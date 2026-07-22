Полотенца снова станут мягкими и свежими: раскрыт всего один простой фокус

Для достижения лучшего результата полотенца рекомендуется стирать отдельно от одежды и постельного белья.

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Как правильно стирать полотенца / колаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Кристаллы соды эффективно удаляют загрязнения

После такой стирки полотенца становятся более мягкими

Со временем даже качественные махровые полотенца могут стать жесткими, хуже впитывать влагу и потерять ощущение свежести.

Во многих случаях причина кроется не в износе ткани, а в накоплении внутри волокон остатков стирального порошка, кондиционера, кожного жира и минеральных отложений из жесткой воды, пишет Express.

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Постепенно они образуют тонкую пленку, из-за которой текстиль становится грубее.

Чаще всего для решения этой проблемы советуют использовать белый уксус, который помогает растворять остатки моющих средств и смягчает ткань. Однако существует и другой способ - применение кристаллов соды. Благодаря выраженным очищающим свойствам они эффективно удаляют загрязнения, которые со временем скапливаются в волокнах ткани.

После такой стирки полотенца становятся более мягкими, лучше впитывают воду и приобретают ощущение свежести без использования кондиционера для белья. Кроме того, глубокая очистка помогает вернуть ткани первоначальную структуру, что особенно заметно на изделиях, которые эксплуатируются уже много лет.

Как правильно стирать полотенца

Для достижения лучшего результата полотенца рекомендуется стирать отдельно от одежды и постельного белья. Это уменьшает количество ворса и мелких волокон, которые могут оседать на ткани во время стирки.

В барабан стиральной машины вместе с полотенцами добавляют привычное моющее средство и примерно одну столовую ложку кристаллов соды. Использовать кондиционер для белья при этом не рекомендуется, поскольку он покрывает волокна тонкой пленкой, из-за чего полотенца постепенно теряют способность хорошо впитывать влагу.

Оптимальной считается стирка при температуре около 60 °C - такой режим помогает эффективнее удалить загрязнения и поддерживать гигиеническую чистоту ткани. После основного цикла полезно включить дополнительное полоскание, чтобы полностью смыть остатки моющих средств.

Сушить полотенца лучше всего на свежем воздухе. Если такой возможности нет, их рекомендуется размещать в хорошо проветриваемом помещении или использовать сушилку либо осушитель воздуха. Правильная сушка помогает сохранить мягкость ткани и предотвращает появление неприятного запаха.

Смотрите видео - секрет стирки полотенец:

Полотенца давно стали неотъемлемой частью повседневной жизни и используются далеко не только после душа или ванны. Их берут с собой на пляж, используют во время пикников, занятий спортом и путешествий, а в некоторых ситуациях они могут пригодиться даже в качестве импровизированного пледа или другого вспомогательного предмета.

В сюжете телеканала 1+1 объясняется, как правильно ухаживать за полотенцами, чтобы они дольше оставались мягкими и гигиеничными, как часто их следует стирать и каких ошибок при уходе лучше избегать. Кроме того, авторы рассказывают, как появились первые полотенца, как менялись материалы и способы их изготовления, а также делятся интересными фактами из истории этого привычного предмета быта.

Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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