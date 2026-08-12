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Шаг к завершению войны: важное заявление Зеленского о переговорах с США

Алексей Тесля
12 августа 2026, 01:05
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Украинская сторона передала американской свои предложения, рассказал Владимир Зеленский.
Трамп, Зеленский
Владимир Зеленский передал новые предложения США / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, facebook.com/DonaldTrump

Главное:

  • Украинская сторона передала американской свои предложения
  • Америка может помочь Украине в сфере ПВО

Президент Владимир Зеленский сообщил о передаче американской стороне новых предложений, рассчитанных на окончание войны.

О том, что украинская сторона передала американской свои предложения, глава государства рассказал в ходе обращения.

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"Америка может помочь нашей обороне, прежде всего в сфере ПВО, и оказывать давление на Россию, чтобы планы были другими: готовиться к окончанию войны, а не к ее затягиванию", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео - обращение Владимира Зеленского:

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Трамп высказался о возможной встрече Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп прокомментировал идею прямых переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Он считает, что личный контакт двух лидеров потенциально может стать шагом к поиску решения для завершения войны.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп отметил, что инициативу Зеленского не стоит игнорировать. По его мнению, непосредственный диалог между президентами Украины и России способен открыть дополнительные возможности для дипломатического урегулирования.

Американский лидер подчеркнул важность рассмотрения такого формата переговоров в рамках дальнейших попыток добиться прекращения боевых действий и продвижения мирного процесса.

Как писал Главред, в Белом доме завершилась встреча Зеленского и Трампа. Зеленский обсудил с Трампом лицензии на производство ракет-перехватчиков.

Ранее сообщалось, что встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом может перезапустить переговорный процесс по завершению войны и одновременно открывает Украине реальные шансы на возобновление американской военной помощи, сообщает Financial Times.

Напомним, как сообщалось ранее, Трамп выразил надежду, что война в Украине завершится к концу его пребывания в Белом доме.

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Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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