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Пентагон потребовал от оборонных компаний ускорить производство оружия - WP

Виталий Кирсанов
9 августа 2026, 09:41
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Распоряжение Пентагона было опубликовано на фоне возникшего дефицита вооружений.
Пентагон потребовал от оборонных компаний ускорить производство оружия
Пентагон потребовал от оборонных компаний ускорить производство оружия / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 93-я ОМБр Холодный Яр

Кратко:

  • Оборонные компании должны в течение 21 дня представить планы по ускорению производства
  • Ранее Пентагон уже предпринимал шаги для увеличения производства вооружений

Министерство обороны США потребовало от американских оборонных предприятий в кратчайшие сроки увеличить выпуск и поставки вооружений, прежде всего боеприпасов. Причиной стал возникший на фоне войны с Ираном дефицит ряда видов оружия. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечается в меморандуме Пентагона, заместитель министра обороны США Стив Файнберг обратился к руководителям оборонных компаний с требованием представить в течение 21 дня планы по существенному ускорению производства и поставок либо расширению выпуска критически важных компонентов.

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"Многолетние циклы разработки неприемлемы. Мы должны резко ускорить графики реализации наших программ и немедленно расширить производственные мощности", - заявил он.

Распоряжение было опубликовано на фоне возникшего дефицита вооружений, который, как отмечает издание, стал одной из причин напряженности в отношениях между президентом США Дональдом Трампом и Министерством обороны.

Ранее The Washington Post сообщала, что всего за первый месяц войны с Ираном американские силы израсходовали более 850 крылатых ракет Tomahawk и свыше 1000 ракет-перехватчиков Patriot и THAAD. Кроме того, в первые недели боевых действий США применили более 1300 тактических баллистических ракет.

В последние месяцы Пентагон уже предпринимал шаги для увеличения производства вооружений. В частности, власти США объявили о рамочном соглашении с Northrop Grumman и Lockheed Martin, предусматривающем наращивание выпуска ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) и THAAD.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 июня Трамп анонсировал подписание соглашения с Ираном и открытие Ормузского пролива.

По его словам, документ станет полной противоположностью ядерному соглашению времен Барака Обамы и должен полностью исключить возможность создания Ираном ядерного оружия.

Накануне Иран выступил с инициативой открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, предложив перенести ядерные переговоры на более поздний срок. Об этом сообщал Axios со ссылкой на американского чиновника и осведомленные источники.

В то же время Трамп остался недоволен этим предложением. По информации The New York Times, он дал понять своим советникам, что план, предложенный Тегераном, не соответствует его ожиданиям.

Кроме того, Соединенные Штаты сталкиваются с серьезным истощением запасов вооружения из-за войны с Ираном, которая продолжается с конца февраля и уже существенно сократила стратегические резервы. В частности, было использовано более 1100 крылатых ракет большой дальности, которые изначально предназначались для потенциального противостояния с Китаем.

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Об источнике: The Washington Post

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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