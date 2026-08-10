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Почему томаты покрываются пятнами и трещинами: пять опасных болезней помидоров

Анна Ярославская
10 августа 2026, 11:32
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Болезни томатов могут уничтожить урожай. Часто они связаны с поливом, жарой и дефицитом кальция или калия.
Болезни томатов
Пять болезней томатов, которые губят урожай - как спасти кусты / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Пять проблем могут испортить урожай томатов
  • Неправильный полив повышает риск проблем с плодами
  • Жара и нехватка питательных веществ тоже вредят томатам

Томаты требуют внимания на протяжении всего сезона, ведь даже крепкие и ухоженные кусты могут внезапно покрыться пятнами, начать увядать или терять листья. Некоторые заболевания способны быстро распространиться по всей грядке и оставить садовода без урожая.

Главред разобрался, какие пять болезней чаще всего поражают помидоры, как распознать их по первым признакам и что делать, чтобы спасти растения.

видео дня

Как определить болезни томатов

Вершинная гниль томатов

Вершинная гниль начинается довольно безобидно, создавая впечатление, будто нижняя часть помидора долгое время находилась во влажном месте. Вы заметите пропитанное водой пятно, которое в течение нескольких дней превращается в коричневое кожистое пятно. В конце концов, оно почернеет, и пятно приобретет вдавленный вид, пишет Rural Sprout.

Вершинная гниль обычно сначала поражает зеленые помидоры, но чаще всего она становится заметной только тогда, когда помидор уже хорошо созрел.

Вершинная гниль плодов вызвана недостатком кальция в растении во время развития плодов.

Вершинная гниль томатов
Вершинная гниль томатов / скриншот

Распространенные факторы риска и профилактика:

  • Нерегулярный полив. По мере роста растению необходим регулярный полив, чтобы кальций достигал новых побегов.
  • Избыток азота. Это встречается реже, но если вы использовали удобрение с высоким содержанием азота, растение может выпускать новые побеги быстрее, чем кальций успевает поступать в новые листья и стебли.
  • Повреждение корней при пересадке. Корни, которые были повреждены при посадке помидоров весной, не могут эффективно доставлять воду и питательные вещества к растению, пока не восстановятся. Глубокая или горизонтальная посадка помидоров устраняет эту проблему и обеспечивает сильную корневую систему на протяжении всего вегетационного периода.
  • Если помидор растет в контейнере, то у растения больше риска подхватить вершинную гниль. Поскольку в контейнере гораздо меньше почвы, чем в саду, она гораздо быстрее испаряется. Поливайте помидоры в контейнерах чаще. В самые жаркие месяцы года может потребоваться полив ежедневно или два раза в день.
  • Дефицит кальция в почве. Чтобы это определить, нужно сделать анализ.

Смотрите видео - Как побороть вершинную гниль томатов:

Растрескивание томатов

Радиальное растрескивание выглядит как линии, расходящиеся от верхней части помидора и тянущиеся вниз по боковой стороне плода к нижней части.

Концентрические трещины начинаются от стебля, но имеют круговую форму, образуя кольца трещин от стебля вниз.

Довольно часто трещины неглубокие и заживают в течение нескольких дней. Более серьезные трещины раскалывают плод, обнажая мякоть помидора. Если помидор не собрать сразу, он может сгнить на кусте.

Растрескивание томатов
Растрескивание томатов / скриншот

Трещины на помидорах возникают из-за быстрого расширения кожуры. Во время засухи или при неравномерном поливе рост замедляется, чтобы сохранить энергию. Если растение внезапно получает большое количество воды, будь то сильный дождь или полив, плод набухает, но кожура не может достаточно быстро растянуться, чтобы вместить ее, поэтому он трескается.

Даже при регулярном поливе сильные дожди могут привести к растрескиванию плодов, поэтому стоит собрать все томаты, которые находятся на стадии созревания или уже созрели.

Распространенные факторы риска и профилактика:

Полив за пару дней до сильного дождя может помочь помидорам расти равномерно. Таким образом, когда пойдут дожди, они смогут лучше справиться с избытком воды.

Капельное орошение - отличный способ обеспечить помидорам необходимый уровень воды на регулярной основе.

Также можно выращивать устойчивые к растрескиванию сорта помидоров.

"Кошачья морда" у томатов

Сильно сморщенные, покрытые шрамами или имеющие странную форму томаты называются "кошачьими мордами". У них странные складки, пробковые рубцы, а иногда и полости по бокам помидора.

Деформация плодов чаще всего встречается в начале или в конце сезона, когда цветы находятся в стадии развития. Это происходит еще до появления плодов. Низкие температуры мешают нормальному развитию цветов, что приводит к появлению плодов неправильной формы.

"Кошачья морда" у томатов / скриншот

Температура ниже примерно 13°C во время цветения – это проблема, особенно в начале весны, поэтому важно не высаживать растения слишком рано или защищать их от холода, если вы это сделали. Ночные температуры, как правило, самые неблагоприятные, поэтому обеспечение хорошей защиты растений при низких ночных температурах уменьшит потерю корней у томатов. По мере развития сезона эта проблема обычно решается сама собой.

Помидоры с "кошачьей мордой" все равно будут вкусными и их можно употреблять в пищу. Но если это вас действительно беспокоит, то, возможно, вам стоит отказаться от сортовых помидоров, поскольку они наиболее подвержены этому заболеванию.

Солнечный ожог

На верхушке помидора с солнечным ожогом можно заметить характерное бумажистое пятно. Солнечные ожоги проявляются в виде бледно-желтых или белых пятен на той части плода, которая обращена к солнцу. По мере ухудшения состояния обесцвечивание распространяется, пораженный участок истончается и становится похожим на бумагу, покрываясь волдырями. После этого поврежденный участок обычно начинает гнить, и помидор можно потерять целиком.

Смотрите видео - Как выглядит солнечный ожог у томатов:

Стоит помнить, что помидорам для хорошего роста нужно много солнца, но самим плодам необходима некоторая тень. Эту тень обеспечивают многочисленные листья. Когда эта листва внезапно исчезает, помидор подвергается воздействию солнечных лучей, к которым он не был приспособлен (в отличие от помидора, который рос прямо на солнце).

Распространенные факторы риска и профилактика:

  • Сильная обрезка. Чаще всего именно мы сами вызываем солнечные ожоги, слишком сильно обрезая растения.
  • Вредители, такие как томатная совка, печально известны тем, что уничтожают листву за считанные дни.
  • Сломанные ветки во время грозы также приводят к опадению листьев.

Если из-за шторма или нашествия вредителей выпало много листьев, вы можете накрыть помидоры затеняющей сеткой, пока растение даст новую листву для защиты созревающих плодов.

"Зелёные плечи"

В этом случае область вокруг стебля остается зеленой или желтой, в то время как остальная часть помидора созревает до красного цвета, а мякоть вокруг верхушки помидора обычно более плотная и менее сочная, чем полностью созревшие части.

Важно отметить, что у некоторых разновидностей зеленые плечи сохраняются от природы, поэтому следует уметь отличать нормальные генетические особенности от нарушений.

Зеленые плечики у томатов
Зеленые плечики у томатов / скриншот

Причиной появления "зеленых плечиков" у помидоров является слишком экстремальная жара (около 29°C). Она препятствует выработке ликопина - соединения, придающего помидорам характерный красный цвет. Если плод постоянно подвергается воздействию прямых интенсивных солнечных лучей, верхняя часть помидора созревает не так, как нижняя.

Дефицит калия может усугубить заболевание, но обычно виновником являются условия окружающей среды.

Несмотря на то, что для хорошего роста им необходимо много солнечного света каждый день, сами плоды должны быть защищены листвой, чтобы созреть.

Что любят и чего не любят томаты
Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Как писал Главред, грибковое заболевание септориоз, или белая пятнистость листьев - это невидимый враг, который стремительно поражает томаты и способен существенно снизить урожайность, если не начать лечение вовремя. Болезнь вызывает гриб Septoria lycopersici, который поражает не только томаты, но и картофель с баклажанами. Читайте - как отличить септориоз от альтернариоза и какие средства эффективны против грибка.

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Об источнике: Rural Sprout

Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологичному образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone".

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