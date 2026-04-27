Готовили заказные убийства, теракты и диверсии: раскрыта сеть агентов РФ

Главное:
- В Европе раскрыта масштабная агентурная сеть РФ
- Агенты готовили заказные убийства, диверсии и теракты
- Заказное убийство в Литве сорвано, часть исполнителей задержана
Международная сеть агентов, которой руководили спецслужбы РФ, планировала серию заказных убийств и диверсий на территории Европейского Союза. Преступную деятельность удалось пресечь на стадии подготовки. Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.
Операцию провели прокуроры ОГП совместно со следователями Нацполиции и правоохранителями нескольких европейских государств. Установлено, что с августа 2024 года группа лиц через посредников, контролируемых спецслужбами РФ, организовывала подготовку насильственных преступлений в странах Евросоюза.
Кто был среди целей
В Нацполиции сообщили, что среди потенциальных целей для ликвидации были граждане Украины — журналисты, военнослужащий ГУР МО Украины, а также иностранные граждане, поддерживающие Украину и публично выступающие против политики государства-агрессора.
Одним из ключевых направлений была подготовка заказных убийств в Литве. Злоумышленники осуществляли скрытое наблюдение за российским оппозиционным деятелем, получившим убежище в Литве, и гражданином Литвы, поддерживающим Украину. Собирались данные об их месте проживания, маршрутах передвижения и распорядке дня.
К деятельности были привлечены граждане разных стран, в частности Украины, РФ, Беларуси, Грузии, Латвии, Молдовы и Греции. Они выполняли разные роли — от слежки до финансирования, логистики и поиска исполнителей, которых подбирали через криминальные круги. Средства, по данным следствия, переводились через подконтрольные каналы с использованием поддельных документов для сокрытия их происхождения.
Кроме того, как отметили в Нацполиции, среди дальнейших намерений группы было совершение новых преступлений террористического характера, в частности направленных на подрыв военной помощи Украине.
Как сорвали заказное убийство в Литве
Правоохранители сорвали попытку совершения заказного убийства в Литве. Часть исполнителей задержана, один был задержан непосредственно во время подготовки нападения.
Дальнейшее расследование установило, что сеть действовала не только в Литве, но и в других странах ЕС. Речь идет о сборе информации о военных объектах и технике, предназначенной для Украины, подготовке провокаций, поджогах инфраструктуры и диверсиях на одном из военных предприятий. Также рассматривались сценарии насильственных действий на территории Украины.
В рамках международной операции проведены задержания и обыски в нескольких странах ЕС. Часть подозреваемых уже передана Литве. Всего сообщено о подозрении 13 лицам: девять задержаны, в отношении четырех выданы европейские ордера на арест.
По данным следствия, к деятельности сети могли быть привлечены десятки человек, а ее операции охватывали как минимум несколько европейских стран.
Теракты в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, СБУ и Национальная полиция предотвратили подготовку серии терактов в Кировоградской и Одесской областях, которые, по данным следствия, координировались российскими спецслужбами. Правоохранители установили, что двух школьников завербовали через TikTok и Telegram, используя манипуляции и шантаж.
Также 14 апреля в Броварах произошел взрыв в частном секторе, который правоохранители квалифицировали как теракт. В результате инцидента ранен мужчина, подозреваемые уже задержаны.
Кроме того, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошел теракт, который, по предварительным данным, начался с бытового конфликта. Стрелок долгое время конфликтовал с соседом.
Читайте также:
- Готовил теракты на севере Украины: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы
- Хотел взорвать ТЦК: СБУ разоблачила агента РФ
- Готовил покушение на Билецкого: СБУ поймала агента РФ в рядах ВСУ
Об источнике: Офис генерального прокурора
Офис генерального прокурора — высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред