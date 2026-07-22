На Одессу обрушился мощный ливень: затоплены улицы и ограничено движение

Из-за интенсивных осадков многие одесские улицы оказались под водой буквально за считанные минуты.

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На Одессу обрушился мощный ливень / коллаж: Главред, фото: скриншот, omr.gov.ua

Кратко:

Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы

На некоторых улицах ограничено движение транспорта из-за подтопления

Утром в среду, 22 июля, Одессу накрыл мощный ливень с грозой и сильным ветром. Непогода привела к масштабным подтоплениям улиц, падению деревьев и перебоям в работе общественного транспорта.

Гроза началась около 06:30. Из-за интенсивных осадков многие городские улицы оказались под водой буквально за считанные минуты, а сильные порывы ветра повалили деревья.

видео дня

В Одесском городском совете сообщили, что коммунальные службы переведены на усиленный режим работы и продолжают устранять последствия непогоды.

В частности, временно закрыто движение по Французскому бульвару, где специалисты убирают упавшее дерево. На улице Балковской ограничено движение транспорта из-за подтопления в районе центрального автовокзала - на участке от улицы Маловского до улицы Праведников мира (бывшая Червонослободская).

Также из-за работы коммунальной техники возможны затруднения движения на улицах Инглези, Академика Филатова и Люстдорфской дороге.

Кроме того, временно ограничен проезд по улицам Приморской, Среднефонтанской и ряду других. Из-за сложных погодных условий изменена работа общественного транспорта: трамвай №1 следует через Херсонский сквер, а маршрут №20 временно отменен - вместо него курсируют маршрутные такси.

Позже в мэрии сообщили о дополнительных изменениях. Так, временно прекращено движение трамваев №21, №12 и №13. Еще несколько маршрутов работают по сокращенным схемам: №5 - от парка Шевченко до Автовокзала, №7 - от Старосенной площади до улицы 28-й Бригады, №10 - от Тираспольской площади до Старосенной площади, а №15 - от Тираспольской площади до Алексеевской площади.

Изменения коснулись и троллейбусов: маршрут №10 временно курсирует только до улицы Ришельевской.

Городские власти призвали жителей и гостей Одессы заранее учитывать действующие ограничения при планировании поездок.

"Просим заранее планировать маршруты с учетом текущих ограничений. Обращаемся к жителям и гостям города с просьбой не оставлять транспортные средства на ливневых решетках и под деревьями, а также по возможности ограничить передвижение по городу", – отмечают в мэрии.

В соцсетях люди жалуются, что в их домах и квартирах на верхних этажах мгновенно протекли крыши, и публикуют фото и видео с затопленными улицами. На них видно, как люди идут по колено в воде, в некоторых местах – подтопленные автомобили. Очевидцы говорят, что затопило промрынок "7-й километр".

"Я нахожусь в Тихом океане", – шутит какой-то мужчина.

Смотрите видео затопленных одесских улиц:

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Европу скоро может накрыть новая волна жары с историческими максимумами температуры, но на территорию Украины она пока не повлияет.

Накануне стало известно, что 21 июля Укргидрометцентр объявил I уровень опасности ( желтый) из-за опасных метеорологических явлений в большинстве центральных, южных и Харьковской областях.

Ранее сообщалось, что 23 июля ночью на Левобережье Украины, днем также в северо-западных областях пройдут грозовые дожди, в северо-восточной части местами значительные. На остальной территории страны без существенных осадков.

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