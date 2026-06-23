Мухи мгновенно исчезнут из дома: неожиданный лайфхак для самой жаркой погоды

Вы узнаете:
- В качестве защиты от насекомых иногда используют необычный метод
- Одна конструкция может снижать активность мух и отпугивать их от помещения
С наступлением жаркого сезона многие всё чаще сталкиваются с проблемой насекомых: в домах появляются комнатные мухи, а на улице становятся особенно назойливы слепни, которые могут даже кусать при открытых окнах и дверях.
В качестве простого домашнего способа защиты от насекомых иногда используют необычный метод — прозрачный пакет с водой и несколькими монетами, который размещают у входа в дом, пишет Express.
Считается, что такая конструкция может снижать активность мух и отпугивать их от помещения.
Объяснение этому связывают с особенностями восприятия насекомых: отражения света в воде и блеск монет могут создавать для мух визуальные эффекты, которые они воспринимают как препятствие. Из-за строения глаз насекомых такие "блики" и искажения могут выглядеть как опасная или нестабильная поверхность, которую они предпочитают избегать.
Помимо этого метода, также используют более традиционные способы защиты: свечи с цитронеллой, ароматические палочки, лимон с гвоздикой, а также растения с резким запахом — например базилик и лаванда, которые размещают возле окон и дверей для отпугивания насекомых.
Смотрите видео - способ избавиться от мух:
Автор видео рассказывает, что в его хозяйственном помещении было большое количество мух, с которыми долго не удавалось справиться. Он отмечает, что борьба с ними в сарае обычно требует времени и затрат, однако ему удалось решить проблему.
В ролике он делится своим опытом и объясняет, каким образом избавился от насекомых.
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Об источнике: Express.co.uk
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