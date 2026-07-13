Нехватка ракет к ЗРК Patriot: "Флеш" раскрыл главную проблему

В мире наблюдается дефицит ракет ПВО из-за войны на Ближнем Востоке, подчеркнул Сергей Бескрестнов.

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В Украине дефицит ракет к системам Patriot / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Главное из заявлений Бескрестнова:

В мире наблюдается дефицит ракет ПВО из-за войны на Ближнем Востоке

Предпринимаются действия для обеспечения ПВО Украины зенитными ракетами

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов прокомментировал вопрос о дефиците ракет к системам ЗРК Patriot.

"У меня нет на 100% достоверной информации о том, какие у нас запасы ракет. Это знают только Воздушные силы. Но я сделал такой взвешенный вывод, и точно так же его сделает наш враг. Если мы видим, что сбиваем 0 из 5 или 0 из 30, а раньше мы очень часто сбивали 100% баллистических ракет, то все понимают, что происходит", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт отмечает, что враг также располагает открытыми данными о сложностях с ракетами для систем ПВО Украины.

"Россияне тоже это видят, потому что мы публикуем открытую статистику. Я не вижу здесь никакой тайны. Наоборот, я считаю, что мою информацию преподнесли как некую "зраду", все были очень шокированы. Но на самом деле у нас есть зависимость от поставщиков ракет", - указал он.

Собеседник добавил, что предпринимаются необходимые действия для обеспечения ПВО зенитными ракетами.

"Но если в мире наблюдается дефицит из-за войны на Ближнем Востоке, а вся Европа ожидает возможной агрессии России против Европы, я понимаю, почему никто не хочет давать нам эти ракеты. Тем более, если ракет физически нет, то их невозможно купить", - резюмировал Бескрестнов.

/ Главред

Производство ракет Patriot в Украине: перспективы и сроки

Во время саммита НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона готова обсудить возможность организации производства ракет для комплексов Patriot на территории Украины.

Вместе с тем эксперты оборонной отрасли предупреждают, что воплощение такой инициативы не может быть быстрым. По их словам, для запуска собственного производства необходимо получить соответствующие технологии, создать современную промышленную инфраструктуру и наладить поставки необходимых компонентов.

По оценкам специалистов, даже при принятии положительного решения первые ракеты украинского производства смогут появиться ориентировочно через один-два года. Тем временем, отмечают аналитики, Россия продолжает наращивать выпуск баллистических ракет комплекса "Искандер-М".

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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