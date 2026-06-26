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Вместо мусорного ведра: что полезного можно сделать из старой футболки

Марина Иваненко
26 июня 2026, 17:50
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Старая футболка может обрести вторую жизнь. Из старой футболки легко сделать тряпки, сумку, наволочку, повязку или подстилку для питомца.
Что сделать со старой футболкой
Что сделать со старой футболкой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие полезные вещи можно сделать из старой футболки
  • Как сэкономить, дав одежде вторую жизнь

У многих из нас в шкафах годами лежат старые футболки, которые уже не подходят по размеру, износились или просто надоели. Чаще всего они занимают место на полках или в конечном итоге оказываются на свалке. Однако спешить с этим не стоит, ведь изношенной одежде можно легко дать вторую жизнь и превратить её в полезные вещи для дома — Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает УНИАН, существует как минимум семь простых и практичных способов использовать старую футболку в быту и сэкономить деньги на покупке новых вещей.

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Тряпки для уборки

Самый простой способ использовать старую одежду — сделать из нее тряпки. Для этого лучше всего подходят изделия из натурального хлопка, поскольку они прекрасно впитывают влагу. Достаточно разрезать футболку на квадраты удобного размера. Такие домашние салфетки пригодятся для вытирания пыли, очистки кухонных поверхностей или уборки пролитой жидкости.

Деликатный полотенце для волос

Хлопковая футболка может заменить обычное махровое полотенце после мытья головы. Натуральная мягкая ткань меньше травмирует волосы и помогает предотвратить их ломкость. После душа просто заверните волосы в тюрбан из футболки на несколько минут.

Подстилка для домашнего питомца

Из мягкой трикотажной футболки получится удобная подстилка для кота или небольшой собаки. Ее можно положить на лежак или внутрь домика животного. Поскольку ткань сохраняет запах хозяина, это поможет питомцу чувствовать себя спокойнее и уютнее.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Обновленный элемент гардероба — топ или майка

Если на любимой футболке появилось небольшое пятно или дырочка, её можно переделать. В зависимости от места повреждения футболку можно укоротить, сделав из неё кроп-топ, или аккуратно отрезать рукава и превратить её в летнюю майку.

Диванная подушка или наволочка

Если футболка имеет яркий цвет или интересный принт, она может стать оригинальным элементом декора. Для этого нужно вырезать из ткани два одинаковых квадрата, сшить их с трех сторон, а к четвертой пришить пуговицы или молнию. Внутрь можно положить готовую подушку или наполнить чехол синтепоном или ватой. Для этого также подойдут старые свитшоты и спортивные майки.

Хозяйственная сумка для покупок

Из прочной футболки можно самостоятельно сделать многоразовую сумку-тоут для продуктов. Для этого нужно отрезать рукава и горловину, а нижний край прочно зашить. При необходимости можно пришить ручки из плотной ленты или остатков другой ткани. Такая сумка станет экологичной альтернативой пластиковым пакетам.

Повязка или ободок для волос

Из полосок старой ткани можно сделать удобный аксессуар. Для этого футболку разрезают по горизонтали на полоски шириной 3–5 см и слегка растягивают их. Затем три полоски заплетают в тугую косу, фиксируют концы, отмеряют нужную длину по обхвату головы и сшивают края.

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Об источнике: УНИАН

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