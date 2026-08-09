В Косово обиделись на слова Зеленского и сняли украинский флаг

Мэр города Перпарим Рама заявил, что это решение обусловлено необходимостью уважать государственность Косово.

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В Косово убрали флаг Украины, который висел с начала войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

В Приштине сняли большой флаг Украины

Мэр объяснил решение необходимостью уважать Косово

Флаг сняли после визита Зеленского в Белград

В воскресенье, 9 августа, в центре косовской Приштины сняли большой украинский флаг. С начала полномасштабного вторжения РФ флаг символизировал поддержку Украины. Об этом сообщил мэр города Перпарим Рама в Facebook.

Рама опубликовал видео, на котором видно, как флаг Украины снимают с здания. По словам мэра, решение связано с необходимостью уважать государственность Косово.

видео дня

"Когда Косово не уважают, столица Приштина всегда реагирует одинаково. Наше сочувствие и солидарность всегда будут на стороне народов, сталкивающихся с войной, насилием и преследованиями. Ведь мы, лучше многих других, знаем, что значит бороться за свободу, достоинство и право на существование как государства", - заявил Рама.

В то же время мэр подчеркнул, что поддержка народов, борющихся за свободу, не означает возможности унижать государственность Косово.

"Ни одно дело и ни одна политика не могут основываться на унижении государственности Косово и жертв его народа", - отметил он.

Смотрите видео о том, как в Приштине демонстративно сняли флаг Украины:

В Приштине демонстративно сняли флаг Украины / Фото: скриншот

Что предшествовало снятию флага

Инцидент произошел на следующий день после визита президента Украины Владимира Зеленского в Белград. Во время пребывания в столице Сербии Зеленский заявил, что позиция Украины относительно непризнания независимости Косово остается неизменной.

"Мы уважаем территориальную целостность наших партнеров, мы уважаем международное право, поэтому наша позиция относительно (…) одностороннего провозглашения независимости Косово остается неизменной. Мы всегда это подчеркивали, и политика Украины не изменилась", - подчеркнул украинский президент.

Украина не признает независимость Косово, провозглашенную в 2008 году. В то же время Сербия считает Косово своей территорией.

Отметим, что война в Косово в 1998–1999 годах разразилась из-за обострения противостояния между сербскими властями и преимущественно албанским населением региона, которое требовало автономии, а впоследствии - независимости. После боевых действий и вмешательства НАТО Косово перешло под международное управление ООН.

В 2008 году регион в одностороннем порядке провозгласил независимость, которую не признают Сербия и ряд других стран, в частности Украина. Сербская община на севере Косово также не признает его независимость.

Ситуация в Сербии и визит Зеленского - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент Сербии Александар Вучич объявил о намерении уйти в отставку. Сообщается, что его второй срок должен был завершиться в середине 2027 года.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Сербию подчеркнул необходимость в антибаллистических ракетах. По его словам, за последние 24 часа в результате ударов погибли 13 человек, еще 77 получили ранения, а обстрелы затронули 12 областей.

В 2025 году Вучич заявил, что его страна является нейтральной. В то же время он предложил Европе закупать боеприпасы у сербской оборонной промышленности, которые затем могут быть переданы Украине.

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О персоне: Перпарим Рама Перпарим Рама - косовский архитектор, политик и мэр Приштины. В 2021 году он стал главой столичной общины, победив на местных выборах. На местных выборах 2025 года в Косово Рама был переизбран мэром Приштины ещё на 4 года после второго тура выборов.

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