"Золотой ключ к окончанию войны": как Крым стал главной уязвимостью РФ - Politico

Крым теряет статус безопасного тыла России. Именно здесь может решиться исход войны.

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Потеря Крыма может стать ударом по позициям Путина / Главред, фото: скриншот, google.com/maps, x.com/Krymsky_bridge

О чем пишет Politico:

Крым превратился из главного триумфа Путина в его уязвимость

Полуостров постепенно изолируют и лишают военной логистики

Местным жителям советуют запасаться едой и медикаментами

Оккупированный Крым, который Кремль долгие годы позиционировал как неприкосновенный форпост своей военной мощи, стремительно превращается из главного достижения российского диктатора Владимира Путина в критическую уязвимость РФ. Об этом пишет издание Politico.

Журналисты отмечают, что полуостров изначально задумывался Москвой как ключевой плацдарм для контроля над Черным морем и символ имперских амбиций российского президента. Однако сейчас эти планы находятся под угрозой. Вооруженным силам Украины удалось установить воздушный контроль над путями снабжения полуострова. Систематические удары по логистическим узлам постепенно изолируют и истощают российскую группировку на южном направлении.

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Миф о "неприкосновенности" разрушен

За 12 лет фактической оккупации Москва вложила огромные ресурсы в тотальную милитаризацию и экономическую интеграцию региона, пытаясь убедить мир и собственных граждан в безопасности Крыма.

Однако реальность войны разрушила эти убеждения. То, что годами считалось стратегическим активом Путина, сейчас стало его самым уязвимым местом - как на поле боя, так и в вопросе сохранения политического авторитета внутри самой России.

"Крым должен был стать венцом достижений президента России Владимира Путина - оплотом в войне против Украины, плацдармом для проецирования военной мощи России через Черное море и внутренним символом его имперских амбиций. Теперь все это под угрозой", - говорится в статье.

Сегодня 2,5-миллионное население Крыма живет в условиях перебоев с электро- и водоснабжением, без поставок и топлива, поскольку украинские беспилотники наносят удары по источникам электроснабжения и военным объектам. Сотовая связь пропадает из-за частых отключений электроэнергии, общественный транспорт практически исчез, а продажа топлива частным лицам и предприятиям запрещена. Цены резко выросли, и туристический сезон, от которого многие зависят, сорвался. Власти объявили чрезвычайное положение в конце июня.

Для многих выезд из Крыма также стал практически невозможным. Украинские беспилотники разрушили мосты и теперь патрулируют сухопутный маршрут через оккупированную южную Украину в Россию. Большинство поездов больше не ходят.

"Крым - это золотой ключ"

Журналисты отмечают: война в Украине началась с аннексии полуострова в 2014 году и закончится именно в Крыму.

"За прошедшее десятилетие Россия превратила бывший курортный рай в военную базу, что позволило ее войскам быстро оккупировать обширные территории южной части Украины в ходе полномасштабного вторжения в 2022 году. Крым стал безопасным тылом поля боя, снабжая южный фронт России и проецируя ее военные силы вовне, в то время как жители полуострова оставались относительно защищенными от продолжающейся войны. Этим летом ситуация резко изменилась", - отмечает издание.

Благодаря нынешнему преимуществу Украины в области ударных беспилотников средней дальности, она имеет возможность ослабить, а возможно, и уничтожить часть российского военного потенциала на юге страны.

Украина надеется, что это заставит Россию перебросить свои силы с других участков фронта, снизив давление на украинскую армию, а также сократив российские атаки на города.

"Мы хотим уничтожить российское военное присутствие в Крыму, и я думаю, нам это удастся", - заявил Андрей Загороднюк, председатель аналитического центра "Центр оборонных стратегий" и бывший министр обороны Украины.

Снятие военного контроля России над Крымом имеет значение не только для Украины, но и для нарушения военных операций Москвы из ее черноморского порта. В частности, полуостров был логистическим центром, поддерживавшим российскую кампанию в Сирии с 2015 по 2024 год.

Крым также имеет огромное личное значение для Путина, чья популярность внутри страны резко возросла, когда полуостров, впервые колонизированный Российской империей 300 лет назад, так легко вернулся под российский контроль. Потеря Крыма нанесла бы прямой удар по его репутации и могла бы усилить недовольство его руководством и войной на родине.

"Крым - это золотой ключ к имперским амбициям России", - заявил Илья Павленко, бывший заместитель главы Главного управления разведки Украины.

Хотя кампания Киева по пресечению военных действий направлена на слом военной мощи и репутации Москвы, она неизбежно затронула и гражданское население Крыма. Помимо тысяч россиян, которых Москва побудила переселиться на полуостров, там до сих пор проживает много граждан Украины, в том числе и коренные крымские татары.

По словам Рефата Чубарова, главы крымскотатарского меджлиса, коренное население полуострова должно быть готово к трудностям в будущем. Он посоветовал подготовить запасы продовольствия и медикаментов на случай чрезвычайной ситуации, держаться подальше от российских военных объектов и обеспечить себе убежище на случай атак.

"[Жители Крыма] питают некоторый оптимизм по поводу того, что на этот раз все может закончиться освобождением. Но они также говорят: „Не обманывайте нас, как в 2023 году"", - сказал Чубаров.

Сколько времени есть у Украины

Загороднюк считает, что у Украины есть примерно год, чтобы развить технологическое превосходство, которое сейчас позволяет оказывать давление на Россию.

"Конечно, [Россия] в конце концов скопирует нас. Мы, безусловно, не можем позволить себе терять время", - подчеркнул он.

Хотя Украина надеется сделать удержание полуострова еще более сложным и дорогостоящим для России, чем оно уже есть, для самой Украины удержать его, вероятно, будет так же сложно и дорого.

"Я верю, что освобождение Крыма возможно. Но не в ближайшем будущем", - заявил Загороднюк.

Атаки на Крым - новости

Как писал Главред, в ночь на 14 июля временно оккупированный Крым атаковали дроны. Под удар, веротяно, попали энергетические объекты оккупантов, в результате чего возникли перебои с электричеством. В частности, взрывы и стрельбу было слышно в Керчи. Крымский мост был перекрыт на фоне обстрела.

В ночь на 12 июля во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. В Севастополе ввели ограничения на электроснабжение, а оккупационные власти заявили об атаке беспилотников и работе ПВО.

Ночь на 11 июля во временно оккупированном Крыму была неспокойной. Мощные взрывы гремели в районах городов Саки и Симферополь, после чего у многих местных жителей начались перебои с электричеством.

В ночь на 10 июля во временно оккупированном Крыму также гремели взрывы. Предварительно, в городе был нанесен удар по электроподстанции ПС 110/10 кВ "Мийнаки", которая является важным энергетическим узлом.

В ночь на 7 июля Силы обороны нанесли удары по двум железнодорожным мостам в районах населенных пунктов Роздольное и Ички в Крыму. Эти объекты противник использовал для переброски личного состава, вооружения и боеприпасов.

Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Крымский мост рухнет: мнение сейсмолога

Крымский мост может столкнуться с серьезными последствиями в случае сильного землетрясения в регионе. Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал сейсмолог Дмитрий Гринь из Института геофизики им. С.И. Субботина.

По словам эксперта, небольшие подземные толчки, которые регулярно фиксируются в районе Крыма, способны постепенно ослаблять конструкции моста и грунт под его опорами.

Большое количество мелких землетрясений со временем может перерасти в одно крупное. В качестве примера Гринь напомнил о сильном землетрясении 1927 года в районе Ялты, в результате которого, по историческим данным, было разрушено около 70% зданий города. Он считает, что повторение подобного события сегодня может представлять угрозу и для Крымского моста.

Если произойдет сильное землетрясение в соответствии со столетним циклом, то сооружение может обрушиться, и для этого даже не придется "помогать" украинскими ракетами.

"Украинские землетрясения его [Крымский мост] доконают, даже без внешнего воздействия наших ракет", - сказал Субботин.

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Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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