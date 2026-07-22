Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Регионы

На Одессу обрушился мощный ливень: затоплены улицы и ограничено движение

Виталий Кирсанов
22 июля 2026, 09:52
google news Подпишитесь
на нас в Google
Из-за интенсивных осадков многие одесские улицы оказались под водой буквально за считанные минуты.
На Одессу обрушился мощный ливень
На Одессу обрушился мощный ливень / коллаж: Главред, фото: скриншот, omr.gov.ua

Кратко:

  • Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы
  • На некоторых улицах ограничено движение транспорта из-за подтопления

Утром в среду, 22 июля, Одессу накрыл мощный ливень с грозой и сильным ветром. Непогода привела к масштабным подтоплениям улиц, падению деревьев и перебоям в работе общественного транспорта.

Гроза началась около 06:30. Из-за интенсивных осадков многие городские улицы оказались под водой буквально за считанные минуты, а сильные порывы ветра повалили деревья.

видео дня

В Одесском городском совете сообщили, что коммунальные службы переведены на усиленный режим работы и продолжают устранять последствия непогоды.

В частности, временно закрыто движение по Французскому бульвару, где специалисты убирают упавшее дерево. На улице Балковской ограничено движение транспорта из-за подтопления в районе центрального автовокзала - на участке от улицы Маловского до улицы Праведников мира (бывшая Червонослободская).

Также из-за работы коммунальной техники возможны затруднения движения на улицах Инглези, Академика Филатова и Люстдорфской дороге.

Кроме того, временно ограничен проезд по улицам Приморской, Среднефонтанской и ряду других. Из-за сложных погодных условий изменена работа общественного транспорта: трамвай №1 следует через Херсонский сквер, а маршрут №20 временно отменен - вместо него курсируют маршрутные такси.

Позже в мэрии сообщили о дополнительных изменениях. Так, временно прекращено движение трамваев №21, №12 и №13. Еще несколько маршрутов работают по сокращенным схемам: №5 - от парка Шевченко до Автовокзала, №7 - от Старосенной площади до улицы 28-й Бригады, №10 - от Тираспольской площади до Старосенной площади, а №15 - от Тираспольской площади до Алексеевской площади.

Изменения коснулись и троллейбусов: маршрут №10 временно курсирует только до улицы Ришельевской.

Городские власти призвали жителей и гостей Одессы заранее учитывать действующие ограничения при планировании поездок.

"Просим заранее планировать маршруты с учетом текущих ограничений. Обращаемся к жителям и гостям города с просьбой не оставлять транспортные средства на ливневых решетках и под деревьями, а также по возможности ограничить передвижение по городу", – отмечают в мэрии.

В соцсетях люди жалуются, что в их домах и квартирах на верхних этажах мгновенно протекли крыши, и публикуют фото и видео с затопленными улицами. На них видно, как люди идут по колено в воде, в некоторых местах – подтопленные автомобили. Очевидцы говорят, что затопило промрынок "7-й километр".

"Я нахожусь в Тихом океане", – шутит какой-то мужчина.

Смотрите видео затопленных одесских улиц:

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Европу скоро может накрыть новая волна жары с историческими максимумами температуры, но на территорию Украины она пока не повлияет.

Накануне стало известно, что 21 июля Укргидрометцентр объявил I уровень опасности ( желтый) из-за опасных метеорологических явлений в большинстве центральных, южных и Харьковской областях.

Ранее сообщалось, что 23 июля ночью на Левобережье Украины, днем также в северо-западных областях пройдут грозовые дожди, в северо-восточной части местами значительные. На остальной территории страны без существенных осадков.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Одесса погода Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня Погода в Украине на октябрь погода Одесса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Буферные зоны" вместо возврата земель: Bloomberg назвал новый ультиматум Путина

"Буферные зоны" вместо возврата земель: Bloomberg назвал новый ультиматум Путина

10:35Война
"Надеюсь, что наступление будет продолжено": Сырский сделал заявление после увольнения

"Надеюсь, что наступление будет продолжено": Сырский сделал заявление после увольнения

09:03Украина
"Для нас это плохо": россияне запаниковали после назначения Драпатого главкомом ВСУ

"Для нас это плохо": россияне запаниковали после назначения Драпатого главкомом ВСУ

08:33Война
Реклама

Популярное

Ещё
Скончался звезда криминальных российских кино и сериалов

Скончался звезда криминальных российских кино и сериалов

Доллар и евро синхронно взлетели: официальный курс валют на 22 июля

Доллар и евро синхронно взлетели: официальный курс валют на 22 июля

О слове "благополучие" стоит забыть: как сказать по-украински красивее и естественнее

О слове "благополучие" стоит забыть: как сказать по-украински красивее и естественнее

Запутанная головоломка со спичками, которую не все могут решить с первой попытки

Запутанная головоломка со спичками, которую не все могут решить с первой попытки

Семья разбогатела на мусоре: вещи с помойки принесли целое состояние

Семья разбогатела на мусоре: вещи с помойки принесли целое состояние

Последние новости

10:54

Бандуристка и педагог: что известно о жене нового главкома Михаила Драпатого

10:37

Три знака зодиака добьются большого успеха уже сегодня: кого ждет прорыв

10:35

"Буферные зоны" вместо возврата земель: Bloomberg назвал новый ультиматум Путина

10:29

В РФ объявили в розыск нового главкома ВСУ: в чем "обвиняют" Драпатого

09:55

Владимир Остапчук с женой уезжают из Канады — что произошло

Россия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - ГардусРоссия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - Гардус
09:52

На Одессу обрушился мощный ливень: затоплены улицы и ограничено движение

09:42

Технологии подавления "Шахедов": Украина тестирует новые средства РЭБ

09:03

"Надеюсь, что наступление будет продолжено": Сырский сделал заявление после увольнения

08:55

"Ему будет тяжело": Залужный отреагировал на назначение Драпатого главкомом ВСУ

Реклама
08:33

"Для нас это плохо": россияне запаниковали после назначения Драпатого главкомом ВСУ

08:22

Дроны ударили по Крыму: горит большая электроподстанция, Алушта и Ялта без светаВидео

07:08

Два региона РФ - в огне: дроны ударили по НПЗ и складам Wildberries

05:50

Начинается период большой удачи: три знака зодиака окажутся в вихре процветания

05:09

Почему россияне хотят уничтожить Украину: историк назвал главное различие между народамиВидео

05:09

Жара может уничтожить урожай: чем срочно обработать помидоры, чтобы их спасти

04:41

Зачем в СССР намеренно строили тесные квартиры: ответ удивит многих

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке альбатроса за 27 с

03:20

Подарки судьбы и рост доходов: какой знак зодиака станет главным богачом августаВидео

02:57

Пол будет идеально чистым: лучший лайфхак против пыли и грязи

02:34

Тест на IQ: нужно найти курицу среди петухов за 10 секунд

Реклама
02:05

Шаг к разгадке главной тайны Вселенной: сенсационное открытие "темного фотона"

01:06

Полотенца снова станут мягкими и свежими: раскрыт всего один простой фокусВидео

00:07

От легендарного прорыва до громкой отставки: что известно о главкоме ВСУ ДрапатомВидео

21 июля, вторник
23:32

"Снялся - лето прожил": известный актер рассказал о своих доходах во время войны

23:17

Курникова показала старших детей от Иглесиаса

23:10

Яичница больше не будет обычной: всего один ингредиент удивит новым вкусомВидео

22:49

Запутанная головоломка со спичками, которую не все могут решить с первой попыткиВидео

22:47

Девушку из села превратили в нереальную красотку: умопомрачительное преображение

22:43

Гороскоп для Стрельца на август 2026 года — когда настанет время больших перемен

22:29

Очень загадочные: названы месяцы рождения людей, которых сложнее всего разгадать

22:16

Огурцы по-чумацки на зиму: как простерилизовать, чтобы они остались хрустящими

22:14

РФ готовит новое наступление: майор назвал опасное направление на севере

22:11

Зеленский отправил Сырского в отставку — кто станет новым главнокомандующим ВСУ

21:36

Народные приметы 22 июля — какие удивительные знаки природы подскажут будущее

21:31

"Украина уже победила": министр обороны Италии сделал резонансное заявление

21:28

Для России "китаизация Дальнего Востока" становится проблемой - Тишкевичмнение

21:28

ВСУ взялись за Крым по-новому: "Мадяр" объяснил, как Украина освобождает полуостров

21:16

Морковь отблагодарит рекордным урожаем: когда провести финальную подкормкуВидео

21:03

Насекомые будут обходить кухню стороной: поможет один доступный ингредиентВидео

20:22

Михаила Федорова начали готовить к президентским выборам – The Times

Реклама
20:21

Какие украинские имена имеют греческие корни: они годами остаются популярными

20:03

Издевательства над бойцами ВСУ: раскрыты первые детали проверки в Скеле

19:26

Украина помешала РФ подключить ЗАЭС к своей энергосистеме – Greenpeace

19:25

"Ситуация назрела": у Зеленского сделали заявление о будущем Сырского

19:23

Будет исчезать со стола первым: интересный рецепт салата из огурцов на зимуВидео

19:18

Четыре даты рождения связывают с "душой святого": в чем их особенность

19:10

Кто закроет старые долги и начнет жизнь с чистого листа: гороскоп на август 2026Видео

19:01

Бананы останутся свежими на неделю дольше: поможет один простой трюкВидео

18:48

Как проверить полис ОСАГО в базе МТСБУ в 2026 году новости компании

18:40

Скончался звезда криминальных российских кино и сериалов

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять