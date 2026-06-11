Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Коварная головоломка со спичками: под силу детям, но сложная для взрослых

Мария Николишин
11 июня 2026, 20:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Головоломки со спичками развивают умение находить неочевидные решения.
Коварная головоломка со спичками: под силу детям, но сложная для взрослых
Интересная головоломка со спичками / фото: скриншот из видео

Головоломки со спичками нравятся многим людям. Такие задачи помогают развивать логическое мышление, внимательность к деталям и умение находить нестандартные решения. Кроме того, они являются отличным способом проверить сообразительность и провести несколько минут с пользой.

Автор канала "Головоломки Puzzles" на YouTube поделилась запутанной головоломкой со спичками. Для решения математического уравнения нужно переместить две спички. Время на решение задачи ограничено – нужно уложиться в 60 секунд.

Коварная головоломка со спичками: под силу детям, но сложная для взрослых
Переставьте две спички / фото: скриншот из видео

Внимательно рассмотрите цифры и математические знаки. Попробуйте смотреть на головоломку под разными углами, чтобы найти неочевидные решения, пишет Главред.

видео дня

Не спешите с ответом – иногда правильное решение находится там, где его меньше всего ожидаешь увидеть.

Также не стоит зацикливаться на первой идее, которая пришла в голову. Иногда достаточно посмотреть на головоломку еще раз, чтобы заметить деталь, которую раньше пропустили.

Если вам удалось найти решение за минуту — поздравляем! Если нет, не расстраивайтесь. Главная ценность таких упражнений заключается не только в правильном ответе, но и в самом процессе поиска.

Решение головоломки можно посмотреть ниже.

Коварная головоломка со спичками: под силу детям, но сложная для взрослых
Решение головоломки / фото: скриншот из видео

Подробное решение головоломки смотрите в видео:

Вас также могут заинтересовать и другие похожие задачи. Например, у нас есть головоломка со спичками, где уравнение выглядит так: 8+7=3. Нужно переставить 2 спички, чтобы уравнение стало верным.

Также вам может понравиться тест на IQ. В нем нужно найти 3 отличия на картинке с мальчиком и призраком за 15 секунд.

Читайте также:

Об источнике: Головоломки Puzzles

Головоломки Puzzles — канал на YouTube, который публикует интересные головоломки с ответами. Авторы канала создают головоломки самостоятельно на основе популярных логических задач из интернета и других источников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
тест по картинке головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Стратегические цели поражены: детали ударов по НПЗ и оборонным заводам РФ

Стратегические цели поражены: детали ударов по НПЗ и оборонным заводам РФ

22:00Украина
Стрельба в Запорожье: мужчина с ножом напал на полицейских, что известно

Стрельба в Запорожье: мужчина с ножом напал на полицейских, что известно

21:32Украина
Завершение войны в Украине: какими могут оказаться условия мира - The Economist

Завершение войны в Украине: какими могут оказаться условия мира - The Economist

21:03Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро внезапно полетели вниз после взлета - курс валют на 12 июня

Доллар и евро внезапно полетели вниз после взлета - курс валют на 12 июня

"Не вылезала": экс-директор Ротару раскрыл зависимость Пугачевой

"Не вылезала": экс-директор Ротару раскрыл зависимость Пугачевой

США, НАТО и ЕС дали Путину сигнал по поводу Украины — какие решения готовятся

США, НАТО и ЕС дали Путину сигнал по поводу Украины — какие решения готовятся

У россиян большие проблемы: ВСУ взорвали огромную колонну с топливом и боеприпасами

У россиян большие проблемы: ВСУ взорвали огромную колонну с топливом и боеприпасами

Время кардинальных перемен: для трех знаков зодиака начинается "белая полоса"

Время кардинальных перемен: для трех знаков зодиака начинается "белая полоса"

Последние новости

22:02

Сейф вынесли, но убежать не успели: в Днепре перехватили злоумышленников, детали

22:00

Стратегические цели поражены: детали ударов по НПЗ и оборонным заводам РФ

21:44

Михаил Поплавский: юбилейная Национальная премия "Украинская песня года" будет приурочена к 35-летию Независимости УкраиныВидео актуально

21:32

Стрельба в Запорожье: мужчина с ножом напал на полицейских, что известно

21:27

"Пилосос", "пилотяг" чи "пилосмок": как правильно назвать уборку в доме

"Черный лебедь" уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе«Черный лебедь» уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе
21:03

Завершение войны в Украине: какими могут оказаться условия мира - The Economist

20:57

Киевляне массово жалуются на повторные платежки за отопление: раскрыта причина

20:54

Коварная головоломка со спичками: под силу детям, но сложная для взрослыхВидео

20:28

Почему сладкий перец получается мелким: подкормка кустов в июне

Реклама
20:03

Урожай начнёт ломиться: три приёма, которые заставят томаты плодоносить до осениВидео

20:03

Станут настоящим магнитом для рыбы: лучшие насадки на карася летомВидео

19:59

У Навроцкого выдвинули громкий ультиматум Зеленскому: что требует Варшава

19:53

В Москве прошли переговоры по Украине — какие условия выдвинули Кремлю страны Европы

19:10

Почему Европа не спешит принимать Украину в ЕС: Денисенко объяснил, стоит ли паниковатьмнение

19:09

США, НАТО и ЕС дали Путину сигнал по поводу Украины — какие решения готовятся

19:05

Начнет расти как на дрожжах: чем поливать морковь в июне для сладкого урожаяВидео

18:53

"Лояльности к Путину снижается": раскрыт сценарий бунта в РФ

18:37

Как можно назвать Максима на украинском: забываем о Максе и возвращаемся к своему

18:36

Скрытая функция стиралки: одна деталь полностью меняет результат стиркиВидео

18:30

"Мадяр" раскрыл планы Украины по Крыму и анонсировал новые проблемы для России

Реклама
18:30

"Нептун" поразил жирную цель в бухте Севастополя: ВМС поделились эффектным видеоВидео

18:04

Людей призвали посыпать матрас содой в жару: результат удивит многихВидео

17:47

"Только не говорите Вакарчуку": Зеленский раскрыл двух любимчиков в шоу-бизнесе

17:44

Не только "край": от какого слова пошло название Украины, ответ историковВидео

17:42

Не "в интересном положении": как правильно говорить о беременности на украинском

17:42

Новая жизнь с 11 июня: три знака зодиака, которые навсегда вытрут слезы

17:09

"Котел" для тысяч оккупантов и десант ВСУ: что означает отступление РФ с Кинбурнской косы

17:07

Когда нельзя менять постельное белье: дни, притягивающие бедность

17:03

Стильное спасение от жары: что носить летом 2026Видео

16:58

Какие люди обладают глубиной старой души: дни рождения с энергией мудрости

16:53

Скандальный "Кровоспас" вернулся на рынок под новым названием? Аналитик рассказал о ребрендинге старой схемы

16:46

Пашинский признал свою вину по делу о топливе Курченко

16:10

Продал боевой автомат возле ТЦ: во Львове задержали торговца оружиемФото

16:09

У россиян большие проблемы: ВСУ взорвали огромную колонну с топливом и боеприпасами

16:08

"Нос — каляка-маляка": Киркоров в отчаянии из-за неудачной пластики

16:07

Голуби навсегда покинут балкон: какое средство быстро прогонит всех птицВидео

15:59

Доллар и евро внезапно полетели вниз после взлета - курс валют на 12 июня

15:32

Тело женщины извлекли из-под завалов, есть пострадавшие: РФ ударила по депо на Сумщине

15:25

Гигантский паук с десятками детенышей на спине: редкую находку заметили на Ровенщине

15:01

Секрет матовой и блестящей стороны фольги: на какую из них класть продуктыВидео

Реклама
14:48

Буданов — суперкризисный менеджер, которому доверяют решение самых сложных вопросов — СМИ

14:47

Денисенко показалась на отдыхе с дочкой бойфренда

14:34

Виноград подает сигналы: почему листья меняют цвет и покрываются пузырькамиВидео

14:06

Налетят шквалы, грозы и град: в Украину надвигается непогода и похолодание

13:58

"Поломан как мужчина": Тополя решился на признание о личном

13:54

Популярная украинская актриса Катерина Тышкевич беременна первенцем

13:51

Справятся только внимательные водители: хитрый тест по ПДД с регулировщикомВидео

13:45

Остапчук купил своей жене-блогерше роскошный Мерседес: она похвасталась фото

13:25

Производители вынуждены снижать цены: в Украине резко дешевеет популярная ягода

13:22

Ударит +7 и пойдут грозовые дожди: Украину накроет мощный шторм

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять