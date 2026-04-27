Готовили заказные убийства, теракты и диверсии: раскрыта сеть агентов РФ

Подготовка преступлений велась по крайней мере с августа 2024 года.

Раскрыта сеть агентов, курируемая Россией

В Европе раскрыта масштабная агентурная сеть РФ

Агенты готовили заказные убийства, диверсии и теракты

Заказное убийство в Литве сорвано, часть исполнителей задержана

Международная сеть агентов, которой руководили спецслужбы РФ, планировала серию заказных убийств и диверсий на территории Европейского Союза. Преступную деятельность удалось пресечь на стадии подготовки. Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

Операцию провели прокуроры ОГП совместно со следователями Нацполиции и правоохранителями нескольких европейских государств. Установлено, что с августа 2024 года группа лиц через посредников, контролируемых спецслужбами РФ, организовывала подготовку насильственных преступлений в странах Евросоюза.

Кто был среди целей

В Нацполиции сообщили, что среди потенциальных целей для ликвидации были граждане Украины — журналисты, военнослужащий ГУР МО Украины, а также иностранные граждане, поддерживающие Украину и публично выступающие против политики государства-агрессора.

Одним из ключевых направлений была подготовка заказных убийств в Литве. Злоумышленники осуществляли скрытое наблюдение за российским оппозиционным деятелем, получившим убежище в Литве, и гражданином Литвы, поддерживающим Украину. Собирались данные об их месте проживания, маршрутах передвижения и распорядке дня.

К деятельности были привлечены граждане разных стран, в частности Украины, РФ, Беларуси, Грузии, Латвии, Молдовы и Греции. Они выполняли разные роли — от слежки до финансирования, логистики и поиска исполнителей, которых подбирали через криминальные круги. Средства, по данным следствия, переводились через подконтрольные каналы с использованием поддельных документов для сокрытия их происхождения.

Кроме того, как отметили в Нацполиции, среди дальнейших намерений группы было совершение новых преступлений террористического характера, в частности направленных на подрыв военной помощи Украине.

Как сорвали заказное убийство в Литве

Правоохранители сорвали попытку совершения заказного убийства в Литве. Часть исполнителей задержана, один был задержан непосредственно во время подготовки нападения.

Дальнейшее расследование установило, что сеть действовала не только в Литве, но и в других странах ЕС. Речь идет о сборе информации о военных объектах и технике, предназначенной для Украины, подготовке провокаций, поджогах инфраструктуры и диверсиях на одном из военных предприятий. Также рассматривались сценарии насильственных действий на территории Украины.

В рамках международной операции проведены задержания и обыски в нескольких странах ЕС. Часть подозреваемых уже передана Литве. Всего сообщено о подозрении 13 лицам: девять задержаны, в отношении четырех выданы европейские ордера на арест.

По данным следствия, к деятельности сети могли быть привлечены десятки человек, а ее операции охватывали как минимум несколько европейских стран.

СБУ и Национальная полиция предотвратили подготовку серии терактов в Кировоградской и Одесской областях, которые, по данным следствия, координировались российскими спецслужбами. Правоохранители установили, что двух школьников завербовали через TikTok и Telegram, используя манипуляции и шантаж.

Также 14 апреля в Броварах произошел взрыв в частном секторе, который правоохранители квалифицировали как теракт. В результате инцидента ранен мужчина, подозреваемые уже задержаны.

Кроме того, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошел теракт, который, по предварительным данным, начался с бытового конфликта. Стрелок долгое время конфликтовал с соседом.

