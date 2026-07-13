Подозревается в убийстве гражданских: задержан экс-командир 155-й ОМБр - детали

Зеленский подчеркнул, что привлечение к ответственности всех виновных - это необходимость для всей страны.

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Командир 155-й бригады задержан / коллаж: Главред, фото: 21-й армейский корпус, t.me/Klymenko_MVS

Кратко:

Бывшего командира 155-й бригады задержали по делу об убийстве

Ему грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы

Все причастные будут привлечены к ответственности

Комбрига 155-й ОМБр Станислава Лучанова, бойцов которого подозревают в убийстве братьев в Киевской области, задержали. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

Он заявил, что министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о задержании еще одного человека из группы, которая жестоко убила двух жителей села Калиновка в Киевской области.

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"Ужасная трагедия, и все виновные в ней будут привлечены к справедливой ответственности. Уже задержаны 10 человек. Это, к сожалению, военнослужащие и бывший командир 155-й бригады. Все, что они совершили, будет тщательно расследовано. Это дело касается не одной общины и не только Киевской области. Установить всю правду и привлечь к ответственности всех виновных – это необходимость для всей страны. Так и будет", – говорится в сообщении.

Глава государства добавил, что руководитель области вместе с начальником областной полиции общались с жителями Калиновки.

"Важно, что люди помогают отстаивать справедливость для семьи Мосейчуков. Все, что было обещано людям во время этой беседы, должно быть выполнено в полном объеме. Благодарю всех, кто помогает, и представителей СМИ - за неравнодушие", - подытожил Зеленский.

Подробности задержания комбрига 155-й ОМБр

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко также сообщил, что полиция задержала 10-го подозреваемого в убийстве двух братьев в Киевской области.

"Ужасное преступление. Резонанс, который оно вызвало, стал толчком к публичной дискуссии о поведении отдельных военнослужащих в тылу. Недопустимо решать конфликты с помощью бандитских методов. И в то же время - недопустимо, чтобы такие случаи бросали тень на тех, кто защищает нас от кровавого врага на фронте", - написал он.

По его словам, люди, совершающие преступления, должны понимать, что наказание обязательно настигнет всех причастных.

"Оперативники, криминальные аналитики и следователи полиции Киевской области просмотрели десятки камер видеонаблюдения, проанализировали маршруты передвижения транспортных средств, установили использованные автомобили и собрали доказательства, которые позволили поэтапно восстановить хронологию преступления. Расследования не проходят в прямом эфире, не обо всем можно сразу говорить", - добавил он.

Клименко подчеркнул, что расследование продолжается.

"Мои соболезнования семьям погибших. Виновные понесут ответственность за совершенное преступление", - подчеркнул министр.

Преступной группе предъявлено подозрение по факту убийства

В Национальной полиции Украины сообщили о предъявлении подозрения организованной преступной группе из числа военнослужащих по факту похищения, незаконного лишения свободы и жестокого убийства двух человек.

Отмечается, что двое братьев перестали выходить на связь, а через несколько дней их тела правоохранители обнаружили закопанными в лесополосе на территории Полтавской области.

"Сообщение о безвестном исчезновении братьев поступило в полицию Киевской области 3 июля. Сразу после этого следователи и оперативники приступили к масштабному комплексу розыскных мероприятий. Во время осмотра места проживания пропавших полицейские обнаружили признаки совершения тяжкого преступления: поврежденное оборудование системы видеонаблюдения, следы выстрелов и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Что стало причиной преступления

В полиции рассказали, что накануне между одним из братьев и местной жительницей возник словесный конфликт из-за того, что молодые люди громко слушали музыку и катались на мотоциклах. В ответ на замечание братья высказались нецензурной бранью.

Установлено, что после этого муж односельчанки, являющийся военнослужащим, потребовал извинений перед его женой, однако мужчины в грубой форме отказали.

"Решив отомстить, злоумышленник привлек к преступному плану других военнослужащих. По данным следствия, фигуранты проникли на территорию домовладения потерпевших, применив огнестрельное оружие, силой вывезли на автомобиле двух мужчин в другую область, незаконно удерживали их в течение длительного времени, после чего убили", - добавили правоохранители.

9 июля полицейские установили место сокрытия тел убитых. В ходе осмотра обнаружены многочисленные огнестрельные ранения, свидетельствующие об особой жестокости совершенного преступления.

Какое наказание грозит подозреваемым

Следователи следственного управления полиции Киевской области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили о подозрении восьми участникам организованной преступной группы в незаконном лишении свободы и похищении людей (ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Им грозит до 10 лет за решеткой.

Одному из фигурантов предъявлено подозрение в умышленном убийстве двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. В настоящее время избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время бывшему командиру бригады сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28, пп. 1, 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Фигуранту грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.

Скандал с двойным убийством в 155-й ОМБр - что известно

Как сообщал Главред, ранее командир воинской части А5001 Вооруженных сил Украины был объявлен в розыск. В самой части представители правоохранительных органов проводят необходимые следственные мероприятия в рамках открытого производства. Военнослужащие и другие лица, фигурирующие в деле, временно отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивали после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

Кроме того, в ходе обысков у военнослужащих 155-й бригады ВСУ, фигурирующих в деле о похищении двух братьев в Киевской области, было обнаружено более тысячи патронов и гранат.

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О персоне: Игорь Клименко Игорь Владимирович Клименко - украинский государственный деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год - глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

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