"Надеюсь, что наступление будет продолжено": Сырский сделал заявление после увольнения

О чем говорится в заявлении Сырского:
- Почему вывел войска из Авдеевки в 2024 году
- Что изменилось в армии за два года
- Что он передает своему преемнику
Теперь уже бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский обнародовал официальное заявление, в котором подвел итоги своего пребывания во главе армии и обозначил достижения украинских войск за время полномасштабного вторжения. Он подчеркнул, что передает своему преемнику структуру, которая не только эффективно держит оборону, но и удерживает стратегическую инициативу.
Экс-главнокомандующий подчеркнул, что видел войну "с ее первого дня в 2014 году, жил фронтом" и прекрасно понимает цену каждого освобожденного километра. Вспоминая ключевые этапы - от обороны столицы и освобождения Харьковской области до истощения самых боеспособных сил врага в Донецкой области, - Сырский сделал акцент на сложных решениях, в частности во время выхода из Авдеевки в феврале 2024 года.
"Это было трудное решение. Но я его принял, потому что для меня был важен один главный приоритет: сохранение человеческих жизней", - отметил он.
Год перемен и технологическая трансформация
Отдельное внимание в заявлении уделено масштабным операциям, в частности Курской операции, которая перенесла боевые действия на территорию агрессора, а также успешным действиям на Добропольском и Александровском направлениях.
По словам Сырского, параллельно с боями происходила глубокая трансформация самой армии: создание Сил беспилотных систем, построение новой эшелонированной системы ПВО, переход на корпусную структуру и закрытие черноморского порта врага в Новороссийске.
"То, что еще недавно было экспериментом энтузиастов, сегодня каждую ночь сбивает то, что считалось несбиваемым", - подчеркнул экс-главнокомандующий, говоря о новых подразделениях дронов-перехватчиков.
Наследие и обстановка на поле боя
Александр Сырский сообщил, что только за текущий год под его командованием удалось освободить 700 квадратных километров украинской земли, а также намекнул на ряд секретных операций:
"Об этом расскажет история. Скажу лишь: враг их запомнил".
Подводя итоги своего этапа руководства ВСУ, он выразил благодарность каждому воину и семьям павших героев, заверив, что его собственная борьба на этом не заканчивается.
"Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления - с инициативой, со структурой, с людьми, которые знают, как бить врага. И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено. Для этого есть все необходимое", - подчеркнул генерал.
Он добавил, что должности меняются, но его главный принцип остается неизменным - служить Украине до полной Победы.
Отставка Сырского и назначение Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ
Как писал Главред со ссылкой на Bloomberg, президент Украины Владимир Зеленский рассматривал возможность отставки главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского на фоне масштабных протестов с требованиями отстранить военного руководителя. В качестве возможного кандидата на пост главнокомандующего источники называли командующего Объединенными силами, генерал-майора Михаила Драпатого.
Вечером 21 июля экс-советник министра обороны Украины, волонтер Сергей Стерненко заявил, что Зеленский отправил в отставку Сырского. Позже эту информацию подтвердил и сам президент в видеообращении.
Зеленский также сообщил о назначении на должность главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Решение президент принял после ряда встреч с командирами армейских корпусов, корпуса морской пехоты и командующим оперативной группировкой "Восток" Виктором Николюком.
Подробнее о том, кто такой Михаил Драпатый, читайте в материале: От легендарного прорыва до громкой отставки: что известно о главнокомандующем ВСУ Драпатом.
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Об персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года по 21 июля 2026 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019–2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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