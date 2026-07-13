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В Украине представили антибаллистическую ракету - чем уникальна FP-7.x

Руслана Заклинская
13 июля 2026, 19:47
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Компания Fire Point представила антибаллистическую ракету-перехватчик FP-7.x для системы ПВО Freyja.
В Украине представили антибаллистическую ракету — чем уникальна FP-7.x
Ракета FP-7.x / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео instagram.com/firepoint.ua

Главное:

  • Fire Point представила ракету FP-7.x для комплекса Freyja
  • Один перехватчик стоит около $700 тысяч
  • Испытания могут начаться до конца года

Украинская компания Fire Point представила антибаллистическую ракету-перехватчик FP-7.x, которая станет основой для системы ПВО Freyja. Об этом сообщила технический директор компании Ирина Терех.

В компании также раскрыли концепцию самой системы. Технический директор Fire Point рассказала, что Freyja задумана не как национальный, а как панъевропейский проект.

видео дня

"FREYJA - панъевропейский противобаллистический щит, находящийся в совместной собственности", - говорится в презентации компании.

Судя по опубликованному видео, ракета FP-7.x имеет правильную цилиндрическую форму с обтекателем, а в ее нижней части заметны относительно небольшие подвижные стабилизаторы. Одним из главных компонентов будущей системы должны стать противоракеты FP-7.x.

Каковы характеристики и стоимость ракеты

Перехватчик изготовлен из композитных материалов и способен развивать скорость 1500–2000 м/с. Длина ракеты составляет 7,25 м, дальность - до 200 км, а боевая часть весит до 150 кг.

FP-7.x оснащена полуактивной инфракрасной головкой самонаведения, которую планируется разрабатывать в сотрудничестве с немецкой компанией Diehl Defence, известной по системе IRIS. В Fire Point отмечают, что Freyja - многофункциональный комплекс, способный выполнять задачи как противовоздушной, так и противоракетной обороны, но его ключевая особенность - защита именно от баллистических целей.

Ракета FP-7.x
Ракета FP-7.x / Инфографика: Главред

Главным преимуществом разработчики называют цену. Один перехватчик FP-7.x оценивается примерно в 700 тысяч долларов, тогда как ракета PAC-3 для системы Patriot стоит около 3,8 миллиона долларов.

Такая разница, по замыслу компании, должна позволить масштабировать производство и накапливать запасы, достаточные для ежедневного применения в условиях интенсивных атак.

Когда заработает Freyja

Авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии РБК-Украина рассказал, что в проекте Freyja осталось больше политических вопросов, чем технических.

"Что касается технических решений, там все очень просто. В Европе есть все необходимое для того, чтобы собрать ракетный комплекс, не хватает только ракеты", - пояснил Криволап.

По его словам, Украина выступила инициатором идеи общеевропейского противоракетного щита и уже имеет ракету, которую осталось оснастить головкой самонаведения. Радары, подходящие для Freyja, тоже хорошо известны, и часть из них Украина уже получила для предварительного тестирования.

"Еще нужно написать программное обеспечение, которое объединит все компоненты ПВО. Вопрос пусковых установок также технически решается за несколько месяцев. Таким образом, до конца года могут начаться испытания этого комплекса (Freyja – ред.)", – предположил он.

Удары баллистическими ракетами по Украине - новости по теме

Напомним, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что Россия и в дальнейшем будет использовать баллистические ракеты для ударов по Украине. По его словам, количество систем Patriot в Украине ограничено, поэтому защита от таких атак остается сложной задачей.

Как сообщал Главред, в Дарницком районе Киева ракета, которой Россия нанесла удар ночью, была оснащена шрапнелью. По словам главы РГА Александра Ковтунова, это увеличило площадь поражения и привело к повреждению домов и автомобилей.

Украинская ПВО успешно противодействует большинству российских дронов, однако испытывает серьезные трудности с перехватом баллистических ракет. По данным El País, во время атак на Киев 2 и 6 июля из 53 баллистических ракет 49 достигли целей. Главной проблемой остается нехватка систем Patriot, производство которых не успевает за мировым спросом.

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О персоне: Константин Криволап

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует авиационную тематику на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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