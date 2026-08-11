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Комфортный сон в сильную жару: раскрыто неожиданно простое правило

Алексей Тесля
11 августа 2026, 23:58
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Правильно выбранное время и температура воды могут стать простым дополнением к вечернему распорядку.
Комфортный сон в сильную жару: раскрыто неожиданно простое правило
Как охладиться перед сном / Колаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • В жаркую погоду возрастает вероятность обезвоживания
  • Один из простых способов подготовить организм ко сну - принять теплый душ
  • Специалисты также рекомендуют поддерживать водный баланс

Высокая температура в помещении способна не только ухудшить самочувствие, но и серьезно повлиять на качество сна.

В жаркую погоду возрастает вероятность обезвоживания, теплового истощения и солнечных ожогов, а душный воздух в спальне может стать причиной долгого засыпания и беспокойной ночи, пишет Express.

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Один из простых способов подготовить организм ко сну - принять теплый душ или ванну примерно за час-полтора до отхода ко сну. Несмотря на то что такой совет может показаться странным во время жары, умеренное тепло запускает естественную реакцию организма на последующее охлаждение.

После водной процедуры тело начинает постепенно отдавать тепло, а снижение температуры помогает мозгу перейти в режим отдыха. Поэтому слишком горячую воду использовать не стоит: она, наоборот, может перегреть организм и взбодрить его.

Для усиления эффекта можно завершить душ примерно 30 секундами прохладной, но не ледяной воды. После этого важно дать телу самостоятельно остыть.

В жаркие дни специалисты также рекомендуют поддерживать водный баланс, чаще выбирать прохладные продукты и напитки и по возможности избегать алкоголя, большого количества кофеина и горячих напитков.

Таким образом, правильно выбранное время и температура воды могут стать простым дополнением к вечернему распорядку и помочь организму быстрее перейти к естественному охлаждению перед сном.

Смотрите видео - снижение нагрева комнаты:

Семейный врач Мария Витковская рекомендует в жаркие дни закрывать окна плотными шторами. По ее словам, это один из самых простых способов уменьшить нагрев помещения без использования дополнительной техники.

Основной эффект дает блокировка прямых солнечных лучей. Когда солнце беспрепятственно попадает в комнату через окна, оно нагревает мебель, стены и другие поверхности, из-за чего температура внутри быстро растет. Плотные шторы помогают ограничить этот процесс и сохранить в помещении больше прохлады.

Ранее Главред писал о том, что людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душно. В разгар жары подобная привычка может дать противоположный эффект.

Также сообщалось о том, как охладить комнату без кондиционера. Совсем скоро в Украине начнется лето, а с ним и придет жара. При высоких температурах воздуха в домах многих становится некомфортно. Самым простым вариантом охлаждения дома остается установка кондиционера. Однако это вариант не из дешевых.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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