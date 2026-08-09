С чего профессиональные уборщицы всегда начинают кухню: большинство делает наоборот

Вы узнаете:
- С какого места начинать уборку кухни
- Почему сначала нужно протирать верх шкафов
- Какие поверхности нельзя пропускать при уборке
Уборка кухни может занимать немало времени, особенно если приходится одновременно бороться с пылью, жиром, пятнами на шкафах и загрязнениями на бытовой технике. Однако правильная последовательность действий способна заметно упростить задачу. Профессиональная уборщица рассказала, с чего начинать уборку кухни, чтобы не выполнять одну и ту же работу дважды.
Эксперт по уборке Шарлотта, за советами которой в TikTok следят десятки тысяч пользователей, придерживается простого правила: уборку любой комнаты она всегда начинает сверху. Такой подход особенно полезен на кухне, где пыль с верхних поверхностей легко оседает на уже вымытых столешницах и полу.
С чего правильно начинать уборку кухни
По словам профессиональной уборщицы, первое, что она делает, - удаляет пыль с самых высоких поверхностей. Для этого эксперт использует удлиняющуюся щетку, позволяющую добраться до верхней части кухонных шкафов и других труднодоступных мест.
Логика такого способа проста. Если сначала вымыть столешницу, плиту или пол, а только затем начать протирать верх шкафов, часть пыли неизбежно упадет вниз. В результате некоторые поверхности придется очищать повторно.
После удаления пыли сверху Шарлотта переходит к фасадам кухонных шкафчиков. При этом профессиональная уборщица советует не распылять чистящее средство непосредственно на мебель. Лучше сначала нанести его на салфетку, а затем протереть поверхность. Так уменьшается вероятность появления потеков и пятен.
Как профессионалы убирают кухню
Следующий этап - стол и предметы, которые на нем находятся. Поверхность необходимо тщательно протереть, а затем вытереть насухо и отполировать. Отдельно очищаются подставки под тарелки и другие вещи, которые обычно остаются на столе.
После этого можно переходить к стульям и рабочим поверхностям. Особенно осторожно следует выбирать средство, если столешница изготовлена из натурального камня, например мрамора: агрессивная бытовая химия способна повредить чувствительный материал.
Еще один секрет профессиональной уборки кухни - двигаться последовательно в одном направлении. Шарлотта старается работать слева направо, постепенно очищая одну зону за другой. Это позволяет ничего не пропустить и не возвращаться постоянно к уже обработанным участкам.
Что обязательно нужно протирать на кухне
Во время генеральной или регулярной уборки важно уделять внимание не только заметным загрязнениям. Выключатели, дверные ручки и другие поверхности, которых человек часто касается руками, также требуют очистки.
Особое внимание профессиональная уборщица уделяет бытовой технике. Сначала приборы тщательно очищаются от загрязнений, а затем поверхности полируются до блеска.
При этом существует еще одно важное правило: нельзя просто протирать вокруг предметов, стоящих на столешнице. Банки, небольшую бытовую технику и кухонные принадлежности следует отодвинуть, чтобы удалить грязь и крошки под ними.
Как правильно очистить плиту и раковину
После столешниц можно переходить к варочной поверхности. Если речь идет о газовой плите, сначала снимают решетки, крышки конфорок и другие съемные элементы, после чего очищают поверхность.
При использовании кислотных или других сильнодействующих чистящих средств необходимо строго следовать инструкции производителя и полностью удалять их остатки. В противном случае некоторые составы способны повредить материал плиты.
Затем наступает очередь раковины. Мусорное ведро эксперт также рекомендует очистить, однако здесь действует исключение из правила "сверху вниз": если ведро переполнено, мусор лучше вынести еще до начала основной уборки.
В каком порядке убирать кухню
Чтобы уборка кухни занимала меньше времени, можно придерживаться простой последовательности:
- убрать мусор, если ведро заполнено;
- удалить пыль с верхних и труднодоступных поверхностей;
- протереть фасады шкафов, стол и стулья;
- очистить столешницу и бытовую технику;
- вымыть плиту и раковину;
- продезинфицировать ручки и выключатели;
- очистить плинтусы, дверные косяки и в самом конце - пол.
Главный принцип при этом остается неизменным: двигаться сверху вниз. Именно этот простой прием помогает избежать ситуации, когда пыль и грязь с верхних шкафов оказываются на только что очищенных поверхностях.
Таким образом, ответ на вопрос, с чего начать уборку кухни, оказался довольно простым. Профессионалы сначала очищают самые высокие поверхности и только потом постепенно перемещаются вниз. Такая последовательность делает уборку более быстрой и позволяет добиться чистоты без лишней работы.
Смотрите видео о том, как правильно мыть кухню:
@homecleanswithcharlotte Step by step kitchen clean with a professional cleaner ?✨ This is a regular weekly maintenance clean ? #professionalcleaner#kitchencleaning#sinkclean#barkeepersfriend#jangro#sebo#cleaningmotivation#comecleanwithme#beforeandafter#cleaning101#stepbystep#howtoclean#thoroughcleaning#cleaningservice♬ original sound - Charlotte? | House cleaner?✨
Читайте также:
- Осы исчезнут с участка раз и навсегда: одна хитрость отвадит их от двора
- Больше никакой затхлости: чем обработать полотенца для свежести
- Украинцам рекомендуют доливать в стиральную машину уксус: какой будет эффект
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред