Трамп разочарован в Путине и не исключает отказа от 'духа Анкориджа' - Axios

Дональд Трамп выразил недовольство действиями Владимира Путина, сообщают источники.

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Дональд Трамп разочаровался во Владимире Путине, пишут СМИ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот

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Трамп на саммите G7 заявил о необходимости усиления давления на Россию

Президент США не исключает пересмотра "договорённостей Анкориджа"

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 заявил о необходимости усиления давления на Россию и допустил возможность пересмотра ранее обсуждавшихся договорённостей, связанных с Анкориджем.

Как сообщает Axios, двое чиновников, присутствовавших на встрече, отметили, что американский лидер выразил недовольство действиями Владимира Путина и дал понять, что может отказаться от так называемых "анкориджских договорённостей".

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По данным издания, в рамках этих договорённостей обсуждалось принятие США ряда российских условий, включая контроль РФ над частью Донбасса в контексте потенциального соглашения.

При этом один из европейских представителей отметил, что у союзников существуют сомнения относительно готовности Вашингтона реально предпринимать шаги для давления на Москву.

"Трамп скептически относился ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию, но другие лидеры не верят, что он действительно что-то предпримет", — сообщил чиновник.

Во время саммита Трамп также провёл встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а ранее общался с Владимиром Путиным. После завершения G7 он заявил, что Украина "довольно хорошо справляется" с текущей ситуацией.

Трамп о возможных переговорах между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении личной встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.

Американский лидер заявил, что в целом поддерживает саму идею таких переговоров, отметив, что прямой диалог между руководителями может стать важным шагом к возможному урегулированию конфликта.

Переговоры о мире - новости по теме

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

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Об источнике: Axios Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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