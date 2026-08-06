Доллар и евро стремительно дорожают: новый курс валют на 7 августа

Доллар стал дороже сразу на 7 копеек.

https://glavred.info/economics/dollar-i-evro-stremitelno-dorozhayut-novyy-kurs-valyut-na-7-avgusta-10786391.html Ссылка скопирована

Курс валют в Украине на 7 августа / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Каким будет курс валют в пятницу

Какая валюта подорожала больше всего

На пятницу, 7 августа, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Стоимость сразу трех иностранных валют резко взлетела. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На пятницу официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,76 грн/долл., что на 7 копеек больше, чем в четверг (44,69 грн/долл.).

видео дня

Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 7 августа установлен на уровне 51,67 грн/евро. Стоит отметить, что 6 августа курс составлял 51,63 грн/евро. Таким образом, валюта подорожала на 4 копейки.

Курс злотого

Польский злотый также поддержал общий тренд и подорожал. В пятницу эта валюта будет стоить 12,01 грн/злотый, хотя в четверг курс был установлен на уровне 11,99 грн/злотый. Валюта подорожала на 2 копейки.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют на следующей неделе

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка Тарас Лесовой заявил, что в период с 10 по 16 августа часть граждан будет пытаться приобрести доллары или евро независимо от стоимости, что может привести к временному увеличению разницы между курсом покупки и курсом продажи.

По его прогнозу, официальный курс американской валюты останется в пределах 44,5–45,0 гривен за доллар, а евро - в диапазоне 51–51,7 гривен.

"Наличный курс благодаря режиму "управляемой гибкости" будет оставаться близким к межбанковскому. Информационный "ветер" может менять силу и направление, однако вряд ли это существенно повлияет на курсовые показатели", - убежден он.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин отмечал, что отметка в 45 гривен за доллар остается психологически и экономически важной. Если курс закрепится выше этого уровня, рынок может перейти в новый диапазон - 45–46 гривен за доллар.

Вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов считает, что в августе валютный рынок, скорее всего, продолжит июльские тенденции. Предпосылок для неконтролируемых колебаний курса пока нет.

В то же время, по мнению банкира Тараса Лесового, в течение августа курс доллара будет держаться в пределах 44,5–45,5 гривен, а курс евро - 51–52,5 гривен.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред