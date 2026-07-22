В РФ объявили в розыск нового главкома ВСУ: в чем "обвиняют" Драпатого

На фоне паники в российских Z-пабликах базе МВД РФ появилась карточка Михаила Драпатого.

https://glavred.info/war/v-rf-obyavili-v-rozysk-novogo-glavkoma-vsu-v-chem-obvinyayut-drapatogo-10782488.html Ссылка скопирована

Михаил Драпатый объявлен в розыск в РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/MykhailoDrapatyi

Кратко:

Карточка украинского главкома появилась в базе розыска МВД РФ

Пропагандисты заявляют о наличии личных данных Михаила Драпатого

Следком РФ завел дело из-за еще с 2023 года

В стране-агрессоре РФ объявили в розыск нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого. Какую статью ему вменяют - не уточняется.

В базе МВД РФ появилась карточка главкома ВСУ Драпатого, пишут российские пропагадистские СМИ.

видео дня

"Драпатый Михаил Васильевич. Разыскивается по статье УК", - говорится в карточке.

Как утверждают источники ТАСС, российские силовые структуры якобы знают адрес проживания, мобильный телефон и электронные почты Драпатого.

В России объявили в розыск Михаила Драпатого / скриншот

Как пишет The Moscow Times, Следственный комитет РФ еще в 2023 году заочно предъявил Драпатому и другим украинским военным обвинения. Ведомство утверждало, что в 2017 и 2019 годах под их командованием были совершены более 70 обстрелов населенных пунктов так называемых "ДНР" и "ЛНР". По версии СК, в результате атак погибли и получили ранения 154 человека, а также были повреждены сотни объектов гражданской инфраструктуры.

Михаил Драпатый / Инфографика: Главред

Интересно, что многие военные блогеры и сторонники войны в РФ открыто признали, что считают кадровое решение Киева угрозой для российской армии. Более того, часть комментаторов использовала ситуацию для критики российского военного руководства и политической системы. Детальнее читайте в материале: "Для нас это плохо": россияне запаниковали после назначения Драпатого главкомом ВСУ.

Отставка Сырского и назначение Драпатого на должность главкома ВСУ

Как писал Главред, вечером 21 июля экс-советник министра обороны Украины, волонтер Сергей Стерненко заявил, что Зеленский отправил в отставку Сырского. Позже эту информацию подтвердил и сам президент в видеообращении.

Зеленский также сообщил о назначении на должность главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Решение президент принял после серии встреч с командирами армейских корпусов, корпуса морской пехоты и командующим оперативной группировкой "Восток" Виктором Николюком.

Теперь уже бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский обнародовал официальное заявление, в котором подвел итоги своего пребывания во главе армии и обозначил достижения украинских войск за время полномасштабного вторжения. Он подчеркнул, что передает своему преемнику структуру, которая не только эффективно держит оборону, но и удерживает стратегическую инициативу.

Бывший главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный отреагировал на назначение нового руководителя армии Михаила Драпатого. По словам Залужного, Драпатому "будет тяжело".

Детальнее о том, кто такой Михаил Драпатый - читайте в материале: От легендарного прорыва до громкой отставки: что известно о главкоме ВСУ Драпатом.

Другие новости:

Об источнике: The Moscow Times The Moscow Times - независимое онлайн-издание на английском и русском языках, штаб-квартира в Амстердаме, пишет Википедия. Выходило печатной газетой в России с 1992 по 2017 год. Распространялось бесплатно в гостиницах, кафе, посольствах, авиалиниях и по подписке. Было популярно среди иностранцев в Москве и англоязычных россиян. Как развивалось издание: В ноябре 2015 года изменило формат с ежедневной на еженедельную (по четвергам) и увеличило объем до 24 страниц.

В июле 2017 года полностью перешло в онлайн.

В 2020 году запущена русскоязычная редакция.

В 2022 году редакция переехала в Амстердам из-за репрессивных медийных законов после вторжения РФ в Украину.

В апреле 2022 года сайт на русском языке был заблокирован в России.

В 2023 году Минюст РФ внес издание в перечень "иностранных агентов".

В июле 2024 года Генпрокуратура РФ признала The Moscow Times "нежелательной организацией". Среди журналистов, которые начинали там карьеру, - Эллен Барри, будущий руководитель московского бюро The New York Times.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред