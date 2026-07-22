На Одессу обрушился мощный ливень: затоплены улицы и ограничено движение

Кратко:
- Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы
- На некоторых улицах ограничено движение транспорта из-за подтопления
Утром в среду, 22 июля, Одессу накрыл мощный ливень с грозой и сильным ветром. Непогода привела к масштабным подтоплениям улиц, падению деревьев и перебоям в работе общественного транспорта.
Гроза началась около 06:30. Из-за интенсивных осадков многие городские улицы оказались под водой буквально за считанные минуты, а сильные порывы ветра повалили деревья.
В Одесском городском совете сообщили, что коммунальные службы переведены на усиленный режим работы и продолжают устранять последствия непогоды.
В частности, временно закрыто движение по Французскому бульвару, где специалисты убирают упавшее дерево. На улице Балковской ограничено движение транспорта из-за подтопления в районе центрального автовокзала - на участке от улицы Маловского до улицы Праведников мира (бывшая Червонослободская).
Также из-за работы коммунальной техники возможны затруднения движения на улицах Инглези, Академика Филатова и Люстдорфской дороге.
Кроме того, временно ограничен проезд по улицам Приморской, Среднефонтанской и ряду других. Из-за сложных погодных условий изменена работа общественного транспорта: трамвай №1 следует через Херсонский сквер, а маршрут №20 временно отменен - вместо него курсируют маршрутные такси.
Позже в мэрии сообщили о дополнительных изменениях. Так, временно прекращено движение трамваев №21, №12 и №13. Еще несколько маршрутов работают по сокращенным схемам: №5 - от парка Шевченко до Автовокзала, №7 - от Старосенной площади до улицы 28-й Бригады, №10 - от Тираспольской площади до Старосенной площади, а №15 - от Тираспольской площади до Алексеевской площади.
Изменения коснулись и троллейбусов: маршрут №10 временно курсирует только до улицы Ришельевской.
Городские власти призвали жителей и гостей Одессы заранее учитывать действующие ограничения при планировании поездок.
"Просим заранее планировать маршруты с учетом текущих ограничений. Обращаемся к жителям и гостям города с просьбой не оставлять транспортные средства на ливневых решетках и под деревьями, а также по возможности ограничить передвижение по городу", – отмечают в мэрии.
В соцсетях люди жалуются, что в их домах и квартирах на верхних этажах мгновенно протекли крыши, и публикуют фото и видео с затопленными улицами. На них видно, как люди идут по колено в воде, в некоторых местах – подтопленные автомобили. Очевидцы говорят, что затопило промрынок "7-й километр".
"Я нахожусь в Тихом океане", – шутит какой-то мужчина.
Смотрите видео затопленных одесских улиц:
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