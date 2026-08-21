Старый нагар растворится на глазах: как очистить решетку духовки до блеска

Достаточно одного средства и нескольких минут кипячения, чтобы удалить даже застарелый нагар.

https://glavred.info/lifehack/staryy-nagar-rastvoritsya-na-glazah-kak-ochistit-reshetku-duhovki-do-bleska-10790150.html Ссылка скопирована

Как удалить нагар с решетки без химии за 5 минут / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как удалить нагар с решетки без агрессивной химии

Сколько времени нужно кипятить раствор

При мытье духовки и плиты многие люди забывают о решетке в духовке. Однако ее также нужно регулярно чистить, ведь на ней может скапливаться жир и нагар.

Главред решил разобраться, как быстро и легко почистить решетку духовки.

видео дня

Чем можно почистить решетку духовки

Автор канала "Советы для дома" в своем видео на YouTube показала способ очистки грязной решетки духовки без использования агрессивной химии. Метод основан на кипячении решетки в растворе с обычной таблеткой для посудомоечной машины.

"Как видите, у меня она очень грязная. Давайте я покажу, что нужно сделать, чтобы не пришлось долго очищать нагар. Уверена, вы будете поражены результатом", - отметила она.

Для процедуры понадобятся лишь противень из духовки, вода и обычная таблетка для посудомоечной машины.

Как правильно мыть решетку духовки

Противень нужно наполнить водой и довести до кипения на плите. Ключевой этап способа касается подготовки самого средства перед погружением решетки в горячую воду.

"Бросьте в кипящую воду одну таблетку для посудомоечной машины и полностью растворите ее. Ее лучше предварительно измельчить, тогда она растворится быстрее. Положите в этот раствор решетку и кипятите ее 5 минут", - подчеркнула женщина.

Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

Как быстро очистить нагар с решетки

Дальнейшие действия с решеткой, по словам автора видео, требуют лишь жесткой стороны губки и нескольких движений.

"Через 5 минут жесткой стороной губки можно начинать чистить решетку. Даже сильный нагар очищается легко. Если решетка была просто жирной, чистить ее даже не придется - весь жир растворится", - говорит она.

Как очистить решетку духовки за считанные минуты – видео:

Читайте также:

Об источнике: Советы для дома Советы для дома - украинский YouTube-канал, цель которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред