Шаг к завершению войны: важное заявление Зеленского о переговорах с США

Главное:
- Украинская сторона передала американской свои предложения
- Америка может помочь Украине в сфере ПВО
Президент Владимир Зеленский сообщил о передаче американской стороне новых предложений, рассчитанных на окончание войны.
О том, что украинская сторона передала американской свои предложения, глава государства рассказал в ходе обращения.
"Америка может помочь нашей обороне, прежде всего в сфере ПВО, и оказывать давление на Россию, чтобы планы были другими: готовиться к окончанию войны, а не к ее затягиванию", - подчеркнул Зеленский.
Смотрите видео - обращение Владимира Зеленского:
Трамп высказался о возможной встрече Зеленского и Путина
Президент США Дональд Трамп прокомментировал идею прямых переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Он считает, что личный контакт двух лидеров потенциально может стать шагом к поиску решения для завершения войны.
Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп отметил, что инициативу Зеленского не стоит игнорировать. По его мнению, непосредственный диалог между президентами Украины и России способен открыть дополнительные возможности для дипломатического урегулирования.
Американский лидер подчеркнул важность рассмотрения такого формата переговоров в рамках дальнейших попыток добиться прекращения боевых действий и продвижения мирного процесса.
Как писал Главред, в Белом доме завершилась встреча Зеленского и Трампа. Зеленский обсудил с Трампом лицензии на производство ракет-перехватчиков.
Ранее сообщалось, что встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом может перезапустить переговорный процесс по завершению войны и одновременно открывает Украине реальные шансы на возобновление американской военной помощи, сообщает Financial Times.
Напомним, как сообщалось ранее, Трамп выразил надежду, что война в Украине завершится к концу его пребывания в Белом доме.
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Об источнике: Офис Президента Украины
Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.
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