В РФ объявили в розыск нового главкома ВСУ: в чем "обвиняют" Драпатого

Кратко:
- Карточка украинского главкома появилась в базе розыска МВД РФ
- Пропагандисты заявляют о наличии личных данных Михаила Драпатого
- Следком РФ завел дело из-за еще с 2023 года
В стране-агрессоре РФ объявили в розыск нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого. Какую статью ему вменяют - не уточняется.
В базе МВД РФ появилась карточка главкома ВСУ Драпатого, пишут российские пропагадистские СМИ.
"Драпатый Михаил Васильевич. Разыскивается по статье УК", - говорится в карточке.
Как утверждают источники ТАСС, российские силовые структуры якобы знают адрес проживания, мобильный телефон и электронные почты Драпатого.
Как пишет The Moscow Times, Следственный комитет РФ еще в 2023 году заочно предъявил Драпатому и другим украинским военным обвинения. Ведомство утверждало, что в 2017 и 2019 годах под их командованием были совершены более 70 обстрелов населенных пунктов так называемых "ДНР" и "ЛНР". По версии СК, в результате атак погибли и получили ранения 154 человека, а также были повреждены сотни объектов гражданской инфраструктуры.
Интересно, что многие военные блогеры и сторонники войны в РФ открыто признали, что считают кадровое решение Киева угрозой для российской армии. Более того, часть комментаторов использовала ситуацию для критики российского военного руководства и политической системы. Детальнее читайте в материале: "Для нас это плохо": россияне запаниковали после назначения Драпатого главкомом ВСУ.
Отставка Сырского и назначение Драпатого на должность главкома ВСУ
Как писал Главред, вечером 21 июля экс-советник министра обороны Украины, волонтер Сергей Стерненко заявил, что Зеленский отправил в отставку Сырского. Позже эту информацию подтвердил и сам президент в видеообращении.
Зеленский также сообщил о назначении на должность главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Решение президент принял после серии встреч с командирами армейских корпусов, корпуса морской пехоты и командующим оперативной группировкой "Восток" Виктором Николюком.
Теперь уже бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский обнародовал официальное заявление, в котором подвел итоги своего пребывания во главе армии и обозначил достижения украинских войск за время полномасштабного вторжения. Он подчеркнул, что передает своему преемнику структуру, которая не только эффективно держит оборону, но и удерживает стратегическую инициативу.
Бывший главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный отреагировал на назначение нового руководителя армии Михаила Драпатого. По словам Залужного, Драпатому "будет тяжело".
Детальнее о том, кто такой Михаил Драпатый - читайте в материале: От легендарного прорыва до громкой отставки: что известно о главкоме ВСУ Драпатом.
Другие новости:
- ВСУ взялись за Крым по-новому: "Мадяр" объяснил, как Украина освобождает полуостров
- Два региона РФ - в огне: дроны ударили по НПЗ и складам Wildberries
- Дроны ударили по Крыму: горит большая электроподстанция, Алушта и Ялта без света
Об источнике: The Moscow Times
The Moscow Times - независимое онлайн-издание на английском и русском языках, штаб-квартира в Амстердаме, пишет Википедия.
Выходило печатной газетой в России с 1992 по 2017 год. Распространялось бесплатно в гостиницах, кафе, посольствах, авиалиниях и по подписке. Было популярно среди иностранцев в Москве и англоязычных россиян.
Как развивалось издание:
- В ноябре 2015 года изменило формат с ежедневной на еженедельную (по четвергам) и увеличило объем до 24 страниц.
- В июле 2017 года полностью перешло в онлайн.
- В 2020 году запущена русскоязычная редакция.
- В 2022 году редакция переехала в Амстердам из-за репрессивных медийных законов после вторжения РФ в Украину.
- В апреле 2022 года сайт на русском языке был заблокирован в России.
- В 2023 году Минюст РФ внес издание в перечень "иностранных агентов".
- В июле 2024 года Генпрокуратура РФ признала The Moscow Times "нежелательной организацией".
Среди журналистов, которые начинали там карьеру, - Эллен Барри, будущий руководитель московского бюро The New York Times.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред