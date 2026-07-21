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В Азербайджане прошли тайные переговоры с россиянами по войне в Украине - СМИ

Юрий Берендий
21 июля 2026, 17:24
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В Азербайджане прошли тайные переговоры с россиянами по войне в Украине — СМИ
/ Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

В Баку состоялась тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и России, посвященная поиску путей прекращения войны России против Украины. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине, сообщает Bloomberg.

"Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать подробности, поскольку мы не присутствовали на этой встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что тайная встреча в Баку действительно состоялась", - сказал Алиев.

Кто принимал участие в переговорах

По данным СМИ, в состав неофициальной немецкой делегации вошли бывший глава аппарата канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и бывший глава земли Бранденбург Маттиас Платцек. С российской стороны на встрече присутствовали приближенные к Владимиру Путину фигуры - Валерий Фадеев, возглавляющий Совет при президенте России по вопросам гражданского общества и прав человека, и Виктор Зубков, бывший вице-премьер-министр, а ныне председатель правления "Газпрома".

видео дня

Алиев уточнил временные рамки переговоров и высказал своё мнение об их возможной цели.

"Если эта встреча была направлена на содействие прекращению войны между Россией и Украиной, мы можем только приветствовать это", - сказал Алиев, добавив, что встреча состоялась 12–14 июля.

Реакция Берлина

Канцлер Германии опроверг какую-либо причастность своего правительства к организации встречи в Баку.

"Мне ничего не известно о такой встрече", - ответил Мерц на вопрос журналиста.

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