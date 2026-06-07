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Тест на IQ: нужно найти 12 различий на картинке мальчика-пирата за 29 с

Виталий Кирсанов
7 июня 2026, 04:00
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Головоломки помогают улучшить внимание, тренируют память и стимулируют умственную активность.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки на поиск отличий не только развлекают, но и помогают тренировать память, развивать концентрацию и поддерживать мозг в активном состоянии.

Визуальные задачи давно завоевали популярность среди любителей интеллектуальных испытаний, поскольку позволяют проверить наблюдательность и способность замечать мельчайшие детали.

Как сообщает Jagranjosh, сегодня вам предстоит пройти интересный тест на внимательность.

видео дня

Перед вами расположены два изображения мальчика-пирата. На первый взгляд они выглядят совершенно одинаковыми, однако художник специально спрятал между ними 12 различий.

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ваша задача - найти 12 различий всего за 29 секунд. Несмотря на кажущуюся простоту, справиться с заданием удается не каждому.

Внимательно изучите обе картинки. Отличия могут скрываться где угодно: в элементах одежды, аксессуарах, предметах рядом с персонажем или других мелких деталях. Чтобы добиться успеха, важно сохранять максимальную концентрацию и не упускать из виду даже самые незначительные изменения.

Удалось обнаружить все 12 различий до того, как истекли 29 секунд?

Если найти все различия не получилось, не расстраивайтесь. Ниже вы сможете увидеть правильный ответ и сравнить его со своими результатами.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

Другие ребусы:

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