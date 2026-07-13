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Профессии будущего: кто будет наиболее востребован в ближайшие годы

Марина Иваненко
13 июля 2026, 19:35
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Мировой рынок труда быстро меняется. Какие специальности будут пользоваться наибольшим спросом и какие навыки помогут построить успешную карьеру.
Профессии будущего
Профессии будущего / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какие профессии будут наиболее востребованными
  • Какие навыки работодатели будут ценить больше всего
  • Как меняется рынок труда под влиянием технологий

Мировой рынок труда стремительно меняется под влиянием цифровых технологий, искусственного интеллекта и перехода к экологически устойчивому развитию. Одни профессии постепенно теряют актуальность, тогда как спрос на другие растет рекордными темпами. Эксперты прогнозируют, что наибольшие карьерные перспективы будут у специалистов, сочетающих профессиональные знания с умением работать с современными технологиями. Главред расскажет об этом подробнее.

Технологии, искусственный интеллект и работа с данными

Специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению

видео дня

ТСН рассказывают, что спрос на таких специалистов быстро растет в медицине, финансовой сфере, промышленности и многих других отраслях. Они создают чат-ботов, интеллектуальные системы, алгоритмы автоматизации и другие решения на основе искусственного интеллекта.

Аналитики данных

Современный бизнес ежедневно работает с огромными массивами информации. Аналитики помогают компаниям обрабатывать эти данные, находить закономерности и принимать эффективные управленческие решения.

Разработчики программного обеспечения

Программисты остаются одними из самых востребованных специалистов. Они создают веб-сайты, мобильные приложения, корпоративные программы и цифровые сервисы, без которых уже трудно представить современный бизнес.

UX/UI-дизайнеры

Эти специалисты отвечают за то, чтобы сайты и мобильные приложения были интуитивно понятными, удобными и комфортными для пользователей.

Кибербезопасность, автоматизация и цифровой маркетинг

Специалисты по кибербезопасности

С ростом числа кибератак всё больше компаний нуждаются в специалистах, которые защищают информационные системы, персональные данные и финансовые ресурсы. Эта профессия остаётся одной из самых перспективных и высокооплачиваемых.

Инженеры-робототехники

Автоматизированные производственные линии, роботы и беспилотные системы всё активнее внедряются на предприятиях. Поэтому спрос на инженеров, которые проектируют, настраивают и обслуживают такую технику, будет только расти.

Специалисты по цифровому маркетингу

Поскольку всё больше компаний ведут бизнес онлайн, они активно ищут специалистов по SEO, SMM, контекстной рекламе и другим направлениям цифрового маркетинга, которые помогают привлекать новых клиентов.

Медицина, экология и образование

Медицинские работники

В связи со старением населения во многих странах мира стабильно растёт спрос на врачей, медицинских сестёр, физиотерапевтов, реабилитологов и других медицинских работников.

Специалисты по зеленой энергетике и экологи

Переход к возобновляемым источникам энергии, развитие экологических технологий и модернизация производства создают высокий спрос на инженеров, экологов и других специалистов в сфере устойчивого развития.

Специалисты по психическому здоровью

Все больше людей заботятся о своем психологическом благополучии, поэтому спрос на психологов, психотерапевтов и консультантов по психическому здоровью продолжает расти.

Преподаватели современных технологий

Развитие онлайн-образования и цифровых платформ повышает потребность в преподавателях, которые могут доступно преподавать программирование, цифровые навыки, финансовую грамотность, иностранные языки и другие современные дисциплины.

Видео о том, какие профессии будут востребованы в будущем, можно посмотреть здесь:

Какие навыки будут наиболее ценными

Сегодня диплом о высшем образовании уже не является единственной залогом успешной карьеры. Работодатели всё больше ценят практические навыки и способность быстро адаптироваться к новым условиям.

Наиболее важными навыками ближайших лет эксперты называют:

  • способность быстро учиться и адаптироваться к изменениям;
  • критическое мышление и умение анализировать информацию;
  • эффективную командную работу;
  • готовность постоянно развиваться и повышать квалификацию.

Именно сочетание профессиональных знаний, цифровых компетенций и непрерывного обучения поможет оставаться конкурентоспособным на рынке труда и успешно строить карьеру в будущем.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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