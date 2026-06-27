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Президент Сербии Вучич объявил об отставке и досрочных выборах: что известно

Инна Ковенько
27 июня 2026, 21:13
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Согласно действующей конституции Сербии, его второй президентский срок должен был завершиться только в середине 2027 года.
Президент Сербии Вучич объявил о своей отставке
Президент Сербии Вучич объявил о своей отставке / Коллаж: Главред, фото: Европейский союз, Википедия

Кратко:

  • Президент Сербии в очередной раз заявил, что собирается уйти в отставку
  • Кроме того, Александар Вучич анонсировал досрочные выборы
  • Он не уточнил, когда именно уйдет в отставку, и когда сможет распустить парламен

Президент Сербии Александар Вучич объявил о намерении покинуть свой пост. По его словам, отставка может состояться уже в течение нескольких недель. В то же время он объявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов.

Об этом он сообщил во время митинга своих поклонников в Белграде, сообщает Reuters.

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"Я буду президентом еще несколько недель, а потом уйду в отставку", - заявил Вучич.

Второй и, в соответствии с Конституцией Сербии, последний президентский срок Вучича должен был завершиться только в середине 2027 года.

Также сербский лидер заявил, что поможет своей Сербской прогрессивной партии победить на досрочных парламентских выборах, запланированных на 2027 год. В то же время он не уточнил ни точную дату своей отставки, ни когда будет распущен парламент, что является необходимым условием для проведения внеочередных выборов.

Заявление президента прозвучало на фоне масштабных антикоррупционных протестов, которые продолжаются в Сербии уже около полутора лет. Акции начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. Обрушение конструкции, в результате которого погибли люди, стало символом обвинений властей в коррупции, безответственности и непрозрачности.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял решение уйти в отставку. Об этом стало известно в понедельник, 22 июня. Утром Стармер беседовал с королем Великобритании, чтобы сообщить ему о своём решении.

Напомним, напряженность в отношениях Киева и Варшавы связана с изменением роли Украины на международной арене. Польше придется адаптироваться к тому, что Украина стала самостоятельным и влиятельным партнером. Об этом сообщил руководитель Центра исследований России, дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Как писал Главред, в начале 2026 года Кремль усилил давление на белорусского диктатора Александра Лукашенко, требуя предоставить территорию страны для открытия нового фронта против Украины. В частности, в РФ рассматривают возможность использования соседнего государства для массированных атак дронами и гибридных операций против стран НАТО.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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