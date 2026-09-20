Почти все ошибаются: что на самом деле означает значок вентилятора на духовке

Одна небольшая деталь на значке вентилятора помогает понять, какой именно режим нагрева будет работать во время запекания.

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Значок вентилятора на духовке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что означает вентилятор без кружка на духовке

Чем отличается конвекция от режима горячего воздуха

Какой режим вентилятора лучше выбирать

Символ вентилятора на духовке часто путают с конвекцией, но на самом деле он может означать совсем другой режим.

Чтобы не испортить тесто или запеканку, Главред расскажет, какой именно режим скрывается за этим значком и как правильно его использовать.

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Что означает символ вентилятора на духовке

Если на панели изображены только лопасти вентилятора - три или четыре, без дополнительных обозначений, это режим конвекционного приготовления, пишет Onet. В нём работают верхний и нижний нагревательные элементы, а вентилятор равномерно распределяет тепло по камере. Такой режим позволяет бережно готовить блюда, избегать пересушивания и одновременно экономить электроэнергию. Он подходит для выпечки, запеканок, мяса или овощей, которые нужно пропечь равномерно.

Горячий воздух

Если же лопасти вентилятора окружены кругом, это уже другой режим - горячий воздух. Круг символизирует нагревательный элемент, расположенный вокруг вентилятора. Такая функция есть не в каждой духовке, особенно редко встречается в старых моделях. Горячий воздух обеспечивает более интенсивное и быстрое распределение тепла. Благодаря этому духовку не нужно предварительно разогревать - она сразу выходит на нужный режим, что экономит время и электроэнергию.

Впрочем, стоит учитывать, что не все продукты хорошо переносят такой нагрев. Дрожжевые изделия могут потерять объём или пересохнуть, поэтому для хлеба или булочек лучше выбирать классическую конвекцию.

Сколько времени запекать мясо птицы в духовке / Инфографика: Главред

Как не ошибиться

Чтобы точно понять, какой режим обозначает вентилятор в вашей модели, рекомендуем обратиться к инструкции или официальному сайту производителя. Символы могут выглядеть похоже, но их значение отличается в зависимости от бренда.

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Об источнике: Onet Onet.pl - интернет-портал, основанный в 1996 году и являющийся крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Самый цитируемый и самый популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.

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