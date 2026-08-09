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С чего профессиональные уборщицы всегда начинают кухню: большинство делает наоборот

Сергей Кущ
9 августа 2026, 16:55
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Во время генеральной или регулярной уборки важно уделять внимание не только заметным загрязнениям.
С чего профессиональные уборщицы всегда начинают кухню
С чего профессиональные уборщицы всегда начинают кухню / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • С какого места начинать уборку кухни
  • Почему сначала нужно протирать верх шкафов
  • Какие поверхности нельзя пропускать при уборке

Уборка кухни может занимать немало времени, особенно если приходится одновременно бороться с пылью, жиром, пятнами на шкафах и загрязнениями на бытовой технике. Однако правильная последовательность действий способна заметно упростить задачу. Профессиональная уборщица рассказала, с чего начинать уборку кухни, чтобы не выполнять одну и ту же работу дважды.

Эксперт по уборке Шарлотта, за советами которой в TikTok следят десятки тысяч пользователей, придерживается простого правила: уборку любой комнаты она всегда начинает сверху. Такой подход особенно полезен на кухне, где пыль с верхних поверхностей легко оседает на уже вымытых столешницах и полу.

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С чего правильно начинать уборку кухни

По словам профессиональной уборщицы, первое, что она делает, - удаляет пыль с самых высоких поверхностей. Для этого эксперт использует удлиняющуюся щетку, позволяющую добраться до верхней части кухонных шкафов и других труднодоступных мест.

Логика такого способа проста. Если сначала вымыть столешницу, плиту или пол, а только затем начать протирать верх шкафов, часть пыли неизбежно упадет вниз. В результате некоторые поверхности придется очищать повторно.

После удаления пыли сверху Шарлотта переходит к фасадам кухонных шкафчиков. При этом профессиональная уборщица советует не распылять чистящее средство непосредственно на мебель. Лучше сначала нанести его на салфетку, а затем протереть поверхность. Так уменьшается вероятность появления потеков и пятен.

Как профессионалы убирают кухню

Следующий этап - стол и предметы, которые на нем находятся. Поверхность необходимо тщательно протереть, а затем вытереть насухо и отполировать. Отдельно очищаются подставки под тарелки и другие вещи, которые обычно остаются на столе.

После этого можно переходить к стульям и рабочим поверхностям. Особенно осторожно следует выбирать средство, если столешница изготовлена из натурального камня, например мрамора: агрессивная бытовая химия способна повредить чувствительный материал.

Еще один секрет профессиональной уборки кухни - двигаться последовательно в одном направлении. Шарлотта старается работать слева направо, постепенно очищая одну зону за другой. Это позволяет ничего не пропустить и не возвращаться постоянно к уже обработанным участкам.

Как отмыть плиту на кухне инфографика
Как отмыть плиту на кухне инфографика / Главред

Что обязательно нужно протирать на кухне

Во время генеральной или регулярной уборки важно уделять внимание не только заметным загрязнениям. Выключатели, дверные ручки и другие поверхности, которых человек часто касается руками, также требуют очистки.

Особое внимание профессиональная уборщица уделяет бытовой технике. Сначала приборы тщательно очищаются от загрязнений, а затем поверхности полируются до блеска.

При этом существует еще одно важное правило: нельзя просто протирать вокруг предметов, стоящих на столешнице. Банки, небольшую бытовую технику и кухонные принадлежности следует отодвинуть, чтобы удалить грязь и крошки под ними.

Как правильно очистить плиту и раковину

После столешниц можно переходить к варочной поверхности. Если речь идет о газовой плите, сначала снимают решетки, крышки конфорок и другие съемные элементы, после чего очищают поверхность.

При использовании кислотных или других сильнодействующих чистящих средств необходимо строго следовать инструкции производителя и полностью удалять их остатки. В противном случае некоторые составы способны повредить материал плиты.

Затем наступает очередь раковины. Мусорное ведро эксперт также рекомендует очистить, однако здесь действует исключение из правила "сверху вниз": если ведро переполнено, мусор лучше вынести еще до начала основной уборки.

В каком порядке убирать кухню

Чтобы уборка кухни занимала меньше времени, можно придерживаться простой последовательности:

  • убрать мусор, если ведро заполнено;
  • удалить пыль с верхних и труднодоступных поверхностей;
  • протереть фасады шкафов, стол и стулья;
  • очистить столешницу и бытовую технику;
  • вымыть плиту и раковину;
  • продезинфицировать ручки и выключатели;
  • очистить плинтусы, дверные косяки и в самом конце - пол.

Главный принцип при этом остается неизменным: двигаться сверху вниз. Именно этот простой прием помогает избежать ситуации, когда пыль и грязь с верхних шкафов оказываются на только что очищенных поверхностях.

Таким образом, ответ на вопрос, с чего начать уборку кухни, оказался довольно простым. Профессионалы сначала очищают самые высокие поверхности и только потом постепенно перемещаются вниз. Такая последовательность делает уборку более быстрой и позволяет добиться чистоты без лишней работы.

Смотрите видео о том, как правильно мыть кухню:

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