Встреча Зеленского и Трампа может реанимировать мирные переговоры - FT

Главная задача украинской делегации - убедить Вашингтон в том, что дальнейшая поддержка Киева отвечает национальным интересам самих США.

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Встреча Зеленского с Трампом / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

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Встреча Зеленского и Трампа может возобновить мирные переговоры

В Киеве видят шанс на новую военную помощь от США

Главный аргумент делегации - выгода для интересов США

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом может перезапустить переговорный процесс по завершению войны и одновременно открывает Украине реальные шансы на возобновление американской военной помощи, сообщает Financial Times.

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По данным советников украинского президента и собеседников в администрации США, эта встреча - лучшая возможность для активизации оборонной поддержки Киева за весь второй срок Трампа. В украинской столице растет уверенность в том, что хозяин Белого дома сейчас воспринимает украинскую позицию и дипломатические инициативы более благосклонно, чем раньше.

Чем Киев будет убеждать Вашингтон

Ключевая цель делегации, по информации издания, - доказать американскому лидеру, что продолжение помощи Украине напрямую отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. То есть речь идет не о благотворительности, а о прагматичном расчете.

Первый аргумент - стратегический: сопротивление Украины укрепляет позиции Вашингтона на международной арене. Второй основан на репутации самого Трампа - его желании ассоциироваться с победой и разрешением глобальных кризисов.

Условие успеха, которое назвали источники

Собеседники, имеющие отношение к подготовке переговоров, оценивают перспективы сдержанно и прямо связывают результат с поведением украинской стороны во время диалога.

"Если Зеленский не будет усложнять ситуацию, все пройдет хорошо", - отметил источник, знакомый с ходом подготовки к переговорам.

Визит Зеленского в США - новости по теме

Как писал Главред, 23 июля президент Зеленский анонсировал свой визит в США в ближайшие дни или в течение недели.

24 июля "Суспильне" со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщило, что Зеленский встретится с Трампом во время своего визита в США на следующей неделе. Визит Зеленского в США запланирован на 28 июля.

По данным CNN, в ходе переговоров Зеленский и США сосредоточатся на обсуждении путей завершения войны России против Украины. По информации источника издания, основное внимание в ходе переговоров будет уделено текущим усилиям, направленным на достижение мирного урегулирования.

"Пора положить конец войне", - заявил собеседник издания, комментируя предстоящие переговоры между двумя президентами.

Отметим, ранее Трамп выразил надежду, что война в Украине завершится к концу его пребывания в Белом доме.

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Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом формате и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединённых Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, что вызывает как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

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