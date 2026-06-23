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Мухи мгновенно исчезнут из дома: неожиданный лайфхак для самой жаркой погоды

Алексей Тесля
23 июня 2026, 22:09
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В качестве простого домашнего способа защиты от насекомых иногда используют необычный метод.
Як позбавитися мух у будинку
Как предотвратить проникновение мух / Коллаж: Главред, скриншот

Вы узнаете:

  • В качестве защиты от насекомых иногда используют необычный метод
  • Одна конструкция может снижать активность мух и отпугивать их от помещения

С наступлением жаркого сезона многие всё чаще сталкиваются с проблемой насекомых: в домах появляются комнатные мухи, а на улице становятся особенно назойливы слепни, которые могут даже кусать при открытых окнах и дверях.

В качестве простого домашнего способа защиты от насекомых иногда используют необычный метод — прозрачный пакет с водой и несколькими монетами, который размещают у входа в дом, пишет Express.

видео дня

Считается, что такая конструкция может снижать активность мух и отпугивать их от помещения.

Объяснение этому связывают с особенностями восприятия насекомых: отражения света в воде и блеск монет могут создавать для мух визуальные эффекты, которые они воспринимают как препятствие. Из-за строения глаз насекомых такие "блики" и искажения могут выглядеть как опасная или нестабильная поверхность, которую они предпочитают избегать.

Помимо этого метода, также используют более традиционные способы защиты: свечи с цитронеллой, ароматические палочки, лимон с гвоздикой, а также растения с резким запахом — например базилик и лаванда, которые размещают возле окон и дверей для отпугивания насекомых.

Средства для борьбы с насекомыми инфографика
/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - способ избавиться от мух:

Автор видео рассказывает, что в его хозяйственном помещении было большое количество мух, с которыми долго не удавалось справиться. Он отмечает, что борьба с ними в сарае обычно требует времени и затрат, однако ему удалось решить проблему.

В ролике он делится своим опытом и объясняет, каким образом избавился от насекомых.

Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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