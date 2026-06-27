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Новый раунд переговоров Украины и РФ: в Турции сделали важное заявление

Алексей Тесля
27 июня 2026, 19:03
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Хакан Фидан подчеркнул необходимость срочного возобновления дипломатических усилий.
Фидан
Хакан Фидан сообщил о возможности возобновления переговоров между Украиной и РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Главное из заявлений Фидана:

  • Анкара готова вновь выступить площадкой для переговоров между Украиной и РФ
  • Переговорный процесс застопорился, а боевые действия усилились

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова вновь выступить посреднической площадкой для переговоров между Украиной и Россией с целью возобновления дипломатического процесса по урегулированию войны.

В ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Оттаве он отметил, что конфликт должен быть завершён как можно скорее через диалог и с опорой на нормы международного права.

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По его словам, в настоящее время переговорный процесс фактически застопорился, тогда как боевые действия, наоборот, усилились, а стороны сосредоточены на военных результатах.

Фидан подчеркнул необходимость срочного возобновления дипломатических усилий и подтвердил готовность Турции принять у себя делегации обеих стран для переговоров.

"В этом контексте хочу заявить мировой общественности так же, как мы уже сообщили сторонам, что мы готовы снова собрать делегации России и Украины за столом переговоров в нашей стране", — добавил министр.

Также он прокомментировал предстоящий саммит НАТО, который пройдёт в Анкаре 7–8 июля, назвав его важным и историческим событием. По его словам, одной из ключевых тем встречи станет развитие оборонной промышленности на фоне войны РФ против Украины и других глобальных конфликтов.

"Особенно вместе с российско-украинской войной и другими войнами на политическом и стратегическом уровнях сформировалось осознание необходимости оценить, на каком уровне находятся страны НАТО в сфере оборонной промышленности", — сказал Фидан, отметив стратегическую значимость этого вопроса.

Кроме того, министр сообщил, что обсуждение увеличения оборонных расходов уже завершено, и теперь союзники должны переходить к практическому выполнению принятых обязательств.

Визит представителей Трампа в Украину: названо условие

Политический эксперт Игорь Рейтерович высказался о возможном визите представителей президента США Дональда Трампа в Украину. По его оценке, первым направлением их поездки, скорее всего, станет Москва, поскольку Вашингтону необходимо получить актуальные данные о позиции Владимира Путина.

Эксперт отметил, что украинская позиция американской стороне уже хорошо известна: её ранее озвучивал Владимир Зеленский, а также передавал через контакты со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в том числе в ходе телефонных переговоров.

Переговоры о мире - новости по теме

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

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О персоне: Хакан Фидан

Хакан Фидан - турецкий дипломат, министр иностранных дел Турции, экс-глава национальной разведки Турции, пишет Википедия.

Во время полномасштабного российского вторжения в Украину участвовал в переговорах об обмене военнопленными между Украиной и РФ. Так, в октябре 2022 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак благодарил Фидана "за содействие освобождению 215 военных и обеспечение условий для защитников Азовстали в Турции".

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