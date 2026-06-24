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Вторая жизнь старых носков: полезные лайфхаки для дома и дачи

Марина Иваненко
24 июня 2026, 18:25
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Старые носки могут стать полезными помощниками в быту. Из старых носков делают чехлы для мебели, наполнители для обуви и даже коврики.
Что делать со старыми носками
Что делать со старыми носками / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как дать старым носкам вторую жизнь
  • Какие полезные вещи для дома можно сделать своими руками
  • Почему не стоит спешить выбрасывать старые носки

Во время генеральной уборки в шкафах часто находят носки без пары, потертые или с небольшими повреждениями. Большинство людей сразу выбрасывают их, хотя такие вещи еще могут пригодиться в быту и помочь сэкономить деньги.

Как подарить старым носкам вторую жизнь — расскажет Главред.

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Защита обуви от влаги и запаха

Это один из лучших лайфхаков для сезонного хранения ботинок или туфель. Из старого носка можно сделать отличный наполнитель. Насыпьте внутрь немного обычной поваренной соли и плотно завяжите. Капните несколько капель любимого эфирного масла.

Положите этот мешочек внутрь обуви перед тем, как убрать её в коробку. Соль хорошо впитает лишнюю влагу, предотвращая появление плесени, а эфирное масло подарит свежий аромат. Кроме того, мягким носком очень удобно полировать кожаную обувь до блеска.

Игрушка-антистресс для домашних питомцев

Если у вас дома есть собака или кот, самодельная игрушка станет для них настоящей радостью. Возьмите чистый старый носок, плотно набейте его ватой, кусочками поролона или обрезками ткани и крепко завяжите узлом.

Чтобы сделать игрушку ещё интереснее, внутрь можно положить маленький колокольчик или что-нибудь, что издаёт шуршание.

Видео о том, как из старых носков сделать коврик, можно посмотреть здесь:

Защитные чехлы для мебели

Постоянный скрежет стульев по полу не только раздражает, но и портит паркет или ламинат. Из старых носков можно сделать мягкие "наноски" для ножек мебели. Достаточно обрезать нижнюю часть носка или использовать его целиком, если он эластичный, аккуратно подшить края и надеть на ножки стульев или стола.

Мебель будет перемещаться значительно тише, а пол будет лучше защищен от царапин.

Удобная игольница для рукодельных мастериц

Если вы до сих пор ищете удобное место для хранения булавок и игл, сделайте мини-подушечку. Отрежьте нижнюю часть носка, наполните её синтепоном, ватой или поролоном, а затем аккуратно зашейте отверстие.

Такая игольница не займет много места в ящике, а все острые мелочи всегда будут под рукой.

Бесплатный коврик для дачи или ванной

Если носков накопилось действительно много, из них можно своими руками сплести яркий и мягкий коврик. Это отличный вариант для дачи, крыльца или ванной комнаты.

  1. Отрежьте от носков резинки и слишком поврежденные части.
  2. Нарежьте ткань поперек на кольца шириной примерно 2–2,5 см.
  3. Возьмите одно кольцо и скрутите его в форме восьмерки.
  4. Протяните в него второе кольцо от другого носка, снова скрутите и продолжайте плетение, образуя длинную разноцветную цепочку.
  5. Скрутите получившуюся ленту по спирали и скрепите витки обычными нитками с помощью иглы.

Благодаря этим простым советам вы не только наведете порядок в шкафу, но и создадите полезные мелочи для дома без каких-либо финансовых затрат.

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Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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