Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп разочарован в Путине и не исключает отказа от "духа Анкориджа" - Axios

Алексей Тесля
27 июня 2026, 21:05
google news Подпишитесь
на нас в Google
Дональд Трамп выразил недовольство действиями Владимира Путина, сообщают источники.
Трамп разочарован в Путине и не исключает отказа от 'духа Анкориджа' - Axios
Дональд Трамп разочаровался во Владимире Путине, пишут СМИ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот

Главное:

  • Трамп на саммите G7 заявил о необходимости усиления давления на Россию
  • Президент США не исключает пересмотра "договорённостей Анкориджа"

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 заявил о необходимости усиления давления на Россию и допустил возможность пересмотра ранее обсуждавшихся договорённостей, связанных с Анкориджем.

Как сообщает Axios, двое чиновников, присутствовавших на встрече, отметили, что американский лидер выразил недовольство действиями Владимира Путина и дал понять, что может отказаться от так называемых "анкориджских договорённостей".

видео дня

По данным издания, в рамках этих договорённостей обсуждалось принятие США ряда российских условий, включая контроль РФ над частью Донбасса в контексте потенциального соглашения.

При этом один из европейских представителей отметил, что у союзников существуют сомнения относительно готовности Вашингтона реально предпринимать шаги для давления на Москву.

"Трамп скептически относился ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию, но другие лидеры не верят, что он действительно что-то предпримет", — сообщил чиновник.

Во время саммита Трамп также провёл встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а ранее общался с Владимиром Путиным. После завершения G7 он заявил, что Украина "довольно хорошо справляется" с текущей ситуацией.

Трамп о возможных переговорах между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении личной встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.

Американский лидер заявил, что в целом поддерживает саму идею таких переговоров, отметив, что прямой диалог между руководителями может стать важным шагом к возможному урегулированию конфликта.

Переговоры о мире - новости по теме

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

Читайте также:

Об источнике: Axios

Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Президент Сербии Вучич объявил об отставке и досрочных выборах: что известно

Президент Сербии Вучич объявил об отставке и досрочных выборах: что известно

21:13Мир
Трамп разочарован в Путине и не исключает отказа от "духа Анкориджа" - Axios

Трамп разочарован в Путине и не исключает отказа от "духа Анкориджа" - Axios

21:05Мир
Летняя жара может вызвать отключение света до 5 часов в сутки: что известно

Летняя жара может вызвать отключение света до 5 часов в сутки: что известно

19:51Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

Китайский гороскоп на завтра, 28 июня: Обезьянам - идеи, Свиньям - благодарность

Китайский гороскоп на завтра, 28 июня: Обезьянам - идеи, Свиньям - благодарность

Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье

Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке купающихся обезьян за 15 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке купающихся обезьян за 15 с

Последние новости

22:46

Девушка старше на 10 лет: еще один сын Бэкхемов собрался жениться

22:42

Как вернуть свежесть кухонным полотенцам: простой трюк, который устранит жир и запах

22:08

Новое изменение цен на продукты: украинцам рассказали, к чему готовиться

22:06

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля: Тельцам — деньги, Львам — проекты

21:13

Президент Сербии Вучич объявил об отставке и досрочных выборах: что известно

Путину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — РейтеровичПутину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — Рейтерович
21:09

Секреты украинского языка: кого на самом деле наши предки называли "вишкребком"

21:05

Трамп разочарован в Путине и не исключает отказа от "духа Анкориджа" - Axios

20:22

Откуда взялись названия дней недели: какие тайны скрывает календарь

20:03

Без кондиционера и вентилятора: простой фокус мгновенно охладит дом в жару

Реклама
19:51

Летняя жара может вызвать отключение света до 5 часов в сутки: что известно

19:38

Иначе доставят в ТЦК: что должны носить с собой мужчины, если "Резерв+" не работает

19:26

Пластика груди в счет мертвого оккупанта: дочь путиниста Пригожина кинули в РФ

19:19

Кислотный трюк для кухни — зачем хозяйки выливают кетчуп в раковину

19:15

На Украину надвигается ещё более сильная жара: в каких регионах потеплеет до +40

19:10

Топливная логистика РФ входит в зону риска: Копытько о том, почему удары по НПС важнымнение

19:03

Новый раунд переговоров Украины и РФ: в Турции сделали важное заявление

18:57

Никогда не участвовала: на Евровидении будет выступать новая страна

18:52

Самая успешная атака за всё время: сколько ракет "Фламинго" поразили цели в Волгограде

18:41

Приметы 28 июня: что нельзя делать в праздник в этот день

18:35

Свекла и морковь вырастут сладкими и крупными: чем подкормить в июле

Реклама
18:26

Гороскоп Таро на завтра 28 июня: Близнецам - терпение, Девам - время

18:11

Секрет урожая томатов раскрыт: садоводам советуют необычный электроинструментВидео

17:59

Гороскоп уверенности: какие знаки зодиака изменят свою жизнь с 30 июня

17:39

Удары по россиянам в Крыму: в британской разведке назвали вероятные цели

17:32

Почему одни собаки плавают, а другие тонут — причина удивит многихВидео

17:13

"Пока София Ротару не выступает": артистка приняла важное решениеВидео

17:10

Осталось три мясяца: онкобольная Лерчек ответила на хейт

17:06

Визит представителей Трампа в Украину: раскрыт вероятный сценарий

16:58

Почему немцы не покупают кондиционеры: причина оказалась неожиданнойВидео

16:57

Может ли змея атаковать человека в воде: как распознать опасного пресмыкающегося

16:51

Вместо постоянной откачки: какие деревья естественным образом осушают выгребную яму

16:17

Гардероб в отпуск на 7 дней: стильные образы, которые не боятся чемоданаВидео

16:02

Ударит до +37: где выпадут дожди и когда ждать ослабления жары в Украине

15:57

Что может ускорить окончание войны: в Минобороны назвали единственный реальный сценарий

15:43

Супруги купили дом в селе не осмотрев его: что они поняли спустя годы

15:41

Украина впервые в истории конфисковала миллионы в криптовалюте: у кого изъяли активы

15:23

Лунный календарь на июнь 2026: какие даты принесут успех и достаток

15:22

"Я взлетела, ты прощай": Лорак заговорила о разбитом сердце и сбежала с дочерью

15:09

Что означает украинское слово "баблятися": настоящее значение знают единицы

15:00

Состоялся новый этап возвращения пленных — кого удалось освободить из РоссииФото

Реклама
14:51

Россияне начали запускать новый опасный дрон: что о нем известно

14:44

Основатель Москвы до сих пор похоронен в Украине — историк рассказал, где именноВидео

14:37

Пострадали младенцы: россияне нанесли прицельные удары по СумамФото

14:35

Роскошные сыновья Бритни Cпирс вышли на подиумВидео

14:33

Привыкли справляться со всем сами: знаки зодиака, которые никогда не просят о помощи

14:23

Сбросила 15 кг: Цибульская в "голом" платье ошеломила похудениемВидео

14:05

В Полтавской области разбился украинский МиГ-29 — что известно о судьбе экипажа

13:50

Как спасти кабачки от слизней: копеечный метод, который избавит от вредителейВидео

13:42

В Крыму паника из-за ударов ВСУ: кто из россиян бежит с полуострова в первую очередь

13:36

Может ли Путин заменить Лукашенко: Тихановская озвучила неожиданный сценарий

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять