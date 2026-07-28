Пожелтевшие подушки станут белоснежными: как быстро убрать даже старые пятна

Читайте в материале:
- Как отстирать желтые пятна с подушек
- Как правильно стирать подушки, чтобы не испортить наполнитель
- Как правильно высушить подушки после стирки
Со временем даже самые качественные подушки теряют свой первоначальный вид: белая ткань тускнеет, а на поверхности проступают желтые пятна. Это естественный процесс, ведь ткань постоянно контактирует с потом, кожным салом и влагой.
Главред расскажет о нескольких простых способах вернуть подушке свежесть.
Почему на подушках появляются пятна
Желтоватый оттенок возникает из-за окисления органических веществ, которые остаются на ткани, пишет Deccoria. Они постепенно проникают в волокна и образуют стойкие следы. Если не ухаживать за подушкой регулярно, пятна становятся более заметными и труднее поддаются очистке.
Как легко избавиться от желтых пятен на подушках
Пищевая сода
Бикарбонат натрия - одно из самых эффективных домашних средств для борьбы с пятнами. Он хорошо растворяет остатки пота и косметики. Для очистки достаточно растворить несколько ложек соды в теплой воде и оставить подушку в этом растворе на ночь. Утром её следует постирать в обычном режиме.
Лимон и уксус
Кислотные свойства лимонного сока и уксуса помогают расщеплять органические отложения. Уксус можно добавить в отсек для кондиционера стиральной машины, а лимонным соком обработать пятна и оставить подушку на солнце перед стиркой.
Перекись водорода с содой
Еще один эффективный способ - сочетание перекиси водорода и соды. Их можно использовать по отдельности или сделать пасту в соотношении 2:1. Смесь наносят на пятна, оставляют на полчаса, после чего тщательно стирают. Это помогает даже в тех случаях, когда загрязнение уже успело закрепиться в волокнах.
Как правильно стирать подушки
Перед стиркой рекомендуем внимательно проверить этикетку: не все наполнители выдерживают машинную стирку. Оптимально выбирать деликатный режим при температуре 30–40 °C. Подушки лучше стирать отдельно, чтобы барабан не был перегружен. Следует избегать высоких оборотов отжима, а для равномерной сушки в барабан можно положить теннисные мячики.
После стирки подушку нужно хорошо высушить. Даже небольшая влажность может привести к образованию комков в наполнителе и стать средой для размножения бактерий. На свежем воздухе подушку рекомендуем регулярно встряхивать и переворачивать - это ускорит высыхание и сохранит её форму.
Смотрите видео о том, как быстро избавиться от желтых пятен на подушках:
@ya_043_ Моя рекомендация по уходу за подушками? #рекомендации#уборка#cleaning♬ оригинальная аудиозапись - Yana
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Об источнике: Deccoria
Deccoria - это польский лайфстайл-ресурс, специализирующийся на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров.
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