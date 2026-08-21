Старый нагар растворится на глазах: как очистить решетку духовки до блеска

Вы узнаете:
- Как удалить нагар с решетки без агрессивной химии
- Сколько времени нужно кипятить раствор
При мытье духовки и плиты многие люди забывают о решетке в духовке. Однако ее также нужно регулярно чистить, ведь на ней может скапливаться жир и нагар.
Главред решил разобраться, как быстро и легко почистить решетку духовки.
Чем можно почистить решетку духовки
Автор канала "Советы для дома" в своем видео на YouTube показала способ очистки грязной решетки духовки без использования агрессивной химии. Метод основан на кипячении решетки в растворе с обычной таблеткой для посудомоечной машины.
"Как видите, у меня она очень грязная. Давайте я покажу, что нужно сделать, чтобы не пришлось долго очищать нагар. Уверена, вы будете поражены результатом", - отметила она.
Для процедуры понадобятся лишь противень из духовки, вода и обычная таблетка для посудомоечной машины.
Как правильно мыть решетку духовки
Противень нужно наполнить водой и довести до кипения на плите. Ключевой этап способа касается подготовки самого средства перед погружением решетки в горячую воду.
"Бросьте в кипящую воду одну таблетку для посудомоечной машины и полностью растворите ее. Ее лучше предварительно измельчить, тогда она растворится быстрее. Положите в этот раствор решетку и кипятите ее 5 минут", - подчеркнула женщина.
Как быстро очистить нагар с решетки
Дальнейшие действия с решеткой, по словам автора видео, требуют лишь жесткой стороны губки и нескольких движений.
"Через 5 минут жесткой стороной губки можно начинать чистить решетку. Даже сильный нагар очищается легко. Если решетка была просто жирной, чистить ее даже не придется - весь жир растворится", - говорит она.
Как очистить решетку духовки за считанные минуты – видео:
Читайте также:
- Кухонные шкафы засияют без дорогой химии: чем заменить чистящие средства
- Тараканы могут вернуться: что нужно убрать из дома в первую очередь
- Не только для стирки: как использовать кондиционер для белья во время уборки
Об источнике: Советы для дома
Советы для дома - украинский YouTube-канал, цель которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред