующий подчеркнул принципиальное отличие нынешней стратегии от классических военных операций.

"Мы впервые в истории делаем это без наземной операции и без потерь среди украинских военнослужащих", - резюмировал Бровди.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

ВСУ начали операцию по освобождению Крыма - комментарий эксперта

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что, по его оценке, начался масштабный этап операции по вытеснению российских войск из временно оккупированного Крыма. По его словам, в ближайшее время оккупационные силы могут столкнуться с серьезными трудностями, которые осложнят их дальнейшее пребывание на полуострове.

Эксперт отметил, что первый этап этой операции, по его оценке, уже реализован - основные логистические маршруты в Крым находятся под ударом. Следующей задачей, по его словам, является сохранение огневого контроля над этими путями и последовательное уничтожение российских средств противовоздушной обороны.

Жданов также подчеркнул, что в случае успешного ослабления систем ПВО России военные объекты на территории Крыма, которых, по разным оценкам, насчитывается более 150, могут стать доступными для поражения. По его мнению, тогда их уничтожение будет зависеть прежде всего от имеющихся технических возможностей Сил обороны Украины и времени.

"Поэтому можно констатировать: началась масштабная операция по вытеснению российских войск с территории Крымского полуострова", - отметил военный эксперт.

Удары по Крыму - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, как указывает Politico, Крым постепенно теряет статус безопасного тыла России. Издание отмечало, что полуостров постепенно изолируют и лишают военной логистики, а местным жителям советуют запасаться едой и лекарствами. Согласно материалам Politico , население Крыма составляет около 2,5 миллиона человек, и оно столкнулось с перебоями в электро- и водоснабжении, а также с дефицитом топлива.

Журналист Александр Сотник заявил о последствиях возможного падения Крыма для российских сил и общественной реакции. Главный редактор канала Sotnik-TV оценил, что потеря полуострова станет болезненным ударом для армии, но не приведет к краху режима. По его словам, пропаганда и кадровые решения могут быстро изменить нарратив, и это повлияет на моральный дух войск.

Мониторинговая группа "Крымский ветер" сообщила о массированных взрывах на полуострове в ночь на 18 июля. Группа сообщила о более чем двадцати взрывах возле аэродрома "Гвардейское" и возможных пожарах на подстанциях. Согласно сообщению, взрывы также были слышны в Севастополе, Феодосии, Керчи и Геническе, а в качестве предварительной вероятной цели называли Балаклавскую ТЭС.

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О персоне: "Мадяр" Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление для усиления Вовчанского соединения.

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