Россия готовит новый массированный удар по Украине — названы цели по регионам и сроки атаки

Стратегическая авиация находится в состоянии боевой готовности уже неделю, а ОТРК перезаряжены для нового удара по столице и области.

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Новая угроза удара по Киеву - РФ сосредоточила 2000 дронов на позициях / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Россия перебросила около 2000 БПЛА на позиции

Авиация на "Энгельсе" готова уже неделю

Атака возможна в течение 48 часов

Российские оккупационные войска готовят новый массированный удар по территории Украины. Враг сосредоточил авиацию, ракеты и беспилотники и, по предварительным данным, готов нанести удар по столице и региону. Об этом сообщает мониторинговый канал "єРадар".

Официального подтверждения этой информации пока нет, и сам канал призывает относиться к ней с осторожностью.

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"Существует вероятность подготовки противником очередного массированного комбинированного удара по Киеву и области. Официального публичного подтверждения этого списка нет, поэтому к нему следует относиться именно как к предварительной информации, а не как к установленному факту", - говорится в сообщении канала.

Какие районы Киева и области могут оказаться под угрозой

Авторы мониторинга определили перечень территорий, к которым, по их оценке, следует проявлять повышенное внимание. Речь идет о правительственном квартале в Печерском районе, районе аэропорта и промышленной зоне на Соломенке, энергетических объектах на Нивках и Троещине, а также Дарницкой ТЭЦ, железнодорожном узле и мостах через Днепр - Северный, Петровский и Южный.

В области в перечне - Вышгород с Киевской ГЭС и ГАЭС, промзона в Вишневом, отдельные объекты в Обуховском районе и территория к северу от Киева, в районе Хотяновки.

"Независимо от какой-либо предварительной информации, алгоритм действий остается неизменным: не игнорируйте воздушные тревоги, заранее узнайте, где находится ближайшее укрытие, и реагируйте на официальные сообщения Воздушных сил и наши. Последние недели подтверждают, что угроза массированных ракетно-дроновых атак на столицу остается высокой, особенно с применением баллистических ракет", - говорится в сообщении.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Что известно о подготовке возможного удара

По данным наблюдателей, Россия уже перебросила значительное количество ударных дронов на пусковые позиции, а стратегическая авиация находится в готовности уже более недели.

"РФ уже перебросила более 2000 БПЛА на пусковые позиции и готовится к массированной атаке дронами, в частности по Одесской области", - отмечают наблюдатели.

Отдельно в сообщении говорится о состоянии ракетных сил, задействованных в возможном ударе.

"Стратегическая авиация на аэродроме "Энгельс" находится в готовности уже около недели, ОТРК перезаряжены. Массированная ракетно-дроновая атака по Украине может произойти в течение ближайших 48 часов. Сегодня и завтра реагируйте на каждую воздушную тревогу. Мы на связи и следим за ситуацией", - предупреждают аналитики.

Аэродромы стратегической авиации России / Инфографика: Главред

Почему Украина не может сбивать баллистические ракеты - комментарий эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что перехват баллистических ракет остается одним из самых сложных вызовов для украинской противовоздушной обороны из-за нехватки соответствующих ракет-перехватчиков. Эксперт отметил, что об этой проблеме неоднократно заявляло и руководство государства.

Коваленко также обратил внимание на то, что международные партнеры Украины, несмотря на наличие необходимых средств противоракетной обороны, не спешат передавать их Киеву. По его оценке, это объясняется опасениями отдельных европейских стран относительно потенциальной российской угрозы, из-за чего они стремятся сохранить собственные запасы ракет для национальной обороны.

"Однако, по моим оценкам, таких запасов у них больше, чем им реально нужно. Зато для Украины эти ракеты сейчас гораздо важнее. Тем более что именно Украина сегодня сдерживает Россию от возможного нападения на страны Европы, что является главным элементом защиты европейцев сегодня", - подытожил он.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил об изменении подхода России к обстрелам, в частности об акценте на точечных ударах вместо еженедельных массированных атак. Он подчеркнул, что у РФ нет ресурсов для еженедельных массированных атак и она может прибегать к единичным запускам для оказания давления на гражданское население.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил попадание вражеского реактивного беспилотника типа "Шахед" в объект критической инфраструктуры. В 19:50 пожар был ликвидирован, пострадавших не выявлено, однако сообщалось о возможном кратковременном снижении давления в отдельных тупиковых ветвях сети.

И.о. мэра Сум Артем Кобзар сообщил об авиаударе по Сумам. Он уточнил, что удар по Сумам был нанесен управляемыми авиабомбами, в результате атак погибли как минимум четверо человек, среди них - ребенок.

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Об источнике: "еРадар" "еРадар" (еРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на: мониторинге воздушной обстановки;

предупреждениях о ракетных и дронных атаках;

аналитике запусков ракет, взлётов авиации, активности БПЛА;

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