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Украинцев призвали выставить одеяла и подушки на улицу: в чем причина

Дарья Пшеничник
22 июня 2026, 16:54
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Обычное проветривание на свежем воздухе в ясный летний день может заменить полноценную чистку.
Украинцев призвали выставить одеяла и подушки на улицу: в чем причина
Почему людей призывают выносить одеяла и подушки на улицу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Зачем выносить одеяла и подушки на улицу
  • Как провести процедуру с максимальной пользой

Стирка крупногабаритного текстиля — это всегда испытание для бытовой техники и нервов хозяев. Толстые одеяла не помещаются в барабан, а подушки после стирки часто теряют форму, превращаясь в кучу комков.

Однако эксперты по уходу за домом напоминают о забытом, но максимально эффективном лайфхаке, который не будет стоить вам ни копейки: дезинфекция солнцем. Об этом пишет сайт РадиоТрек.

Обычное проветривание на свежем воздухе в погожий летний день способно заменить полноценную чистку. И вот почему это работает:

  • Солнечные лучи действуют как природный антисептик. Они безжалостно уничтожают болезнетворные бактерии, пылевых клещей и даже споры плесени, которые незаметно накапливаются в наполнителях.
  • Ультрафиолет бережно осветляет ткань, возвращая ей свежий вид без использования агрессивной химии.
  • Потоки свежего воздуха мгновенно выветривают стойкие неприятные запахи, с которыми не справляются даже кондиционеры для белья.

Золотые правила "солнечной" чистки

Чтобы процедура принесла максимум пользы и не испортила текстиль, придерживайтесь простого графика от экспертов:

  • Идеальное время: выносите постельные принадлежности на улицу или открытый балкон около 11:00 утра. Именно в это время солнце становится максимально активным.
  • Принцип переворачивания: ровно через 2 часа обязательно переверните одеяла и подушки на другую сторону. Это поможет равномерно прогреть наполнитель и вернуть ему прежнюю пышность.
  • Не передерживайте: общее время "солнечной ванны" не должно превышать 4 часа. Если оставить вещи на дольше, яркое ультрафиолетовое излучение может повредить структуру ткани или обесцветить рисунок.

Этот простой и экологичный метод — идеальное решение для быстрого обновления спального места между сезонными генеральными уборками. Чистая постель без лишних усилий и расхода воды теперь доступна каждому, у кого есть доступ к солнечным лучам.

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Об источнике: РадиоТрек

РадиоТрек — украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.

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