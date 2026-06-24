Вторая жизнь старых носков: полезные лайфхаки для дома и дачи

О чём вы узнаете:
- Как дать старым носкам вторую жизнь
- Какие полезные вещи для дома можно сделать своими руками
- Почему не стоит спешить выбрасывать старые носки
Во время генеральной уборки в шкафах часто находят носки без пары, потертые или с небольшими повреждениями. Большинство людей сразу выбрасывают их, хотя такие вещи еще могут пригодиться в быту и помочь сэкономить деньги.
Как подарить старым носкам вторую жизнь — расскажет Главред.
Защита обуви от влаги и запаха
Это один из лучших лайфхаков для сезонного хранения ботинок или туфель. Из старого носка можно сделать отличный наполнитель. Насыпьте внутрь немного обычной поваренной соли и плотно завяжите. Капните несколько капель любимого эфирного масла.
Положите этот мешочек внутрь обуви перед тем, как убрать её в коробку. Соль хорошо впитает лишнюю влагу, предотвращая появление плесени, а эфирное масло подарит свежий аромат. Кроме того, мягким носком очень удобно полировать кожаную обувь до блеска.
Игрушка-антистресс для домашних питомцев
Если у вас дома есть собака или кот, самодельная игрушка станет для них настоящей радостью. Возьмите чистый старый носок, плотно набейте его ватой, кусочками поролона или обрезками ткани и крепко завяжите узлом.
Чтобы сделать игрушку ещё интереснее, внутрь можно положить маленький колокольчик или что-нибудь, что издаёт шуршание.
Видео о том, как из старых носков сделать коврик, можно посмотреть здесь:
Защитные чехлы для мебели
Постоянный скрежет стульев по полу не только раздражает, но и портит паркет или ламинат. Из старых носков можно сделать мягкие "наноски" для ножек мебели. Достаточно обрезать нижнюю часть носка или использовать его целиком, если он эластичный, аккуратно подшить края и надеть на ножки стульев или стола.
Мебель будет перемещаться значительно тише, а пол будет лучше защищен от царапин.
Удобная игольница для рукодельных мастериц
Если вы до сих пор ищете удобное место для хранения булавок и игл, сделайте мини-подушечку. Отрежьте нижнюю часть носка, наполните её синтепоном, ватой или поролоном, а затем аккуратно зашейте отверстие.
Такая игольница не займет много места в ящике, а все острые мелочи всегда будут под рукой.
Бесплатный коврик для дачи или ванной
Если носков накопилось действительно много, из них можно своими руками сплести яркий и мягкий коврик. Это отличный вариант для дачи, крыльца или ванной комнаты.
- Отрежьте от носков резинки и слишком поврежденные части.
- Нарежьте ткань поперек на кольца шириной примерно 2–2,5 см.
- Возьмите одно кольцо и скрутите его в форме восьмерки.
- Протяните в него второе кольцо от другого носка, снова скрутите и продолжайте плетение, образуя длинную разноцветную цепочку.
- Скрутите получившуюся ленту по спирали и скрепите витки обычными нитками с помощью иглы.
Благодаря этим простым советам вы не только наведете порядок в шкафу, но и создадите полезные мелочи для дома без каких-либо финансовых затрат.
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Об источнике: УНИАН
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